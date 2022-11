3 alternativas para forzar el cierre de programas en Windows 11

Cuánta frustración puede generar un programa que simplemente no responde, y que ha bloqueado la página, no avanza, no cierra, a veces ni siquiera nos permite minimizar o cambiar la pantalla; hoy queremos que cuando pases por una situación así, recuerdes está información y puedas aplicar tus nuevos conocimientos.



Y no, no hablamos de “Alt + F4”, esta vez queremos darte otras opciones, por si quieres conocer nuevas técnicas que te saquen del apuro.



¿Por qué se bloquea un programa?



Tú computadora está trabajando de maravilla, hasta que abres un programa y todo colapsa, ya sea que el cursor no responde o que la pantalla se ponga negra o azul; ante esta situación, el remedio inmediato de muchos usuarios es reiniciar manualmente la computadora, pero esto no es la mejor opción.

Este tipo de problemas usualmente se le adjudican al software, al ser la causa más común de un bloqueo de computadora, pero no siempre es así, en realidad se puede deber a múltiples razones, que oscilan desde una actualización en curso, hasta un malware, el abanico es muy amplio.



Lo único de lo que realmente podemos estar seguros, es que, en ese momento, donde todo parece congelado, el software ha pedido el control de la aplicación, pero está intentando hacer que funcione el sistema operativo.



Alternativas para forzar el cierre de una aplicación



El movimiento más clásico y popularizado entre los usuarios es pulsar Alt + F4 mientras el programa esté activo y no minimizado, pero hoy queremos platicarte de otras opciones que también te pueden funcionar.



Símbolo de sistema



Símbolo de Sistema, es una parte de Windows que nos va a ayudar en este tipo de situaciones, vamos a forzar el cierre del programa que está en curso, para ello, sigue las siguientes indicaciones.



Da clic en el icono de búsqueda de Windows 11 que está en la Barra de tareas, y escribe “cmd” y pulsa en “Símbolo de sistema”, pero como “Administrador”.



Aparecerá un mensaje preguntándote si deseas permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo, debemos pulsar “Sí” para continuar.



Escribe el comando “tasklist”, pulsa Enter y ubica el programa que quieres cerrar de la lista que aparece, ahora desplázate hacia la parte inferior y escribe el siguiente comando: taskkill /im ProgramName.ese /t /f



Sustituye el comando ProgramName.exe, por el nombre del programa que deseas cerrar junto con su respectiva extensión, asegúrate de que sea el nombre exacto que aparece en la lista que acabamos de revisar; ahora solo pulsa Enter.



Acceso directo



También puedes utilizar un acceso directo en Windows 11, para forzar el cierre de la aplicación, solo tienes que seguir los siguientes pasos, notarás que tienen una fórmula similar a la anterior.



Da clic derecho en el escritorio, en una parte donde no haya nada, y selecciona la opción “Nuevo elemento” y después en “Acceso directo”, ahora en la ventana emergente debes escribir: taskkill /f /fi "Estado igual a no responde".



Ahora selecciona “Siguiente” para que sea posible dar un nombre y aplicar los cambios, podría ser, Finalizar app, Cerrar app, o algo por el estilo.



Da clic en Finalizar, ahora tendrá que aparecer en el escritorio un nuevo acceso directo, cuando coloques el puntero sobre él, selecciona “Propiedades” y ajusta todas las opciones.



Dirígete a la opción “Tecla de método abreviado” y asigna el atajo de teclado que has visto más arriba, aplicando los cambios, al finalizar da clic en “Aceptar”.



Administrador de tareas



Si deseas una opción que en apariencia sea más práctica que las anteriores, puedes apoyarte en el Administrador de tareas, solo tenemos que seguir los siguientes pasos:



Presiona al mismo tiempo las siguientes teclas: Ctrl + Shift + Esc, después selecciona “Administrador de tareas”.

Ahora verifica que estés en la pestaña “Procesos”, si no es así, puedes buscarla en la parte superior, y una vez ahí, da clic en el programa que está presentando dificultades.

Finalmente, en las opciones que aparezcan, pulsa en “Finalizar tarea”, a continuación, verás que el programa desaparece de la lista de “Procesos”.



Como habrás notado, estas son algunas estrategias eficaces para implementar en un apuro, implican que el programa se va a cerrar de manera forzosa en situaciones donde tu computadora simplemente no responde, así que aplícala cuando sea propicio y pásale el dato a quien lo necesite.

