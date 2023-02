3 opciones para que tu PC reconozca tu microSD

Las funciones que puede cubrir la microSD son amplias, pues a pesar de que su objetivo principal es respaldar información, esta categoría se puede diversificar en múltiples materiales, como fotos, videos, documentos, entre otros, por lo tanto, para eso en donde requieres un huequito extra, funciona de maravilla.



Uno de los usos más clásicos de las microSD, es para respaldar fotografías, esto ocurre porque usualmente, el almacenamiento de nuestro smartphone a veces no es suficiente para guardar todos los momentos que capturamos, es por ello que optamos por este dispositivo como “comodín”.



También resulta una opción muy práctica para trasladar información del smartphone a la computadora, de esta manera la microSD andaría de dispositivo en dispositivo, lo cual, es muy común, de hecho, es parte de su función, sin embargo, sus propias labores habituales podrían poner en riesgo su integridad.

Leer también: 6 juegos en el buscador de Google que no conocías



La microSD no opera con normalidad



A pesar de que las microSD no suelen dañarse con facilidad por razones de uso, esto si puede pasar, e incluso, muchas veces presentan afectaciones en donde es imposible determinar el génesis del error, por ello, la vieja confiable siempre es tener un disco duro para respaldar la información.



Uno de los errores más comunes de la SD es que esta no sea leída por la computadora, de manera que, estando insertada, la PC no reconoce que hay un nuevo dispositivo, y aunque la respuesta inmediata podría ser desecharla o reemplazarla, lo ideal es seria poner a prueba algunos trucos para tratar de remediar la situación, sobre todo, cuando cuenta con información almacenada.



En alguno de estos pasos podrás encontrar la respuesta para que tu PC lea de forma eficaz tu tarjeta SD, solo toma en cuenta que el riesgo de perder algunos datos es posible.



Descartar causas alternas de la microSD



Lo primero sería descartar opciones, así que en primer lugar tienes que verificar en otros puertos USB, para ver si en alguna de estas opciones la tarjeta SD es leída por la computadora, en caso de que así sea, el problema no es de la microSD sino de tu PC.



Otra opción, es que utilices otro adaptador, en caso de que estés utilizando uno, si no cuentas con otro, podrías hacer la prueba colocando otra microSD, de esta manera podrás comprobar si el problema es de la tarjeta o del adaptador.



Verifica que el ordenador monte automáticamente las unidades de la SD



Cuando la tarjeta SD opera en tu PC entran en juego diferentes funciones, por ello es importante hacer una verificación que permita comprobar que todo funciona de manera natural, para ello, solo debes seguir los siguientes pasos:



Pulsa la tecla Windows y X al mismo tiempo, en cuanto aparezca la opción “Símbolo del sistema (Administrador), pulsa sobre ella y escribe el comando Diskpart y la tecla de enter.

A continuación, ejecuta el comando “automount enable” y nuevamente pulsa enter, en cuanto aparezca la información del programa, ciérralo escribiendo “Exit” y haz clic en la tecla enter por última vez.



Este comando permite que el montaje se habilite de forma automática, así que al insertar nuevamente la microSD, tendría que ser reconocida por la computadora.



La letra asignada para la microSD está perdida



Si tu microSD no cuenta con una letra de controlador, será imposible que acceda a una partición en el Explorador de Windows, por lo tanto, si no cuenta con ella, no se mostrará en el sistema, para solucionar este problema, lo mejor será asignarle una letra de unidad, para ello, debes seguir los siguientes pasos:



Presiona Windows y X al mismo tiempo, ahora tendrás que elegir la opción “Administración de discos”, aparecerá un recuadro con todas las unidades que están conectadas en el ordenador.



En esa lista debe aparecer la microSD, presiona sobre ella con clic derecho, y elige la opción “Cambiar la letra y rutas de acceso de unidad”,



Ahora solo tienes que seleccionar el botón “Agregar” y elegir una letra que no esté asignada en otros dispositivos.

Leer también: Cómo usar WhatsApp sin internet



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters