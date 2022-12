5 apps para hablar con Santa Claus

La cuenta regresiva para que llegue la Navidad está al acecho y probablemente una de las ideas recurrentes es la próxima visita del tan esperado Santa Claus, pero ¿sabías que no tienes que esperar un año para saber de él?, ahora incluso podrías marcarle a su número privado.



Con el paso acelerado del desarrollo tecnológico, no es de sorprendernos que esto sea posible, pero sería interesante cuestionarnos qué prometen este tipo de servicios, cuáles descargar y dónde encontrarlas, eso y más te platicamos a continuación.



El llamado de Santa



No es una aplicación, podría categorizarse como una función impulsada por la nueva campaña de la marca Coca-Cola, pero no la podíamos dejar de lado por lo interactivo que es y sobre todo, por lo fácil que es hacer una llamada con Santa Claus.



Para hacer uso de esta opción, solo debes ingresar al sitio web y llenar los datos que se te piden, incluyendo tu fecha de nacimiento, nombre de la persona a quien Santa llamará, e incluso, hasta puedes elegir el “tipo de Santa” que quieres que aparezca y el lugar en donde estará, también tendrás que especificar datos de esa persona que deseas sorprender, como qué le gusta hacer en su tiempo libre.



No olvides que para seleccionar cada opción debes dar clic sobre cada una y presionar el botón verde de abajo para continuar, al finalizar, debes pulsar en “Comenzar”, ten cerca a tu destinatario y deja que la llamada los sorprenda.





PNP Polo Norte Portátil



Sin duda, esta es una de las aplicaciones que más han dado de qué hablar, pues su avance ha evolucionado, gracias a las constantes actualizaciones de los creadores, lo que no solo permite que se mantenga vigente, sino también, añade nuevas funciones que resultan atractivas para los usuarios.



Esta app está disponible en Android y iOS, después de descargarla, te pedirá que anexes algunos datos sobre el menor, para que todo fluya de la mejor manera, también te da la opción de grabar la videollamada, en caso de que lo decidas.



De igual manera, cuenta con una opción de servicios “Premium” para acceder a funciones adicionales, como a una lista en donde los niños podrán identificar si se portaron bien durante el año.





Llamada de Papá Noel 2022



Con esta aplicación puedes realizar videollamadas las veces que desees, lo novedoso es que incluye diversas funciones, puedes iniciar videollamada, llamada simplemente o abrir un chat para conversar por textos con Santa Claus.



Está disponible en iOS, cuenta con más de 10 idiomas y es totalmente gratuita, aunque también tiene paquetes especiales por ciertos costos. La cámara se activará en cuanto empiece la llamada, así que podrías grabar tu pantalla para capturar ese momento.



Esta es una buena oportunidad para felicitar a los más pequeños por sus logros o simplemente alegrarles el día.





Videollamada a Santa



Con una interfaz muy intuitiva, tal como si fueras a realizar una videollamada común desde tu celular, esta app permite que los niños esperen una llamada de Santa, o bien, ellos mismos la realicen.



Permite personalizar la comunicación agregando el nombre del menor, para que Santa lo tenga presente en todo momento.



Algunas de las preguntas que Santa podría realizar a los niños, son ¿has sido travieso o te has portado bien?, ¿qué te gustaría tener para esta Navidad?. Todas las conversaciones pueden ser grabadas, e incluso, se puede programar la hora de la llamada. Esta aplicación es gratuita y está disponible para iOS y Android.





Santa Claus Calls You



En esta app también podrás seleccionar un horario en específico para que llegue la llamada de Santa, existe una gama de llamadas telefónicas pregrabadas para que puedas escucharlas y elegir cuál es la que más te agrada, o consideras ideal de acuerdo con tus gustos y los del niño.



Es posible dirigir la conversación personalizando los temas a tratar, con el objetivo de que la una videollamada sea dinámica y variada, basada en los principales gustos del menor. Esta aplicación está disponible iOS, y es posible realizar compras internas para extender los beneficios.

