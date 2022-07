43% de los mexicanos acepta las cookies digitales sin saber qué son

Cuando navegas en tu explorador de Internet y notas que se ejecuta lento o que el rendimiento de tu computadora ha disminuido, o te percatas de una mayor frecuencia de anuncios relacionados a búsquedas que hayas realizado previamente en la red o simplemente sientes que la publicidad es más invasiva, probablemente tu equipo almacena una gran cantidad de cookies.



Esto sucede cuando el usuario acepta las ‘cookies’ del mensaje que le aparece cuando está navegando por algún sitio web.



En ese sentido, las cookies son utilizadas principalmente para dos finalidades: recordar accesos y conocer hábitos de navegación.



43% de los adultos mexicanos suele aceptar cookies en un sitio web



De acuerdo con una investigación de Avast, la firma de seguridad digital y privacidad reportó que el 50 % de los mexicanos entrevistados admiten que no saben o no están completamente seguros para qué sirven las cookies.



Mientras que el 43% de los adultos mexicanos suele aceptar cookies en un sitio web y esto es principalmente (60%) porque quieren acceder al contenido de la página web lo más rápido posible.



Según Avast sólo el 7% de los mexicanos dijo que suele rechazar las cookies y el 20% consulta las políticas de cookies del portal antes de configurar sus preferencias de cookies.



“Si las dejamos pasar y no las eliminamos de nuestros dispositivos, empieza afectar nuestros equipos, tenemos problemas de privacidad, nuestro equipo se vuelve más lento y eso puede llegar a ser un problema de navegación no sólo en un equipo de escritorio sino también en cualquier otro dispositivo”, dijo Javier Rincón, Director Regional para Latinoamérica de Avast.



¿Para qué sirven las cookies?



Para el especialista de Avast, los usuario necesita tomar todas las precauciones necesarias cuando acceden a un sitio web ya que pueden usar cookies para rastrear o incluso identificar información personal, que puede recopilarse, compartirse o venderse a terceros, lo que abre a los consumidores a técnicas de monitoreo más invasivas.



“No sabemos si esas cookies las está utilizando ese sitio únicamente o las comparte con alguien más, ese tercero es donde puede llegar a ser preocupante y afectar esa privacidad que tiene el usuario al momento de navegar”, comentó Rincón.



Por otro lado, la investigación de Avast arrojó que el 32 % de los encuestados admitió que no hace nada con las cookies que acepta en su computadora, mientras que el 50 %, las elimina manualmente y uno de cada seis usa software para borrarlas automáticamente.



En esa línea de proteger la libertad digital y llegar a un público más amplio que no está familiarizado con las cookies digitales, Avast en colaboración de la chef pastelera Paulina Abascal, lanzaron "Hablemos De Cookies", una campaña para crear conciencia sobre la seguridad en línea.



"Hablemos De Cookies": comparten receta para la privacidad en línea



A través de esta campaña, la chef Paulina y la firma de seguridad Avast, realizaron una serie de contenidos educativos que permitirá a los usuarios digerir sobre qué son las cookies, cómo funcionan, qué tipo de peligros representan y cómo los usuarios de Internet pueden controlarlas.



“El hecho de que Avast haya lanzado esta campaña me parece que le da a todos los usuarios una mayor visión, que les permite saber que en ellos está la seguridad que tengan al navegar por internet y que definitivamente es una herramienta útil, siempre y cuando saberla usar”, comentó la reconocida chef



En un video con duración de más de cinco minutos, la chef Paulina compartió la receta de las galletas de naranja y vainilla en el que aprovechó para comparar a las cookies precisamente como “migajas” que los usuarios van dejando mientras navegan en sitios web.



“Literalmente con galletitas es como la gente puede entender el significado, de cuáles son esas pequeñas migajas que van dejando acerca del comportamiento de los usuarios y recopilan información para brindar una mejor experiencia de navegación”, dijo.



Finalmente, Paulina Abascal recomendó a los usuarios tener cuidado con las migajas que dejan alrededor del internet y que puede haber muchos que lo tomen para otros fines.



La receta de Avast para privacidad en línea



1. Al momento de aceptar las “cookies”, el usuario debe leer cuidadosamente quién las va a utilizar y con quien se compartirá.



2. Tener una higiene digital, limpiar periódicamente sus cookies de forma manual, directamente desde cualquier navegador como Chrome, Mozilla y Safari.



3. Utilizar un software en el que puedan programar la limpieza de cookies periódicamente y dejar de preocupar por las cookies que estamos dejando en nuestros dispositivos.



4. Navegar de forma segura y evitar anuncios, así como mantener tus dispositivos seguros.

