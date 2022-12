3 opciones para enviar tu carta a los Reyes Magos por email

La llegada de los Reyes Magos cada vez está más cerca, y por qué no innovar en la forma en que los niños suelen acercarse a estos entes mágicos, esta vez no es necesario esperar hasta la noche del 5 de enero, ya que por medio de un recurso muy divertido podrías escribirles directamente.



Melchor, Gaspar y Baltazar, sin duda estarán contentos de recibir en su electrónico un mensaje por parte de los pequeños. A lo mejor nunca habías escuchado de esta opción, o tal vez sí, pero nunca la habías puesto a prueba, bueno, pues este 2022 sorprende a los Reyes Magos, y sobre todo, a los niños de tu familia.



Existen sitios web destinados específicamente para esta labor, en donde no solo podrás escribirle un correo electrónico a los Reyes Magos, sino también, recibirás una cariñosa respuesta de ellos, lo que puede ser una gran oportunidad para hacerles peticiones de obsequios, o para felicitar los logros que han cumplido los infantes.

Leer también: Cancelan su vuelo y se vuelve viral al mostrar lo que la aerolínea le dio en compensación





Correo directo a los Reyes Magos con Ahiva.com



Este sitio web se especializado en realizar este tipo de labores, por lo que podrás tener la certeza de que recibirás un correo en respuesta al mensaje que tú realices para los Reyes Magos, así que solo necesitas seguir al pie de la letra los requisitos que se te piden, para que tu correo electrónico llegue con éxito a estos mágicos seres.



Al entrar al sitio tendrás que dar clic en la opción “Envía tu carta a los Reyes Magos aquí”, posterior a ello, te aparecerá un apartado del sitio web en donde tendrás que llenar algunos datos personales con los que completarás tu correo electrónico, entre ellos es nombre, edad, cómo te has portado durante el año y un correo electrónico.







Envía un correo a los Reyes con esta divertida opción



Esta divertida opción para hacerle llegar a los Reyes Magos tu correo electrónico, avisa a sus usuarios que el envío de mensajes se realiza por un “sistema secreto”, así que podrán recibir una respuesta de estos seres mágicos a los pocos segundos después de haber enviado su correo.



Para hacer uso del servicio que ofrece esta página web, solo debes ingresar aquí y completar un formulario, en el tendrás que escribir algunos datos personales como nombre, correo electrónico, edad, cómo te has portado este año, dónde pasarás la noche de Reyes Magos y que te gustaría recibir en ese día especial, al finalizar no olvides dar clic en enviar.





Queridos Reyes Magos: aquí puedes hacer tu carta



Más que una opción de correo electrónico con este recurso podrás modernizar tu carta para los Reyes Magos y además de dejarla en el árbol podrías enviarle un mensaje directo. Carta a los Reyes Magos 2022 te permite enviar tus peticiones y deseos en directo a estos seres mágicos.



Para iniciar el proceso, lo primero que debes hacer es dar clic en este enlace una vez ahí, deberás dar clic en la opción “Escribe tu carta”, y en automático te aparecerá un mensaje de la estrella de Belén, en cuánto lo leas debes pulsar en “Continuar”, después tendrás que elegir a tu Rey Mago favorito, descuida que los otros dos no se disgustarán.



Después debes colocar nombre, y si se trata de una niña o niño, también tendrás que ingresar la edad. A continuación, pondrás la ciudad en donde resides o reside el menor, después habrá una serie de preguntas sencillas para identificar cómo se ha portado el pequeño o la pequeña, al finalizar, debes dar clic en “Ver carta terminada”.

Leer también: Cuándo sí debes apagar y reiniciar tu celular



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters