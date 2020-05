6 errores que cometes cuando pides comida por medio de apps

Durante la cuarentena por el coronavirus Covid-19 una de las mejores alternativas para mantener abiertos los negocios y seguir disfrutando de nuestra comida favorita son las apps de envío a domicilio. Sin embargo, si queremos mantenernos saludables hay que evitar algunos errores.

La semana pasa grandes marcas como Beat, Cornershop, DiDi Food, Pronto, Rappi, SinDelantal y Uber Eats, se unieron para crear la Guía para una Entrega a Domicilio Segura para Todos que birnda consejos tanto a los comercios como a los consumidores.

Entre las principales medidas que sugiere el documento están: realizar entregas sin contacto en la medida de lo posible; uso permanente de cubrebocas; respetar distancias de seguridad establecidas por autoridades locales; desinfectar elementos de reparto; permanecer al menos a un metro y medio de distancia del consumidor al momento de la entrega; uso de gel antibacterial, antes y después de cada entrega por parte de repartidores y consumidores.

Pues, además de estos consejos te compartimos algunos errores que la mayoría comete cuando pide comida a domicilio a través de apps.

1. Pagar o dar propinas en efectivo. Es mejor que pagues a través de la misma aplicación. Las plataformas te permiten agregar la propina así que no hay necesidad de utilizar dinero en efectivo, pues a través de este puede propagarse el virus.

En caso de que tengas que utilizar efectivo lávate las manos después de utilizarlo.

2. La comida no está contaminada con Covid-19. La enfermedad se contagia a través de las partículas que alguien con el virus exhala cuando estornuda, tose o habla, mismas que pueden sobrevivir en algunas superficies por días.

Sin embargo en la comida no se queda el virus. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, “no hay evidencia para apoyar la transmisión de Covid-19 asociado con los alimentos”. Aun así la recomendación es lavarte las manos antes y después de manipular alimentos.

3. No usar guantes ni guardar la distancia. Esto aplica tanto para los repartidores como para los consumidores sobre todo en caso de que tengan que recoger su pedido en el establecimiento.

En este mismo sentido vale la pena que cuando hagas el pedido especifiques en dónde quieres que lo dejen, por ejemplo que toquen el timbre y lo dejen en la puerta para que no haya contacto humano.

4. No respetar las directrices de las aplicaciones de entrega. Para los repartidores es un riesgo estar en las calles y tener contacto con las personas, por ello, sigue los lineamientos establecidos, si es una entrega sin contacto, no intentes recibir el pedido en las manos o hablarle a quien te entrega.

5. No tirar las bolsas a la basura. El coronavirus podría estar en los empaques de comida, por ello la recomendación es que la saques, la pongas en platos, tires todo lo demás y te laves las manos. También será necesario que limpies las superficies en donde pusiste el pedido, sobre todo si es donde vas a comer.

6. Pensar que eres grosero. Como mexicanos nos gusta ser amables con los demás, sin embargo, es momento de entender que si no vas a recibir tu pedido en las manos o no vas a cruzar palabra con el repartidor no estás siendo grosero, al contrario, lo proteges a él y a ti.

