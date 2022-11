5 cosas que puedes hacer con tu smartwatch

Los smartwatches llegaron para quedarse y, sobre todo, para facilitarnos la vida, estos relojes inteligentes no solo nos siguen ofreciendo la que solía ser su función principal, sino también, tener a la mano, opciones para controlar cosas desde un smartphone y en muchos casos, hasta para mantenerse al pendiente de lo que ocurre en el cuerpo del usuario.



Estos dispositivos inteligentes, evidencian el proceso evolutivo del que somos parte, y cómo las funciones y operaciones que podemos realizar en un dispositivo tan común, como un reloj, cada vez se extienden y diversifican conforme a las expectativas del usuario.



Los smartwatches, son aparatos tecnológicos multifuncionales, que también entran en el juego de la interconectividad, al permitir sincronizarse con smartphones o tablets, cada marca ofrece funciones diferentes, lo que también se diversifica con base en el cambio de modelos.

Leer también: WhatsApp lanza nueva función: ahora puedes chatear contigo mismo



A pesar de estas diferencias, también existen operaciones básicas que son comunes en la mayoría de los relojes inteligentes, o al menos, que mantienen cierta similitud.



Para que exprimas al máximo estas funciones, que probablemente no sabías, te traemos algunas opciones para que las pongas a prueba.



Controla la música con tu smartwatch



Esta es la función ideal para cuando tienes las manos ocupadas, ya sea que estés trabajando, en el gimnasio o vayas caminando por la calle, tu smartwatch te permitirá cambiar la canción, bajar o subir el volumen, pausarla, en general, controlar todas las funciones de tu reproductor de música, pero esta es una de las funciones más conocidas de los relojes inteligentes, lo sorprendente es que también podrás conocer la letra de la canción.



No solamente te servirá para interpretar las canciones de tu artista favorito, sino para sincronizarte totalmente con él, el saberte o no la canción, ya no será un punto crucial.



Esta opción es ideal para esas noches de karaoke en donde puede ser que no alcances a ver la pantalla, o simplemente quieres ver cómodamente la letra en tu reloj, una de las aplicaciones que posibilita esto es musicXmatch.



Tu smartwatch como aviso de emergencia



Las emergencias siempre son impredecibles y pueden ocurrir en cualquier momento, sea del tipo que se trate, siempre es bueno tener un plan de acción para dar aviso de que tu vida podría estar en peligro.



En algunas ocasiones acceder a tu dispositivo móvil simplemente es imposible, ya sea que en ese momento no lo localices, no lo tengas a la mano, o tus movimientos estén limitados, por lo que tener configurado tu smartwatch para dar aviso de esto es una de las mejores funciones que ofrecen estos aparatos.

No todos los relojes inteligentes cuentan con esta función, pero para los que sea el caso, bastará con dejar apretado el botón principal por unos segundos para que tu smartwatch envié un mensaje de texto a las autoridades, con tu ubicación exacta, así como a tus contactos de emergencia; no olvides checar en configuración que está función esté disponible.



Usa tu smartwatch como traductor



Si alguna vez has intentado establecer un diálogo con alguien que posee un idioma diferente, del que tienes nulos conocimientos, probablemente has recurrido al traductor de tu celular, pues para este tipo de situaciones tu reloj inteligente podría serte de gran ayuda.



La mayoría de smartwatch han integrado una aplicación similar al Traductor Google, lo que permitirá realizar traducciones al momento de palabras que no domines, lo mejor de todo es que ocurrirá de manera simultánea a la conversación.



Comandos avanzados en tu smartwatch



Escribir en la pantalla de un smartwatch no siempre es la mejor opción, pues puede ser realmente incómodo, para ello funcionan los comandos de voz, que puedes habilitar para ejecutar múltiples funciones.



Todo lo que necesitas hacer es hablarle a tu reloj, y éste ejecutará algunas acciones como tomar notas, configurar recordatorios, escribir listas de compras, y en este último punto, también podrás ir tachando los productos adquiridos, con tan solo un toque en la pantalla, lo que es posible gracias a aplicaciones como myShopi.



También puedes generar comandos para que, por medio de un toque en tu smartwatch, se ejecuten acciones como encender tu computadora, enviar notificaciones del clima, activar las persianas, todo esto, gracias a aplicaciones inteligentes como IFTTT.



Leer también: Niña de la escolta baila en plena ceremonia y rompe internet



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters