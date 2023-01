6 secretos de videojuegos que tardaron años en descubrirse

Una de las principales características de los videojuegos es aportar a los usuarios esa sensación de no saber qué va a pasar, labor en donde los desarrolladores llevan la batuta, y se encargan de esconder algunos secretos para que las expectativas de los jugadores no superen la creatividad del juego.



Algunos videojuegos no consiguen cumplir del todo esta labor y con el paso del tiempo se vuelven predecibles, pero, por el contrario, existen otros títulos que incluso toman años para que los gamers puedan descifrar algunas pistas y descubrir los secretos ocultos que escondían, y que ahora gracias a ciertas herramientas, como redes sociales, es posible compartir con el mundo.



Hoy queremos rendir tributo a los videojuegos que han dejado su marca y legado a través de los años gracias a las ingeniosas mentes de los desarrolladores, lo que se plasma en los trucos que guardaron en el tiempo, así que te mostramos esta lista con 6 secretos ocultos de algunos videojuegos.

Halo 3: El mensaje de un programador a su esposa



Es probable que los jugadores que llevan más tiempo en Xbox conozcan este videojuego y sepan sobre su gran popularidad. Para poder ver este mensaje oculto, es necesario cumplir con una lista de requisitos.



En primer lugar, es necesario contar con un Xbox 360 y con el videojuego Halo 3, así como iniciar la campaña del juego el día 25 de diciembre y mantener pulsados los gatillos en todo momento, de esta manera, aparecerá escrito "Happy birthday, Lauren", que es una dedicatoria personal que hizo el programador de Bungie, Adrián Pérez, a su esposa.



BioShock: Los primeros disparos son de “chocolate”



BioShock es muy popular en el mundo de los shooters y es producto de Irrational Games y Ken Levine, quienes decidieron esconder un patrón de comportamiento por parte de los enemigos.



Más que un truco, es un dato curioso, pues los primeros disparos de los enemigos siempre fallan, esto tiene una probabilidad del 100% de las veces, y fue por voz de uno de los desarrolladores del primer BioShock que esta información salió a la luz.



Esto significa que, en 15 años, que es el tiempo que lleva este videojuego en el mercado, los usuarios no lograron identificar este pequeño truquito que tenía el juego.





The Last of Us: El hongo Cordyceps es real



The Last of Us, que ya cuenta con su propia serie, tiene una gran trayectoria que avala su crecimiento, y también, que esconde más de un secreto, el videojuego original de PS3, fue el escenario de un evento realmente interesante para sus seguidores.



Si lo jugaste, probablemente recuerdes la cepa del hongo cordyceps, que fue la causa de la infección en los humanos, convirtiéndolos en criaturas caníbales, daño que se propagaba a través de una simple mordedura.



Pues este hongo no fue ningún invento, pues existe en el mundo “real”. Como referencia, Naughty Dog, desarrollador del videojuego, dejó evidencia de que este hongo parasitario afecta a las hormigas, con una foto que aparece en la tele de la casa de Joel, lo que nadie notó por años.

Resident Evil 4: El hombre misterioso del bosque



El hallazgo de este famoso videojuego, se lo llevó un jugador de nombre Slippy Slides con 15 años de edad, quien descubrió un pequeño secreto mientras jugaba al survival horror de Capcom en el 2017, esto significa que ocurrió quince años después del lanzamiento del juego.



El secreto es que en un momento en específico de Resident Evil 4, es posible ver a un hombre en la lejanía del bosque, que está estampado a modo de fotografía, no se sabe con certeza quién es, pero las hipótesis indican que es una persona cercana a Capcom.



Metal Gear Solid 3: Guarda la partida y descubre la sorpresa



Correspondiente a una de las batallas de la saga de Hideo Kojima, fue el escenario en donde, tiempo después, varios jugadores descubrieron dos secretos relevantes, el primero es que, si guardas la partida y esperas una semana, al regresar al juego podrás ver que The End ha muerto de viejo, y el segundo es que, si esperas solo un par de días en volver a la partida, verás como Snake se queda dormido y el jefe lo captura y envía de vuelta a Graniny Gorki.



Super Smash Bros Melee: controla a la Master Hand



Este juego, con gran popularidad a principios de los 2000, permitía desbloquear a múltiples personajes, pero no del todo a Master Hand, aunque tiempo después se descubrió que si puedes controlarlo, para realizarlo tienes que conectar mínimo tres mandos de GameCube, y ejecutar una serie de comandos.



Debes poner el cursor sobre el nombre del personaje en la pantalla de selección de personaje, sin seleccionar a ningún personaje y presionar los botones "A" y "B" simultáneamente, de esta manera, el jugador 3 controlaría al jefe de Super Smash Bros Melee.



