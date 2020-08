5 pasos para hacer más segura tu cuenta en TikTok

La plataforma TikTok ha tenido un acelerado crecimiento alrededor del mundo. Cada día millones de usuarios generan contenido o disfrutan de los videos cortos disponibles. Si eres fan de esta red social es importante que aprendas a proteger tu privacidad y por ello te damos algunas recomendaciones.

La compañía de origen chino ha sido acusada en Estados Unidos de ser un riesgo para la seguridad nacional pues, la acusan de servir como una herramienta espía para el gobierno de China. ByteDance, la propietaria de TikTok siempre ha negado las acusaciones. Sin embargo, aún es incierto el futuro de la app en nuestro país vecino del norte.

Más allá de estos conflictos es necesario que los usuarios tomen conciencia de la información que comparten a través de las plataformas sociales y aprendan a protegerse y a mejorar su privacidad lo cual puede lograrse con solo realizar unos ajustes en la configuración.

A continuación, te damos 5 tips para que tu privacidad esté correctamente resguardada mientras disfrutas de challenges, videos cómicos o lo que más te guste:

1. No basta con que tu cuenta sea privada, cuida la información que incluyes

Una forma fácil de resguardar los videos que subes es hacer tu cuenta privada, para que así puedas elegir seguidores, rechazar a los followers que no quieres que vean tu contenido y permitir el acceso a tus videos solo a los usuarios que tú decidas. También existe la opción de elegir quién puede ver cada uno de tus videos de forma individual, de esa manera puedes tener un perfil público, y al mismo tiempo compartir ciertos videos con un público exclusivo.

Pero debes tener en cuenta que incluso con una cuenta privada, la información de tu perfil, incluyendo la foto y nombre de usuario, será visible para todos. Es por eso que TikTok recomienda no incluir información personal en tu página de perfil. Para editar esos datos, debes ir al menú Tu perfil y seleccionar la opción Editar perfil. Ahí podrás elegir qué datos poner visibles y qué dejar oculto para que los usuarios que no quieres que te sigan, no sepan más de ti más allá de tu nombre de usuario y fotografía.

2. Habilita el modo restringido

Este modo permite limitar la visualización de contenido que puede ser inapropiado. Habilitar este modo es muy fácil: solo debes acceder a tu perfil y dar clic en la opción Configuración. Ahí, deberás acceder a la opción Desintoxicación digital y en ese menú activar o desactivar el modo restringido cuando lo decidas.

3. Si son tus hijos quienes usan TikTok, limita su tiempo en la app

En ocasiones, y sobre todo cuando se trata de adolescentes, resulta útil establecer un límite para la cantidad de tiempo de uso de cualquier app. En el caso de TikTok puedes hacerlo al habilitar la opción Gestión del tiempo en pantalla misma que podrás encontrar en la configuración de Desintoxicación digital y en ella puedes limitar el tiempo de uso de la app por 40, 60, 90 y hasta 120 minutos.

4. Controla las interacciones con los demás

Es importante que todos los usuarios tengan control total sobre lo que comparten y lo que no. Es por eso que existen opciones dentro de TikTok como prohibir las descargas de sus videos. Para configurar esta función solo ve a Ajustes, elige Privacidad y Seguridad y desactiva la opción de Permite la descarga de tus videos.

Otra función útil es definir quién puede ver los videos que te gustan. Para mantener en privado los videos a los que les diste like también debes ir a Privacidad y Seguridad y tocar la opción Quién puede ver los videos que te gustan y dar clic en Solo yo.

También en Privacidad y Seguridad puedes controlar y definir quién puede hacer comentarios a tus videos o desactivar la opción de comentar en cualquiera de tus videos por separado. Puedes también elegir quiénes pueden enviarte mensajes directos, quiénes pueden hacer videos en modo “Dúo” contigo y quién puede reaccionar a los contenidos que publiques.

5. Bloquea a usuarios que te incomoden

Si alguien te incomoda, te intimida o acosa, puedes bloquear a ese usuario y denunciar su comportamiento. Para hacerlo debes acceder al perfil del usuario que quieres bloquear, tocar en los tres puntos (…) que se ubican en la esquina superior derecha de la cuenta, y dar clic en Bloquear. Una vez que lo hagas, ese usuario no podrá contactarte ni ver tu contenido. Si cambias de opinión, puedes desbloquear al usuario cuando quieras entrando al menú de Privacidad y seguridad, posteriormente tocando la opción Cuentas bloqueadas y dando clic en la opción Desbloquear.

Ahora ya sabes cómo puedes mantenerte más seguro en esta red social.