4 trucos para acelerar Windows

Windows 11 ha traído consigo muchos cambios importantes, los cuales han permitido que el usuario tenga una mejor interacción con este sistema operativo. Sin embargo, tampoco se ha exentado de sufrir algunos fallos, entre ellos una falta de rendimiento en el sistema.



Si has observado que tu computadora va más lenta desde que se instaló el sistema Windows 11, probablemente tengas que tomar cartas en el asunto. Afortunadamente no tienes que ir con un técnico especialista a arreglarla, ya que existen algunos trucos muy sencillos que te permitirán recuperar el rendimiento de tu equipo.



A continuación en Tech Bit te mostramos cuatro trucos para acelerar tu computadora Windows.

Desinstalar aplicaciones



Probablemente tu computadora tenga varios programas que no usas e incluso algunos que ya están obsoletos. Si es tu caso, entonces deberías desinstalarlos, ya que además de robarte espacio puede que estén provocando que tu equipo vaya más lento.



Existen varias maneras para desinstalar las aplicaciones que ya no ocupas. Una de ellas es ingresando a la Configuración del sistema y seguir estos pasos:



Abre la Configuración pulsando las teclas Windows + I al mismo tiempo.

Ve hacia la opción de Aplicaciones y entra seguidamente a Aplicaciones y características.

En la Lista de aplicaciones, busca aquellas que ya no ocupes o que no te son de ayuda.

Pulsa el ícono con los tres puntos verticales en la parte derecha de la aplicación y selecciona Desinstalar.



Otra manera es ingresando al Panel de control del sistema operativo.



Entra al Panel de control haciendo clic en el ícono de la lupa que se encuentra en la barra de tareas. Ahí escribe Panel de control y pulsa la tecla de Intro.

Haz clic en Programas y luego en Programas y características.

Pulsa con el clic derecho del ratón en la aplicación que desees desinstalar y luego pulsa en Desinstalar.



Finalmente, otra forma de desinstalar programas de tu computadora es la siguiente:



Presiona la tecla de Windows en tu teclado para abrir el menú de Inicio.

Haz clic en Todas las aplicaciones en la esquina superior derecha del menú.

Posteriormente, haz clic derecho en la aplicación que deseas eliminar y pulsa Desinstalar en el menú desplegable que se lanza.



Espacio de almacenamiento



Es importante que consideres el espacio de almacenamiento de tu equipo, ya que es necesario que las computadoras cuenten con cierta cantidad de espacio para funcionar de forma correcta, ya que si está lleno no correrá con fluidez.



Existen tres formas de liberar espacio de almacenamiento. La primera es con Storage Sense, el cual es un asistente que se combina con OneDrive y el cual ayuda a eliminar archivos que no se están utilizando en la PC y moverlos a la nube de OneDrive para seguir usándolos.



Para lograr esto, debes seguir estos pasos:



Ingresa a Configuración (Windows + I) y dirígete a Sistema, para luego entrar a Almacenamiento.

En Administración de almacenamiento es donde podrás activar Storage Sense.



Recuerda que debes tener una cuenta en OneDrive para que tus archivos se vayan almacenando ahí.



De igual forma, se pueden eliminar los archivos de forma manual siguiendo estos pasos:



Entra a Configuración y dirígete a Sistemas seguidamente de Almacenamiento.

Haz clic en Recomendaciones de limpieza en Administración de almacenamiento.

Si no aparece está opción, entonces deberás pulsar en Archivos temporales y seleccionar Opciones avanzadas.

Marca los archivos que deseas eliminar e inmediatamente da clic en el botón de Eliminar archivos.



Otra de las opciones que tienes si no quieres eliminar los archivos será enviarlos a una unidad externa. Para ello, selecciona los archivos que desees enviar a tu unidad externa y da clic en Mover, después en la unidad externa vuelve a pulsar otra vez el botón derecho y seleccionar Pegar.



Programas de inicio



Probablemente no te hayas dado cuenta que cada vez que inicias Windows 11 se activan una serie de aplicaciones que tienes instaladas en tu computadora, las cuales pueden provocar que tu equipo se ralentice.



Pero no te preocupes, existe una truco para evitar que esto suceda:

Entra a Configuración presionando las teclas Windows + I al mismo tiempo.

Ahora ingresa a Aplicaciones y luego Inicio.

Desactiva todas aquellas aplicaciones que no quieres que se ejecuten al inicio.



Recuerda solo desactivar solo aquellas que no afecten el funcionamiento del ordenador.



Desactiva aplicaciones en segundo plano



También puede ocurrir que haya aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano. Para desactivar estas aplicaciones deberás seguir estos sencillos pasos:



Abre la Configuración del sistema con las teclas Windows + I.

Ve a Aplicaciones y seguidamente elige Aplicaciones y características.

En Lista de aplicaciones busca el programa que deseas desactivar.

Haz clic en los tres puntos en el lado derecho de la aplicación.

Selecciona Opciones avanzadas.

En Permisos de aplicaciones en segundo plano, haz clic en el menú desplegable y elige Nunca.



Con ello ya no se ejecutarán de nuevo las aplicaciones en segundo plano.



