5 teorías conspirativas de tecnología que te dejaran pensando

Es un hecho que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y cada vez es más común encontrarla en nuestra cotidianeidad. Asimismo, expertos en la materia la han utilizado a su favor para crear nuevas herramientas que beneficien a la sociedad en general.



Sin embargo, algunos avances tecnológicos han alimentado teorías conspirativas, las cuales consideran que detrás de todo ese desarrollo hay intereses ocultos que benefician a la industria y a los gobiernos por intereses de tipo político.



En varias ocasiones se han desmentido estas acusaciones, sin embargo, algunas teorías han prevalecido debido al cierto grado de realismo que estas tienen y las cuales hasta el momento no han sido negadas de forma oficial. Por ello, en Tech Bit te presentamos cinco teorías conspirativas sobre tecnología que todavía siguen dando de qué hablar.

Experimento Filadelfia



En 1955, el marino Carlos Miguel Allende envió una carta al astrónomo e investigador Morris Jessup en donde le informaba a este último acerca del Experimento Filadelfia.



Allende le daba a conocer sobre cómo fue testigo de la desaparición y reaparición del destructor Eldridge mientras trabajaba en un barco cerca del lugar donde ocurrió tal acontecimiento. A la carta le agregó como prueba algunos artículos de la época.



Morris Jessup le pidió al hombre que le mandara más pruebas sobre este evento, sin embargo, él no tenía más pruebas de lo que había visto por lo que Jessup decidió terminar con esa conversación.



Sin embargo, meses después recibió uno de sus libros con anotaciones realizadas por el marino en donde explicaba con mayor precisión la forma en la que se llevó a cabo este experimento, por lo que Jessup decidió agregar el relato en su libro The Case for the UFO.



El supuesto experimento fue propuesto por Franklin Reno, quien le dio a conocer a la marina de Estados Unidos la posibilidad de que los buques de guerra fueran invisibles a los radares.



Para ello se basó en la teoría de la Relatividad de Albert Einstein, con la cual se podía conseguir que un buque envuelto en un anillo electromagnético fuera indetectable a los radares enemigos.



La fecha en la que se llevó a cabo la prueba fue el 22 de julio de 1943 y al parecer tuvo éxito ya que al activar los generadores, el barco desapareció de la vista de los presentes.



Sin embargo, el experimento provocó alteraciones mentales y desórdenes físicos en los marinos que se encontraban dentro del barco.



A pesar de ello, el 28 de octubre de 1943 se llevó a cabo una segunda prueba en donde el barco logró desaparecer completamente, pero no solo eso, sino que había reaparecido en la base de Norfolk a 600 kilómetros de distancia, y por si fuera poco, también viajó en el tiempo, pues apareció 15 minutos en el pasado.



Cuatro años después de la publicación del libro de Jessup, este se suicidó, lo cual alimentó aún más la teoría del Experimento Filadelfia.



Proyecto Montauk



¿Has visto Stranger Things? Bueno, quizá te interese saber que la historia está basada en la teoría conspirativa del Proyecto Montauk.



Supuestamente este proyecto nació después del Experimento Filadelfia y tenía como principal propósito crear técnicas para una guerra psicológica.



Según el astrofísico Jacques Vallé, este proyecto se trató de un plan secreto que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos en la Estación de la Fuerza Aérea de Montauk en Long Island.



Posteriormente la teoría se hizo más fuerte cuando fue publicado el libro The Montauk Project: Experiments in time, el cual fue escrito por Preston Nichols en 1992 y en el que relata que en este lugar se realizaban experimentos para una guerra psicológica, pero no solo eso, sino que también protagonizó viajes en el tiempo.



Según Nichols, tiempo después de estos acontecimientos comenzó a recordar algunos eventos que habían sido omitidos de su memoria y afirmaba que él había sido parte de los proyectos que se habían realizado en esta base militar.

Después de la publicación del libro, algunas personas comenzaron a coincidir con la narración de Nichols y afirmaban que también habían formado parte del proyecto, solamente que sus proyectos habían sido reprimidos.



Las historias que rodean a esta teoría son variadas, alguno señalan que aquí se experimentaba con niños para manipularlos mentalmente, otros dicen que se logró hacer viajes en el tiempo en este lugar, también afirman que a las personas que participaban en los experimentos se les borraba la memoria para que no recordaran nada. Incluso, se ha dicho que aquí experimentaron con la teletransportación.



Hasta el momento no se ha comprobado ninguna de estas historias y por el momento existen planes para convertir el sitio en un museo sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.



Proyecto HAARP



El proyecto HAARP que en español se le conoce como Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, el cual nació con la intención de realizar una investigación sobre las propiedades de la ionosfera, sin embargo, se han creado algunas conspiraciones de este proyecto, el cual fue desmantelado en 2014.



Desde 1999, algunos conspiradores han señalado que este proyecto tiene un propósito detrás, pues consideran que puede ser utilizado para crear desastres naturales en distintas partes del mundo e incluso algunos consideran que este instrumento podría llegar a ocuparse en ideas más retorcidas como manipular la mente de las personas o incluso alterar la realidad.



Otros han afirmado que este fue creado como una arma de guerra para Estados Unidos y la cual podría ser utilizada para influenciar el comportamiento del clima que provocara desastres naturales que les pudiera dar ventaja sobre sus enemigos.



Asimismo, se le ha atribuido al país estadounidense de provocar con este proyecto el terremoto y tsunami de Japón en 2011, el tornado de Moore en Oklahoma en 2013, el deslizamiento de tierra en Filipinas en 2006 y otros desastres naturales. Hasta el momento ninguna de estas teorías ha sido comprobada científicamente.



La trapa informática de Deep Blue



En 1997 ocurrió un evento insólito, por primera vez en la vida una máquina lograba vencer a un humano en un juego de ajedrez.



Este suceso dio mucho de qué hablar e incluso creó teorías conspiratorias en las que se cuestionaba la honestidad con la que trabajó la compañía IBM.



Garry Kasparov, el hombre ruso considerado el mejor jugador de ajedrez de la historia fue derrotado por Deep Blue, una máquina desarrollada por IBM y la cual tenía como principal propósito ganar este juego contra él.



Un año antes ya había se habían enfrentado y el resultado había sido un empate, sin embargo, la segunda vez, la máquina obtuvo una total victoria.



Este suceso dio de qué hablar puesto que muchos comenzaron a considerar la posibilidad de que una máquina fuera más inteligente que un ser humano, sin embargo, otros consideraron que fue extraña la manera en la que ganó la máquina, por lo que comenzaron a conjeturar que la Deep Blue había obtenido la victoria gracias a una trampa informática.



La teoría conspirativa dice que la compañía IBM decidió hacer trampa para poder ganar este juego y mejorar su reputación e imagen de la marca, así como para influir en el resultado de las apuestas. Sin embargo, otros han señalado que se trató de un error de programación que le dio ventaja a la Deep Blue.



Cartel Phoebus



¿Sabías que existe una bombilla eléctrica con duración casi infinita? Probablemente no, porque una de las teorías conspirativas dice que los grandes fabricantes de bombillas como General Electric y Philips Electronics se aliaron para ocultarla.



Todo comienza en 1904, cuando en el cuartel de bomberos de Livermore, Ohio se encendió una bombilla eléctrica, la cual fue fabricada por la sociedad de Shelby Electronics y patentada por el francés Adolphe Chaillet. Dicha bombilla tiene una duración infinita y de hecho sigue funcionando hoy en día.



Sin embargo, esto no le pareció a un grupo de hombres empresarios, quienes crearon el Cartel Phoebus para crear un plan que limitara la duración de las baterías a tan solo 1,000 horas de vida.



Por lo que de 1924 a 1939, los fabricantes de bombillas del mundo tenían que enviar periódicamente muestras a los laboratorios de prueba de los miembros del Cartel para comprobar que ésta cumpliera con el tiempo de vida que habían acordado los grandes empresarios, de lo contrario tendrían que pagar una multa millonaria.



Esta estrategia sirvió de inspiración a muchas otras industrias de distintos sectores, quienes aprovecharon esto para reducir el tiempo de vida de sus productos y así forzar a que los consumidores compraran varias veces al año sus productos.



En el documental The Light Bulb Conspiracy, dirigido por Cosima Danniritzer se habla acerca de esta teoría conspirativa y cómo ésta fue una pieza clave para aumentar el consumo de las bombillas.



