4 comandos para sacarle el máximo provecho a Alexa

Alexa es uno de los asistentes de voz más populares en la actualidad, seguro alguna vez has escuchado su voz en smartphones, altavoces Echo, pantallas inteligentes, entre otros, lo interesante de este tipo de dispositivos, y en específico de Alexa, es que puedes hacerle todo tipo de preguntas y la respuesta será útil, graciosa o entretenida.



¿Quién es Alexa?



Alexa es un asistente virtual creado por Amazon, fue lanzado al mercado en noviembre de 2014, en conjunto con la línea de altavoces Echo. La evolución de este dispositivo ha sido extensa, básicamente fue traída al mundo para competir contra empresas como Apple y Google.



No obstante, a pesar de ser un asistente personal muy conocido, muchas de sus funciones útiles y divertidas aún no son muy populares, por ello, en Tech Bit queremos enseñarte un listado de cosas que puedes hacer con Alexa y que probablemente no sabías.

Leer también: 5 alternativas a Twitter



Comandos para iniciar el día con Alexa



Empecemos por la mañana, ¿a quién no le gustaría despertar con su rutina matutina en automático, y, además, directo en la cama?



“Alexa ¿cuáles son las noticias del día?”; “Alexa, ¿qué clima habrá hoy?”, “Alexa, ¿a qué hora es el evento?”, son algunas de las preguntas que le puedes realizar a este asesor virtual, pero no solo eso, con el comando "Alexa, buenos días” puedes activar las respuestas de todas estas preguntas de golpe.



Basta con que lo configures en la app de Amazon Alexa, para que recibas toda esta información al despertar. De igual manera, puedes configurar el comando "noticias del día” y personalizar los medios de los que deseas recibir información, e incluso, las secciones que tienen prioridad para ti.



Organiza tu día



Programar alarmas, recordatorios, eventos, entrevistas, y cualquier cuestión que vaya a ocurrir durante el día, es posible programarlo con anticipación, para que Alexa te recuerde todos los datos necesarios que requieres saber para estar al pendiente.



Algunos comandos comunes que pueden resultar de gran utilidad son: “Alexa, pon una alarma, despiértame a las 8:00 de la mañana”; “Alexa, ¿qué recordatorios hay para hoy?”; “Alexa, dime qué eventos hay para este mes”; “Alexa recuerdame ir a las compras a las 2 de la tarde”, “Alexa ¿qué hay en mi lista de compras?”



Alexa también te permite personalizar este tipo de aspectos, si hay productos que sueles comprar con frecuencia, ya sea de forma semanal, quincenal o mensual, puedes fijarlo en una lista de compras.



De igual manera, puedes personalizar tus listas de deseos y agregar los productos que desees diciendo simplemente: "Alexa, agrega papel higiénico a la lista de compras semanal”, por ejemplo.



Divierte jugando con Alexa



Alexa también brinda oportunidades para que el usuario pueda divertirse, a parte de los populares comandos como: “Alexa, cuéntame un chiste”; “Alexa platícame un secreto”; “Alexa piedra papel o tijeras o “Alexa cántame una canción”.



Este asesor virtual cuenta con una sección de juegos que puedes activar y jugar, en donde te irá diciendo lo que tienes qué hacer, e incluso, la dinámica podría ser bastante predecible, por lo que no tendrá complejidad adentrarte en el juego.



Los comandos que puedes utilizar para jugar, son: “Alexa, abre trivia de dinosaurios”; “Alexa jugar juego de los animales”; “Alexa verdad o reto”; “Alexa juega akinator”; “Alexa abre el desafío diario”; “Alexa desarrolla dado de 12 caras”.



Modos secretos de Alexa



Tu asistente virtual también se puede personalizar dependiendo de tus expectativas respecto a él, e incluso podrías hacerlo por curiosidad o por diversión, para ejecutarlo solo debes realizar el comando correcto; existen múltiples modos secretos de Alexa, por ejemplo, “Alexa modo susurro”.



Este modo es ideal para cuando la casa está en silencio total y no deseas despertar a nadie. Con esta opción podrás murmurar tu pregunta y la respuesta que recibas de tu dispositivo será recíproca, pues el volumen bajará en automático, así que anímate a susurrarle a Alexa en su oído virtual.



Para activarlo, solo debes decir “Alexa, modo susurro”, y para desactivarlo “Alexa, desactiva el modo susurro”, básicamente esta lógica opera para todos los modos, y podrás encontrar desde modo mamá, abuela, perro, gato, entro otros, así que echa a andar tu imaginación.

Leer también: iPhone 15 Pro podría transferir datos 40 veces más rápido



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters