5 apps para la vida universitaria

Con la penetración de la tecnología en nuestra vida cotidiana. La vida universitaria ha cambiado, además de atender tus clases y estudiar, hay algo más que se ha vuelto imprescindible para el estudiante en su proceso de aprendizaje: su dispositivo móvil.



Con la llegada de las clases híbridas y el surgimiento de diversas plataformas que apoyan a la educación, surgen también diversas herramientas que facilitarán el proceso de estudio de los universitarios.



Y es que no podemos descartar la importancia de aquellas aplicaciones que a través de sus recursos pueden ayudarnos a que las responsabilidades académicas sean más fáciles de llevar para millones de universitarios.

Leer también: WhatsApp: si te llega este mensaje no respondas, te quieren robar



En la actualidad, no hay universitario que no se apoye en estas herramientas para estudiar, pero también para compartir apuntes, trabajar en grupo e incluso para organizar su tiempo.



Los estudiantes universitarios aprovechan cada vez más su tiempo y tratan de ser más productivos. Las herramientas digitales son de gran ayuda en cualquier proceso de aprendizaje y de ampliación de habilidades.



Y es que, con el paso del tiempo, la tecnología ha podido ayudar a los estudiantes a mejorar en su rendimiento escolar si la utilizan a su favor. Aquí te dejamos una selección de aplicaciones que podrán hacerte la vida mucho más fácil.





SimpleMind, ideal para crear mapas mentales.



SimpleMind es una aplicación que posee una interfaz muy clara y precisa, que te ayudará a organizar tus ideas para crear mapas mentales que pueden ser útiles en infinidad de situaciones.





Esta aplicación es ideal para aquellos estudiantes que se inician en el desarrollo de proyectos, ya que te permitirá organizar las fases de tu investigación antes de emprender, además, te ayudará recordar elementos o simplemente hacer tus apuntes de una lluvia de ideas.





Con sus diseños preestablecidos podrás crear distintos gráficos que a modo de presentación podrás mostrar tu mapa en la mente de tus compañeros.

SimpleMind está disponible para cualquier dispositivo iOS y Android, si actualizas la versión completa, podrás desbloquear con USD 9.99 toda su funcionalidad.



Genially, crea contenidos interactivos



Si eres de los que buscan nuevas ideas y que tus presentaciones dejen de ser aburridas. Echa un ojo a Genially, un aplicación que te llevará al mundo de los creadores de contenidos interactivos.



Genially es una herramienta online en la que podrás utilizar miles de plantillas predeterminadas de cualquier tema para diseñar presentaciones con interactividad y animación. Sea cual sea tu proyecto, esta herramienta te permite diseñar e insertar videos de YouTube, Google Maps, audios, en tus contenidos sin necesidad de conocimientos en programación.



Su interfaz es muy intuitiva ya que la creación de un Genially suele comenzar con la elección de una plantilla. Una vez que seleccionada, puedes editarla y compartir el resultado con tu audiencia.



Cabe mencionar que el uso de la plataforma es gratuita en su modalidad básica, sin embargo cuenta con diversos planes que van de los $1.49 a los $20.82 dólares mensuales.



Microsoft Lens, más que un escáner de documentos.



Es una aplicación que todo universitario necesita tener en su dispositivo móvil para convertir un documento físico en uno digital.



Microsoft Lens no sólo funciona como escáner sino que en su más reciente actualización, puedes capturar información de documentos, pizarra, tarjetas de presentación, recibos, menú, signos, notas manuscritas o cualquier otro elemento que contenga texto que digitalizar.



Esta aplicación que recientemente tuvo una actualización por Microsoft, puede extraer la información de un contacto para añadirla fácilmente a la agenda de contactos de su smartphone.

También, digitaliza las tablas de cualquier hoja física en un formato tipo Excel. Así pueden editarse las filas y columnas desde una app de hojas de cálculo.

También a través de esta app puedes capturar texto impreso para leer. Podrás pedir a la aplicación que te lea en voz alta lo que escanea de cualquier texto, con esta acción resulta posible.



My Study Life, organiza tus clases, tareas y exámenes

Si eres de los que frecuentemente se te pasan las fechas de entrega de tus tareas y olvidas estudiar para tus exámenes. Te tenemos una noticia, con la app My Study Life, podrás enfocarte en lo que realmente es importante y estarás siempre organizado sin tener que utilizar una agenda de papel.



Bajo su slogan “No dejes que tu horario te controle, maneja tu horario”. My Study Life es una aplicación que te ayudará a organizar tu vida académica y de esta manera que logres ser un estudiante más productivo.

Al descargar esta aplicación tendrás seguimiento de todas tus clases, tareas, investigaciones y exámenes desde cualquier lugar y dispositivo. Incluso, puedes tener cargado la información que tienes que estudiar para un examen.

Entre sus funciones, podrás configurar los recordatorios para que no se te pase ninguna actividad. Con esta aplicación todo lo puedes ver en un tablero con las tareas importantes que debes entregar.

La aplicación está disponible para iOS, Android y como complemento de Chrome, así como sincronizarlo en todos tus dispositivos.



Rakuten Kobo, la aplicación de lectura



Si eres un amante de la lectura y sobre todo leer de manera virtual, Rakuten Kobo, es la app perfecta que estabas esperando. Entre su catálogo podrás explorar más de 4 millones de e-book de los mejores títulos de la Tienda Kobo.



A través de esta aplicación el usuario podrá descargar un enorme abanico de libros para leerlos tranquilamente desde donde quiera y en cualquier smartphone, PC o Tablet, disponible en 8 idiomas que pueden ayudarte a reforzar el conocimiento obtenido en clase.



También, podrás navegar por su catálogo de revistas, cómics y libros para niños. Además de realizar búsquedas por autor, título, tema o género.



La app cuenta con una función de lectura guiada que te permite explorar los mejores artículos para una lectura sin interrupciones y descubrir nuevos títulos gracias a las recomendaciones personalizadas, basadas en tus hábitos de lectura.



Y podrás compartir tu gusto por la lectura en Facebook, Twitter e Instagram. Publica tus citas, notas e ideas favoritas de los eBooks que estás leyendo.



Leer también: WhatsApp ¿cómo quitar el "escribiendo" de tus chats?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters