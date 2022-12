5 funciones para exprimir al máximo tu Android

El desarrollo continuo del sistema operativo Android, ha dilucidado los objetivos de sus desarrolladores, y sobre todo su potencial, ya que parece que llevamos toda una vida con él, aunque en realidad, es relativamente reciente su aparición, pues fue en el 2003 cuando surgió.



La integración de aspectos de nueva generación, como el uso de la inteligencia artificial, permiten maximizar múltiples usos en el sistema operativo de los dispositivos, como en la mejora de la gestión en cuanto a la batería, además de agilizar la ejecución de diversas aplicaciones.



El sistema operativo Android se ha extendido más allá de los smartphones, ya que también lo podemos encontrar en tablets, televisores, altavoces, reproductores, e incluso, se ha diversificado en cuanto a programas, como Android One o Android Go.

Una realidad, es que el abanico de opciones que nos ofrece el sistema operativo Android nos facilita la vida, y desde luego, las herramientas para ejecutar ciertas acciones; el nivel de deducción es muy efectivo, y casi todos los usuarios tienen una ruta de acción, con lo que usan determinadas funciones.



Android siempre nos sorprende, y es evidente que ha llevado su potencial a otro nivel, a veces tener tan automatizadas nuestras aplicaciones y movimientos en este sistema, dificulta conocer todas las funciones que nos ofrece, es por ello, que en Tech Bit te compartimos algunas acciones que probablemente desconocías.



Leer los mensajes de WhatsApp sin la marca azul



Esta función para muchos podría sonar muy popular, pues es sabido que en la configuración de WhatsApp hay una opción para desactivar la lectura de mensajes, con lo que tus contactos no pueden saber si ya los leíste, sin embargo, esto implica que tú tampoco puedes ver cuando alguien ya leyó algunos de tus mensajes.



Si decides ponerte lejos de este dilema, hay un truco que te dará cierta ventaja para evitar la marca azul que indica que has leído el mensaje. Solo tienes que usar el widget de WhatsApp, y para ello, deberás presionar tu pantalla en un espacio en blanco hasta que aparezcan los widgets, ahora selecciona WhatsApp y déjalo en la pantalla de inicio, o en una secundaria, y aquí podrás visualizar el mensaje sin marcas de “leído”.



Comparte fácilmente tu contraseña de Wi-Fi



A pesar de que tu celular guarda en automático todas las contraseñas de las redes Wi-Fi a las que te conectas, verificar cuál es la contraseña de cada una, no era una labor sencilla. Afortunadamente, en la actualidad Android permite que esto sea una realidad.



Al Principio, se requería contar con un root en Android, no obstante, hoy ya no es necesario, pues sus versiones más recientes pueden compartir una red Wi-Fi por medio de un código QR, y aunque el proceso tiene variaciones dependiendo del modelo, en general solo deberás los abrir ajustes rápidos de Android, presionar de forma prolongada el icono de Wi-Fi, y seleccionar la red a la que estás conectado.



Finalmente, pulsa en la opción “Compartir como código QR”, con lo que cualquier lector de otros dispositivos podrá escanearlo y conectarse de manera sencilla.



Realiza recordatorios de tus notificaciones



Todos en algún momento hemos estado presionados, apurados, o simplemente, no tenemos el mejor ánimo para revisar notificaciones, pero borrarlas y pasar de ellas tampoco puede resultar la mejor opción, ya que probablemente, te olvidarás del tema, y un evento o una conversación que debías contestar, quizá se cancele o postergue más de lo deseado.



Para evitar esta situación, Android ha integrado una nueva función, solo debes deslizar la notificación hacia un lado, o dejarla presionada un par de segundos, y en automático aparecerá un icono de reloj, o la opción de “Posponer”, selecciónala y podrás retrasar esa notificación 15 o 30 minutos, e incluso hasta 2 horas.



Utiliza la pantalla dividida con Android



Android Nougat llegó con nuevas y diversas funciones, una de ellas es el modo de pantalla dividida, que funciona tanto de forma vertical, como horizontal, y que permite tener la visualización de aplicaciones al mismo tiempo, solo tendrás que seguir una serie de pasos muy sencillos.



Ya sea que pulses de forma prolongada el botón del cuadrado, o que, a partir de la vista de recientes, des un toque continuo en el nombre la aplicación o, dando clic en el botón superpuesto; lo primero será seleccionar la app que se muestra a mitad de pantalla, y posterior a ello, abrir la segunda.



Android te ayuda a recordar donde quedaste estacionado



Al menos una vez en nuestra vida hemos estado confundidos respecto al sitio en el que dejamos estacionado el coche, si no te ha pasado, seguro conoces a alguien que sí, algunas personas utilizan la aplicación Waze para guardar un recordatorio del sitio en donde se quedó el carro.



En caso de que no utilices esta app, o que simplemente desees aplicar una nueva función, que podrás ejecutar con comandos de voz, el sistema operativo de Android será tu mejor aliado, basta con que actives el asistente de Google y le digas “Me he estacionado aquí” para que, cuando estés de regreso, Google Maps te guíe al lugar exacto en donde has dejado tu vehículo.



