5 videojuegos que tienen personajes de la comunidad LGBTTTIQ

Hace unos días, el creador de God of War, David Jaffe, aseguró que Kratos era bisexual a propósito de una imagen que circuló en Twitter.

Aunque todo se trató de una 'incocente' broma, lo cierto es que son varios los videojuegos que, deliberadamente, incluyen en sus historias a personajes de la comunidad LGBTTTIQ. A continuación, te presentamos cinco ejemplos:

1. Ellie (The Last of Us)

Junto con Joel, esta chica sobrevive a una pandemia que provoca una mutación en los seres humanos.

Al margen del suspenso y la adrenalina por sobrevivir, Ellie forja un romance con su amiga Riley.



2. Dorian Pavus (Dragon Age: Inquisition)

Rodeado de polémica desde su presentación, este mago del Imperio de Tevinter apareció en la tercera entrega de la saga, donde se muestran algunos de los problemas que enfrenta con su padre, quien no acepta su homosexualidad.



