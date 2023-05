Que una persona tome tu celular y haga mal uso de la información que hay almacenada en él, no es la única manera con la que tus datos podrían caer en las manos equivocadas. Hackear, es decir, acceder ilegalmente a sistemas informáticos ajenos, es uno de los principales riesgos a los que estamos expuestos en la red.

Tomar precauciones y seguir ciertas recomendaciones, nunca estará de más, recuerda que tu smartphone puede decir mucho sobre tu identidad, así que no comprometas tu privacidad e implementa estos consejos para que la seguridad de tu celular, y por ende, tu información, se mantenga protegida.

¿Qué pasa si hackean mi celular?

Antes que nada, especifiquemos los riesgos a los que podría exponerse tu smartphone tras un hackeo. En primer lugar, tus relaciones personales y profesionales corren peligro, esto ocurre por medio de tus redes sociales y contactos, información que cualquier hacker con un poco de experiencia, podrá examinar en su totalidad.

También podrían hacer uso de tus datos para revelar información sensible, engañar a otros usuarios para que instalen malware o para obtener algún tipo de información en específica, como datos bancarios, lo que entraría en el campo del phishing, es decir, la suplantación de identidad.

Consejos para evitar un hackeo en el celular

No hay acción de precaución que esté de más, así que échale un ojo a los siguientes consejos y mantén fuera del radar a los ciberataques de tu smartphone.

1. Implementa la verificación de dos pasos

Este mecanismo llegó para quedarse, al menos, en lo que llega una función tan buena, o mejor, que esta. Básicamente, se trata de comprobar por medio de una segunda vía que tú, realmente, eres tú. A veces puede ser engorroso, pero, sin duda, la verificación de dos pasos le agrega una capa externa de seguridad a tu información.

En Android, debes ingresar a Ajustes, después pulsar en Google, selecciona Gestionar tu cuenta de Google, ahora en Seguridad, y finalmente, en Verificación en dos pasos, clic en Empezar, y ¡listo!

Para iOS, tienes que dirigirte a Ajustes, seleccionar la sección donde está tu nombre, hacer clic en Contraseña y seguridad, ahora en activar Autenticación de dos factures, y por último, en Continuar.

2. Cambia tus contraseñas de forma periódica

Un paso aparentemente extremo, pero realmente útil, es actualizar tus contraseñas cada seis meses, lo que ayudará a que tu información se mantenga protegida, si te parece demasiado extenuante, al menos actualiza tus contraseñas con los parámetros recomendados:

Longitud igual o mayor a 8 caracteres

Sin espacios en blanco

Debe contener números

Combina mayúsculas y minúsculas

Incluye por lo menos un carácter especial: - * ? ! @ # $ / () {} = . , ; :

3. Aléjate de los enlaces dudosos

Ya sea vía correo electrónico o por mensaje de texto, pulsar sobre esos enlaces sospechosos, nunca será una sabia decisión, pues con esto podrías abrirle la puerta de par en par a algún malware, lo que, desde luego, puede estar manipulado por un hacker.

Lo mejor que puedes hacer en estos casos, es verificar la legitimidad del mensaje que te llegó, supongamos que es un mensaje de Telcel, pidiéndote que renueves tu plan, en donde se pide que verifiques las opciones que tienen disponibles "Haciendo clic en el siguiente link", lo que en absoluto tendría sentido si tu equipo es de otra compañía.

4. No te conectes al Wi-Fi público

Desde luego, no todos son malos, pero no es fácil tener certeza entre cuál es cuál, así que es mejor evita estas conexiones a cualquier costa, ¿la razón?, bueno, en general, las redes Wi-Fi abiertas no suelen ser seguras, de hecho, son el espacio perfecto para que se den los ciberataques.

A veces, cuando vamos por la calle, nuestro smartphone se conecta en automático a redes Wi-Fi abiertas de dudosa procedencia, así que la recomendación por excelencia, es que al salir de casa apagues tu Wi-Fi y mejor pongas a trabajar tus datos.

5. Verifica los permisos de tus aplicaciones

Checar que los permisos de tus aplicaciones estén bien gestionados es un punto importante, pues de esta manera podrás otorgar o denegar acceso a ciertas funciones, como a la cámara, micrófono o ubicación.

Para hacer este procedimiento, desde Android, debes abrir la Configuración, después pulsar en Aplicaciones, ahora haz clic en Permisos de la aplicación y verifica que todo esté en orden. Estos pasos varían dependiendo del smartphone, en algunos modelos tendrás que dirigirte a la opción Avanzado, antes de llegar a la administración de los permisos.

En iOS, tienes que dirigirte a Configuración, después en Privacidad y revisar que en el listado de aplicaciones, todos los permisos estén gestionados correctamente.

