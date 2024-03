Para que esta Semana Santa la aproveches maratoneando series, en Tech Bit hemos recopilado cinco títulos de Max que pueden interesarte.

Estas van desde historias fantásticas hasta de amor. Todas serán ideales para pasar estos días de vacaciones.

La casa del dragón

La casa del dragón, es una serie basada en la novela de George R. R. Martín "Fuego y sangre", en la cual seguimos la historia de de la Casa Targaryen y el conflicto intrafamiliar de la Danza de los Dragones el cual ha dividido en dos bandos la elección del heredero al trono.

Si eres fan de Juego de Tronos, esta serie es ideal para maratonear en Semana Santa, sobre todo porque el próximo 17 de junio del 2024 se estrena la segunda temporada.

Cuenta con 10 capítulos.

¿Será que es amor?

Si lo tuyo son las series turcas, entonces no puedes dejar de maratonear ¿Será que es amor? En esta series de 121 capítulos, seguirás de cerca la historia de Eda Yildiz, una estudiante de arquitectura a la que le cambia su vida después de conocer a Serkan Bolat, un renombrado arquitecto.

Después de una serie de problemas que surgen con el hombre, Eda pierde su beca por lo que tendrá que enfrentar la situación de una forma inesperada: comprometiéndose con él.

Esta serie de enemies to lovers te atrapará y no podrás dejar de ver un capítulo tras otro.

Succession

Esta serie creada por Jesse Armstrong habla sobre la lucha por controlar Waystar RoyCo, un conglomerado de medios y entretenimiento. Tiene cuatro temporadas pero es ideal para comenzar esta Semana Santa.

Cada temporada cuenta con 10 capítulos.

The Last of Us

The Last of Us es una serie que acaparó la atención en Max en 2023. Si aún no la has visto, esta Semana Santa es una buena oportunidad para maratonearla.

En total tiene nueve capítulos en la que seguimos la historia de Joel, un contrabandista encargado de escoltar a Ellie, una joven estadounidense que tiene que atravesar el país en un mundo postapocalíptico.

Está basada en el videojuego del 2013 que lleva el mismo nombre y el cual fue desarrollado por Naughty Dog.

Euphoria

Si te apetece ver una historia de drama adolescente, Euphoria puede ser una gran opción. En esta historia encontraremos a reconocidas figuras como Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Barbie Ferreira y más.

Aquí seguirás a un grupo de estudiantes de secundaria que buscan su identidad, sin embargo, su contexto los llevará a experimentar con drogas, traumas, prostitución y más.

Tiene dos temporadas de ocho capítulos cada una.

