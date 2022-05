5 gadgets para universitarios

Hace varios años atrás era inimaginable la funcionalidad y la relevancia que tendría el uso de dispositivos tecnológicos en la vida académica. En la actualidad, el aprendizaje online y a distancia no sería posible sin los gadgets tecnológicos, tras la pandemia, la tecnología se convirtió en un gran aliado para los estudiantes.



Ahora, en el regreso a clases, son muchos los alumnos que acuden a las universidades con su laptop, una memoria externa para guardar los apuntes o una batería portátil para que todos sus dispositivos cuenten con batería.



No cabe duda que el uso de dispositivos tecnológicos en la universidad permite que tanto profesores como estudiantes desarrollen habilidades esenciales para mejorar su productividad y rendimiento académico.



Hoy en día, contar con herramientas tecnológicas facilita de manera sencilla la forma de estudiar. La tecnología ofrece una variedad de opciones interesantes para los profesionales del mañana, ya sea porque mejoran nuestro estilo de vida o porque ayudan al proceso de aprendizaje.



Toma nota a continuación, te presentamos una selección de los gadgets que no deben faltar en tu mochila y que aspiran a cambiar las vidas y mejorar el rendimiento educativo de los jóvenes universitarios.

Audífonos de Bose QuietComfort Earbuds



Los audífonos de Bose QuietComfort Earbuds son un gadget que no debe faltar en tu lista de dispositivos porque ofrecen una calidad de sonido sobresaliente y cuentan con modo Aware con tecnología ActiveSense, que te permite escuchar música y el entorno al mismo tiempo.



Además, los audífonos inalámbricos de la empresa tecnológica de equipos de audio Bose están diseñados con innovaciones acústicas revolucionarias y la cancelación de ruido más eficaz del mundo con sus 11 niveles de cancelación.



Gracias al uso de una combinación de micrófonos internos y externos, los botones monitorean el sonido ambiental y crean una onda de sonido opuesta para cancelarlo a través de un proceso conocido como interferencia destructiva.



Los audífonos se conectan a tu dispositivo de forma inalámbrica a través de Bluetooth. También disponen de una certificación IPX4 para resistencia al sudor y al agua y su diseño de puerto acústico patentado, combinado con transductores premium de alta eficiencia, garantiza un sonido envolvente y graves profundos desde un paquete acústico pequeño.



Los audífonos de Bose QuietComfort Earbuds prometen 6 horas de reproducción continua de música, sin embargo, el estuche de carga ofrece dos cargas completas adicionales, con un total de 18 horas. Su precio es de $6,599 pesos, disponible en la página oficial de Bose Mx.



Anker PowerCore 20100 mAh



Cansado de quedarte sin batería en los momentos en que más necesitas, te presentamos la batería portátil Anker Powercore 20100 mAh, un dispositivo robusto y confiable con la capacidad de carga simultánea de alta velocidad.



Cuenta con 2 puertos USB de salida que permiten una carga simultánea de 2 dispositivos, gracias a su tecnología Power IQ y VoltageBoost es capaz de detectar las necesidades energéticas del dispositivo y optimizar el tiempo de carga.



Además, la batería Anker PowerCore 20100 mAh tiene una velocidad de carga de hasta 2.4 Amps, es compacta y potente. También, cuenta con Multi-Protect chipset para máxima seguridad del dispositivo a cargar.



Esta es la batería externa más potente del mercado. Se puede cargar en cuatro horas y funciona perfectamente en la mayoría de los modelos de teléfonos. Su precio es de $1,399 pesos, disponible en línea en la página oficial de ankershop.mx, Mercado Libre y Amazon.



iPad Air 2022



El más reciente dispositivo de Apple de gama media posee una pantalla Liquid Retina de 10.9 pulgadas, procesador M1, lector de huella integrado en el botón de encendido, altavoces estéreo, conector USB-C, conectividad celular 5G y compatibilidad con el Apple Pencil y la funda con teclado Magic Keyboard.



El iPad Air llega con 8 GB de RAM con un almacenamiento de 64 y 256 GB. En cuanto a su pantalla posee un panel LCD IPS al que Apple denomina Liquid Retina. Según la firma, se trata del panel LCD más avanzado y con mayor precisión de color de la industria.



Cabe resaltar que cuenta con una cámara FaceTime HD de 12Mpx con apertura f/2.4 que aporta un campo de visión de 122º, además, integra la función de encuadre centrado que aplica recortes en el sensor de forma dinámica para hacer zoom y seguir al usuario por la escena durante las videollamadas.



El iPad Air de 5ª generación posee un grosor de tan solo 6,1 mm y un peso inferior a medio kilogramo y está disponible en cinco colores: gris espacial, blanco estrella, rosa, púrpura y azul, con un precio desde $15, 499 pesos en la versión de 64 GB y hasta los $19, 699 pesos en 256 GB.



Game Drive Horizon Forbidden West Limited Edition



Seagate, el fabricante de discos duros aprovechó el lanzamiento del nuevo videojuego Horizon Forbidden West para anunciar una edición Limitada de su unidad Game Drive que ofrece una capacidad de 2TB Y 5 TB.



Este disco duro coleccionable viene con licencia oficial de PlayStation y cuenta con una temática inspirada en el videojuego Horizon Forbidden West donde aparece la heroina Aloy.

De acuerdo con Seagate, la Game Drive les permite a los jugadores almacenar su biblioteca de juegos para PS5 y PS4. Es importante mencionar que los videojuegos de la nueva generación de consolas requieren de la arquitectura de PlayStation 5 para ser reproducidos, por lo que este dispositivo no reproducirá los títulos más recientes, pero sí pueden almacenarlos.



Cabe señalar que Game Drive de 5 TB: admite más de 60 juegos de PS5 o más de 100 juegos de PS4. Además, la unidad de almacenamiento tiene conectividad USB 3.2 de primera generación (USB 3.0), por lo que no requiere un cable de alimentación independiente.



La Horizon Forbidden West Limited Edition Game Drive tiene un precio sugerido de USD $100 dólares, en promedio $2 mil pesos para la versión de 2TB; y 160 dólares, casi 3 mil 500 pesos, para la de 5 TB.





Logitech MX Master 3



El mouse inalámbrico Logitech MX Master 3 tiene un desplazamiento MagSpeed para una velocidad de scroll rápida. La marca más conocida a nivel de periféricos reinventó el botón scroll, ahora es más preciso como para detenerse en un píxel y suficientemente rápido como para desplazarse por 1.000 líneas en un segundo.



El MX Master 3 presenta un diseño sólido y ergonómico que se adapta perfectamente al tamaño de la mano, gracias a su sistema láser “Darkfield” se desliza en cualquier superficie, incluso vidrio de hasta 4mm de espesor y tanto los botones como la rueda son del máximo nivel del mercado.



El dispositivo inalámbrico está pensado para utilizarse mediante su receptor USB tipo A o en su caso puede conectarse vía Bluetooth, además, es posible emparejarlo con hasta tres dispositivos, ideal para diseñadores, editores de video y programadores.



El mouse inalámbrico Logitech MX Master 3 tiene un precio exclusivo en línea de $1,839.20 y se encuentra disponible en Office Depot, Mercado Libre y Amazon.





