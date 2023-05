¡Quién no tenga un correo almacenado desde hace años que lance la primera piedra! El correo electrónico es una de las herramientas que más datos almacena, así que si tu bandeja ya está a tope y tu espacio de almacenamiento no da para más, no te aflijas, te contamos sobre algunas formas sencillas de borrar correos electrónicos de manera masiva.

El correo electrónico es una de las herramientas que usamos con mayor cotidianidad, no solo porque consigue conectarnos con personas de todas partes del mundo, sino también, por ser una de las opciones tecnológicas que más se implementan en el ámbito laboral y de igual manera, es una opción popular para difundir información propagandística o actualizaciones a los usuarios sobre ciertas marcas y negocios.

Actualmente, la mayoría de plataformas de correo electrónico tienen un tope, es decir, un espacio limitado, por lo que dejar que tus correos continúen acumulándose no es una buena opción, aunado a múltiples factores por los que una bandeja depurada y al día, siempre es lo mejor, así que hoy te platicamos sobre algunas opciones para que mandes al “otro lado” a muchos de tus correos y en unos cuantos movimientos.

Elimina mensajes por remitente

Una de las opciones estelares y más practicas que traemos para ti, es la eliminación de correos por remitentes, lo que significa que todos los mensajes que te haya enviado un contacto en concreto serán eliminados de forma automática, sin que tengas que hacer una selección múltiple, pues Outlook se encargará de eliminar todo lo que has recibido de ese usuario.

Leer también: Como proteger al máximo la privacidad de tu cuenta de Telegram

Para hacer este movimiento, solo debes poner el puntero del lado izquierdo del mensaje, como cuando lo seleccionamos, justo en el círculo de selección, posterior a ello, elige la opción “Limpiar” ubicada en el menú superior.

Se desplazarán varias opciones, lo único que debes verificar, es que el último apartado diga “Mover a: Elementos eliminados”, ahora solo queda pulsar el “Aceptar” y listo, en automático todos los correos de ese remitente se irán a la papelera.

Borrar todos los correos de una carpeta

Para eliminar rápidamente múltiples correos de una carpeta en específico, solo debes seleccionar los mensajes que deseas borrar de forma consecutiva en su respectiva carpeta, para ello, solo debes seguir algunos pasos.

Ve a la carpeta en donde están los correos que deseas eliminar, selecciona el primer correo y presiona la tecla “Pause” y sin soltarla, presiona la tecla con la flecha hacia abajo y desplázate hasta último correo electrónico, finalmente, presiona la tecla “Supr” o elige el botón de papelera que aparece en pantalla.

Depura tu correo filtrando el contenido

Esta opción es muy sencilla de llevar a la práctica, pues con tan solo algunos sencillos movimientos abras eliminados cierto tipo de correos electrónicos de tus carpetas, lo único que tienes que hacer es seleccionar el botón de “Filtrar” que se ubica del lado superior derecho.

Posterior a ello, debes hacer clic en el tipo de contenido que deseas eliminar, a veces nuestro correo está repleto de publicidad que nunca abrimos y que deseamos borrar, para ello, podrías seleccionar la opción “No leído”, después haz clic en el círculo a lado del nombre de la carpeta y finalmente, presiona el botón de eliminar.

¡No olvides vaciar la papelera!

Los elementos que eliminas no desaparecen, del todo, en realidad se mueven a la carpeta de elementos eliminados y esperan ahí por un lapso de tiempo, hasta que se eliminan automáticamente, así que si deseas depurar por completo tu correo, ve a esta carpeta y elimina todo su contenido.

Leer también: ¿Cómo evitar que tu cuenta de Telegram sea secuestrada?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters