10 trucos para revitalizar tu Android

Uno de los propósitos para este año podría ser adquirir un nuevo smartphone, para tener un modelo más actual y rápido, pero antes de que te deshagas de tu antiguo compañero, quizá sea buena idea que le des una última oportunidad y ayudarlo a mejorar su eficacia y potenciando su rapidez.



Existen pequeños trucos que se pueden aplicar en un celular, y que, en consecuencia, generan grandes cambios en su funcionamiento, algunos más básicos, otros más elaborados, pero a final de cuentas, consejos que pueden serte de gran ayuda para devolverle la vitalidad a tu celular.

Dale un refresh a tu smartphone



Reiniciar tu dispositivo es uno de los pasos básicos a realizar para darle vitalidad a tu smartphone, ya que, de esta manera, podrás eliminar algunos problemas de velocidad. Los celulares tienden a acumular información, datos y aplicaciones, lo que se puede juntar por días o incluso, meses.



Ya sea que dejes pulsado el botón de bloqueo o tengas que presionarlo al mismo tiempo que la tecla de bajar volumen, en cuanto te aparezca la opción “Reiniciar” seleccionala y ¡listo!.



Verifica las últimas actualizaciones de tu smartphone



¿Cuántas veces no hemos postergado la actualización de sistema de nuestro smartphone? Ya sea porque no tienes espacio o porque simplemente no te has percatado de ello, esta es una de las situaciones más comunes, y a la vez, una de las que más afecta la rapidez de nuestro dispositivo.



Para actualizar la última versión del sistema, o verificar que esté actualizado, solo debes ir a los ajustes, seleccionar “Acerca del dispositivo”, después dar clic en “Actualización de software” y pulsar en “Buscar actualizaciones”.





Desecha las aplicaciones preinstaladas innecesarias



Todos los smartphones suelen venir con cierto número de aplicaciones preinstaladas, algunas de ellas, nunca son (o serán) ejecutadas, de manera que sólo estarás desperdiciando espacio en apps que son inútiles para ti; ante esta situación, lo mejor es liberar almacenamiento y deshacerte de ellas, solo debes ir a los ajustes, seleccionar “Aplicaciones” y finalmente, pulsar en “Aplicaciones instaladas”, ahí podrás echar un vistazo y eliminar las que desees.



Actualiza tus aplicaciones cuando sea necesario



Actualizar el sistema de tu smartphone es muy importante, pero de mucho no servirá si las aplicaciones que sueles utilizar se han estancado en versiones anteriores, de manera que tu celular puede estar ralentizado por esta razón, la solución es muy sencilla, y probablemente ya sabes de qué va, actualiza tus aplicaciones.



Algunas apps se actualizan de forma automática, pero lo mejor es ingresar a tu Play Store, buscar las aplicaciones (prioriza las que más utilizas) y verificar que estén actualizadas.





Identifica si alguna app tiene problemas



Tu smartphone también podría estar lento porque una aplicación está operando de forma anormal en segundo plano, lo que suele generar un incremento en el gasto energético.



Para verificar si hay un problema de este tipo, solo debes acceder a las lecturas de la batería, identificar el software que está acarreando problemas y eliminarlo.



Accede a los ajustes de tu teléfono, y selecciona "Batería" (puede encontrarse en las opciones de seguridad y mantenimiento, dependiendo del dispositivo) ahora, observa el uso de las aplicaciones.



Borra el caché de las aplicaciones



Este truco es uno de los más clásicos, pues permite centrar el servicio en una aplicación en concreto, de manera que, si cada que abres una app identificas que tu celular se pone más lento, podrás focalizar la atención en esa ella y tomar medidas al respecto.



Para hacer que tu app opere desde cero, eliminando la acumulación de datos, debes abrir los ajustes de tu celular, seleccionar “Aplicaciones”, después pulsar en “Información de la aplicación”, ahora dar clic en “Almacenamiento” y finalmente, en “Borrar caché”.





Integra aplicaciones Lite



Este punto es un comodín para aquellos smartphones que tienen poco espacio de almacenamiento, pues con la versión “Lite” que tienen algunas apps, podrás disfrutar de esa misma aplicación solo que con una versión menos pesada y sin tantos gráficos estéticos, un ejemplo de ello es Facebook Lite.



Desactiva el Asistente de Google



Entremos ahora con medidas un poco más drásticas, en realidad, no te vas a despedir de tu asistente de Google, solo vas a desactivar el comando de voz, de manera que solo podrás acceder a él dejando apretado el botón de bloqueo, esto es para agilizar tu smartphone, ya que tener esta opción activada implica una gran cantidad de memoria.



Para ello debes ir a los ajustes y seleccionar “Asistente de Google”, posterior a ello seleccionar “Hey Google & Voice Match'' y después desactivar esta opción.





Elimina las aplicaciones antivirus



No ocupes espacio innecesario y deshazte de las aplicaciones antivirus, la mayoría de estas apps ponen a hibernar las apps que no se utilizan, por lo que, en realidad, no ofrecen gran seguridad.



Restaura tu smartphone de fábrica



Esperemos que no tengas que llegar a este punto, pero en caso de que lo consideres necesario, sin duda esta opción te permitirá reorganizar todo en tu celular y agilizar su funcionamiento, recuerda que, si cuentas con copias de seguridad de contactos, fotos, mensajes y demás, no estarías perdiendo mucho y podrías ganar bastante.



Para ejecutar esta opción, debes abrir los ajustes y seleccionar "Sistema", ahora, pulsa en "Opciones de recuperación", selecciona "Borrar todos los datos", confirma que quieres proceder con la restauración y presiona "Borrar todo".

