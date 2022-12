4 funciones exclusivas que solo encontrarás en teléfonos Xiaomi

MIUI es la capa de personalización más antigua dentro de Android, es por ello que cuando integra funciones novedosas siempre nos sorprende. Los smartphones que han salido a cargo de la marca Xiaomi no son la excepción, pues además de integrar este sistema de personalización, su aparente avance en el mundo tecnológico ha dado de qué hablar.



Actualmente podemos decir que los modelos Xiaomi consiguen mantenerse en el juego del mercado, e incluso, integran ciertas funciones que sus competidores no han integrado a sus dispositivos, así que si quieres exprimir al máximo tu Xiaomi, checa las siguientes funciones exclusivas de estos modelos.



Limpia el altavoz gracias a MIUI



Esta función te permitirá eliminar la suciedad que pueda acumular tu dispositivo, para ello el sistema de tu smartphone, personalizado gracias a MIUI, emite una frecuencia lo suficientemente aguda como para que los altavoces empiezan a vibrar. Para que esto sea totalmente efectivo, se aconseja subir al máximo el volumen de tu celular.

Desde luego, esta depuración de partículas no es impecable, pues aún se quedarán algunos residuos que, sin problema, podrás eliminar fácilmente revisando el instructivo de Xiaomi para realizar este tipo de limpieza, recuerda que este truco simplemente es preventivo para evitar una acumulación excesiva.



Para realizar esta función tienes que:

Abrir los ajustes de MIUI 12

Pulsar sobre "Ajustes adicionales”

Seleccionar "Limpiar altavoz”

Activar la función



De esta manera se empezará a ejecutar la acción, no olvides subir todo el volumen.



Es importante mencionar que esta opción no está disponible en todos los dispositivos, como el Xiaomi 11T, por lo que debes revisar el menú de configuración para comprobar su disponibilidad.





Amplia la memoria RAM por medio del software



Tal vez te parezca un poco descabellado, pero con Xiaomi es totalmente posible, de hecho, es una de las últimas funciones que esta marca ofrece a sus usuarios y poco a poco más dispositivos cuentan con esta función, sobre todo los de última generación, como Xiaomi Mi 11, que fue uno de los primeros dispositivos en expandir su memoria RAM de 3 GB a 11 GB.



Para que puedas poner en práctica esta función, tienes que ingresar a los ajustes de tu celular y dar clic en “Ajustes Adicionales” (Si no te aparece tendrás que esperar a que Xiaomi actualice el teléfono con esa función).



Posteriormente haz clic en “Extensión de memoria”, y finalmente tendrás que activar esta opción, en caso de que el sistema de tu smartphone te lo permita.









Deja que el Modo Superluna te conquiste



Una función totalmente exclusiva de MIUI, y por lo tanto de Xiaomi, es el emblemático modo “Superluna”, con esta opción, tal y como su nombre lo señala, podrás utilizar a la luna como musa para armarte un gran arsenal de fotografías llamativas de este satélite, todo bajo tu autoría para que puedas presumirlas con tu familia o amigos.



La recomendación por excelencia es que uses un tripié para aumentar la calidad de tus capturas, aunque también podrás realizar las tomas a mano alzada sin ningún inconveniente. Para activar esta función solo tienes que seguir la siguiente serie de pasos y echar a volar tu imaginación:



Ingresa a la aplicación de cámara de tu smartphone Xiaomi, una vez ahí, selecciona el apartado de “Más” propios del selector de modos, ahora solo tienes que pulsar sobre “Superluna”, una vez activado, podrás seleccionar entre diversos efectos, como siluetas o textos a añadir.



Cabe destacar que este modo no se encuentra disponible en todos los Xiaomi. Tan solo lo encontraremos en aquellos que o bien cuentan con cámara de tipo teleobjetivo o su sensor resulta ser de alta resolución, por ejemplo, el Xiaomi Mi 11.





Descarga contenido multimedia desde el navegador



Otra de las grandes ventajas de Xiaomi, es que cuentas con la opción de descargar contenido de redes sociales a través de tu “Navegador Mi”, el cual, viene instalado por default en tu smartphone.



Para activar esta función tendrás que acceder a la app “Navegador Mi” y pulsar en la parte inferior derecha, en la opción “Perfil”, ahora deberás dar clic en los ajustes, ubicados del lado superior derecho, y activar la opción “Descargar imágenes y videos”.



Una vez activado, solo debes entrar al navegador nativo de tu Xiaomi y buscar un pequeño icono azul localizado a lado del contenido, ahora solo tendrás que pulsar sobre él para iniciar la descarga.

