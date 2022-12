8 trucos de iPhone que seguro no conocías

Las versiones de iOS han ido en constante evolución, este sistema operativo ha optimizado sus parámetros para que sus dispositivos no se estanquen y continúe en desarrollo, e incluso, se ha posicionado como uno de los softwares más completos.



La interfaz del iPhone es muy intuitiva, minimalista y sencilla, por lo que ofrece grandes ventajas a sus usuarios. También cuenta con sus áreas de oportunidad, como todos los dispositivos que se mantienen vigentes y que continúan su proceso evolutivo.



Las actualizaciones que Apple implementa para sus dispositivos ofrecen sistemas de seguridad más estructurados, nuevas garantías respecto el rendimiento, enfocados en la rapidez y fluidez de respuestas, pero, sobre todo, apunta a nuevas funciones para complementar la experiencia del usuario.



Muchas veces el recorrido en las acciones que hacemos en un iPhone pueden ser muy mecánicas, y no damos apertura a nuevas funciones que podrían interesarnos y sobre todo, facilitarnos la vida, es por ello, que traemos para ti algunos trucos de tu dispositivo que seguro no conocías.

Leer también: Influencer se hace millonaria en OnlyFans y crea beca estudiantil



Tu iPhone como un micrófono remoto



Te imaginas utilizar tu iPhone como un micrófono remoto, pues esto es totalmente posible, y lo único que tienes que hacer en ingresar al centro de control, que se encuentra en ajustes (puedes ingresarlo en el buscador para que sea más sencillo), y personalizarlo, agregando la función “Audición”, y listo, con esto podrás retransmitir el sonido a tus AirPods, por ejemplo.



¡Agita tu iPhone!



Un tip clásico, pero que muchos usuarios aún no conocen, es agitar nuestro dispositivo tempestuosamente para deshacer la última acción que hayamos realizado, como borrar un texto.





Cambia la voz de Siri



¿Sabías que Siri no solo puede tener voz femenina? Si deseas cambiar a un tono masculino, lo único que tienes que hacer es abrir ajustes y dirigirte a “Siri y Buscar”, y seleccionar “Voz Siri”, aparte de estas dos opciones, también puedes escoger entre variantes; en México, por ejemplo, podrás escoger entre “mexicana” y “español”.





Checar un sitio web más tarde



Si estás navegando por la red, en el buscador Safari, y tienes que hacer una actividad en ese momento, y por ende, cambiar de pantalla, puedes pedirle a Siri que te recuerde checar ese sitio web más tarde, solo debes usar el comando: “Recuérdame revisar esto en una hora”, el tiempo en el que requieras que te avise, dependerá de ti.





¿Se pueden ocultar fotos en tu iPhone?



Todos tenemos fotos que quisiéramos guardar en un rinconcito, para ello puedes aplicar dos métodos, el primero, y más práctico será ocultar las fotos de tu iPhone, lo único que harás es seleccionar las imágenes, dar clic en el icono compartir, que usualmente está del lado inferior izquierdo, y debes pulsar en la opción “Ocultar”.



Tus fotos se irán a una carpeta recóndita, que se ubica en las últimas opciones que hay en la app de fotos, pero sí deseas un grado más elevado de seguridad, puedes seleccionar las fotos, pulsar el botón compartir, y elegir la app de notas, y darle guardar.



Ahora en la aplicación de notas abre las fotos guardadas, selecciona el ícono de los puntos suspensivos, ubicado de lado superior derecho, y selecciona la opción “Bloquear”, finalmente podrás agregar una contraseña, así como una pista (es opcional, pero recomendable), y cada que desees ver esa “nota” te pedirá el código que ingresaste.





Comparte tu Wi-Fi



Los iPhone también permiten compartir la contraseña de Wi-Fi con otros usuarios iOS de manera sencilla y práctica, solo tendrás que bloquear tu teléfono, y pedirle a los demás que intenten entrar a la red, automáticamente te llegará una notificación para compartir la contraseña.





Grabación de pantalla



Grabar un video de la pantalla en nuestro iPhone y iPad, es una de esas opciones que también se pueden utilizar fácilmente, pero que como no suelen venir activadas, a veces los usuarios no saben de su existencia, solo debes abrir configuración, seleccionar la opción “Centro de Control”.



En caso de no encontrarla, puedes ingresar en el buscador para ubicarla fácilmente, una vez ahí, añade la opción “Grabación de pantalla”; ahora cada que deslices tu centro de control, podrás seleccionar esta opción e iniciar una grabación.





Un rostro extra para Face ID



¿Te ha pasado que el Face ID no reconoce tu rostro? Esta situación es más común de lo que parece, ya que al registrarlo a veces no estamos arreglados como habitualmente lo hacemos, o viceversa, lo guardamos cuando andamos demasiado producidos, así que no te compliques e ingresa un rostro extra, solo tienes que ir a ajustes, seleccionar “Face ID y código”, después pulsar en “Configurar aspecto alternativo”, y ¡listo!





Leer también: Qué celulares se quedarán sin WhatsApp el 31 de diciembre



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters