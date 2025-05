Los rayos del atardecer se reflejan en la imponente águila dorada y parecen incendiar el paraje que se halla a un costado de la autopista Puebla-Orizaba. La estructura metálica que se observa a kilómetros de distancia esconde un templo en la colonia “Apóstol Naasón Joaquín García”, líder de la iglesia La Luz del Mundo (LLDM), pederasta confeso y condenado en Estados Unidos.

Ubicada en el municipio de Amozoc, conurbado a la capital poblana y gobernado por Severiano de la Rosa, integrante de LLDM, la colonia de 13 hectáreas incluye edificios y locales comerciales, un ecosantuario –el águila templo–, zona deportiva, centro recreativo, escuela, albergue y una explanada para 30 mil fieles.

Es, por el momento, un escenario vistoso, escenografía privada a la que sólo pueden acceder las y los fieles de la iglesia LLDM, una de las de mayor crecimiento en la primera década de este siglo, pero también una de las más opacas.

El lugar sólo se anima unas cuantas veces al año, cuando se reúne ahí la feligresía para actividades de capacitación, adoctrinamiento y oración.

El resto del tiempo se ven unos cuantos trabajadores que avanzan en la construcción del edificio que albergará una universidad a la que solo tendrán acceso, como al resto de la colonia, quienes comparten la creencia de que Dios un día le habló a Eusebio Joaquín, quien luego cambió su nombre a Aarón y le pidió que se volviera su apóstol vivo, el “apóstol de Jesucristo”. Y tras su muerte su hijo Samuel y su nieto Naasón heredaron el título.

El lugar, llamativo por sus dimensiones y la enorme águila dorada que alberga en el centro el altar del ecosantuario, está lejos del bullicio de las colonias Hermosa Provincia que se han edificado a lo largo del país, integradas por completo al paisaje urbano.

La colonia, como muchas otras de LLDM, se construye con un esquema que, de acuerdo con personas entrevistadas para este trabajo que fueron parte del culto e investigaciones periodísticas publicadas, exprime a su feligresía: les piden mensualmente el 10% de sus ingresos, una ofrenda especial semanal para el apóstol y una contribución para el mantenimiento del templo local y la expansión de la Iglesia. Con una parte de esos recursos se compran los terrenos, los templos e infraestructura. Se construyen con el trabajo no remunerado de los fieles y luego les venden los terrenos para que habiten el lugar.

En la colonia “Apóstol Naasón Joaquín García” ya se ha concluido la mayor parte de la infraestructura, incluyendo 84 departamentos que aún no han sido ocupados. Además, los lotes ya fueron puestos a la venta. “Y no fueron baratos”, asegura una de las personas entrevistadas en Puebla para este trabajo que aceptó hablar bajo anonimato para evitar ser hostigado por sus compañeros de religión.

A pesar del plan original, delineado por Naasón en 2018, de que la mitad de las 13 hectáreas fuesen ocupadas por vivienda y el resto se destine al ecosantuario, la colonia es aún el cascarón de una congregación que navega con un líder espiritual condenado a 16 años de prisión por abuso sexual de menores, además de investigaciones del gobierno de los Estados Unidos por posesión y producción de pornografía infantil.

Entrada del complejo habitacional y de oración que inició en los últimos años de vida de Samuel Joaquín Flores, el segundo líder de la iglesia, pero ya no le tocó verlo en pie: falleció el 8 de diciembre de 2014. El ecosantuario y la colonia se inauguraron en mayo de 2016. Foto: Diego Prado

Oda al hombre

La colonia es alimento para su ego. Es un reflejo del poder acumulado por quien en 2014 heredó una iglesia que presume millones de seguidores, aunque el censo más reciente, el de 2020, contabiliza 190 mil.

Y es también mercadotecnia, de esa que nos dice que la repetición de una marca es el camino para fijarla en la mente de las y los consumidores.

La colonia se llama “Apóstol Naasón Joaquín García”, y fue “construida e inaugurada”, dice una placa ubicada en el interior del ecosantuario, por el apóstol Naasón Joaquín García.

Para entrar a la colonia, bardeada en todo su perímetro por muros de cuatro metros de altura, como una fortaleza, hay que cruzar un portón enrejado que en el centro tiene forjadas en hierro las siglas y la silueta de Naasón Joaquín.

A unos pasos de la entrada, en la confluencia del bulevar Apóstol Naasón Joaquín y la calle Apóstol Aarón Joaquín, hay una estatua-fuente de más de cuatro metros de altura con la figura de Naasón.

El Centro de Formación de Obreros que se yergue en el interior y el complejo educativo se llama Apóstol Naasón Joaquín García, igual que el centro deportivo. El albergue, que admite hasta 4 mil personas, está coronado con las siglas de Naasón Joaquín García.

No hay espacio en donde posar la mirada que no tenga, al menos, las siglas o la silueta forjada en hierro de Naasón Joaquín García. La identidad de una iglesia resumida en tres letras: NJG

“En general, con la Iglesia La Luz del Mundo pasa el famoso dicho de El rey ha muerto, viva el rey. Muere Samuel Joaquín, se le llora y a lo que sigue. Y así va a pasar con Naasón cuando él ya no esté en la tierra, todo va a cambiar de nombre al nuevo líder”, explica en entrevista Sharim Guzmán, abogado y exintegrante de LLDM.

Hoy que es libre de decir y de actuar, lejos de dogmas y los rígidos límites y silencios que les impone la religión por la que transitó, explica: “Todo, todo dentro de La Luz del Mundo tiene que ir vinculado al líder. Ellos siempre han tenido el culto hacia la persona, porque su doctrina está basada en un apóstol. Y si no hay apóstol, no hay salvación. Si no hay apóstol con vida, pues no hay salvación. Es lo que te han enseñado toda toda tu vida, y que sin él pues no tienes nada”.

Dentro de la colonia todo es opulencia, enormes zonas arboladas y jardines con lagos artificiales y fuentes por las que escurren aguas cristalinas. Ahí las ceremonias religiosas se celebran al aire libre, pues dentro de la panza del animal gigante sólo hay espacio para los ministros.

Pero de esa opulencia tan visible no se habla. En Amozoc las personas solo lo hacen fuera de grabadoras, o simplemente no hablan. No importa si son o fueron autoridades o simples ciudadanos de a pie, lo mejor es no incomodar.

Naasón Joaquín García fue condenado a 16 años de prisión en Estados Unidos por abuso sexual de menores Foto: AP /Damian Dovarganes, Archivo EL UNIVERSAL.

Religión y política

La colonia ha estado marcada por el apoyo político local.

Fotos en poder de esta casa editorial, proporcionadas por personas que formaron parte de la congregación, muestran que durante la campaña del morenista Miguel Barbosa, en 2019, hubo actos de apoyo que se realizaron dentro de la colonia, organizados por la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), uno de los brazos políticos de LLDM, la misma organización que gestionó el uso de Bellas Artes para la celebración del cumpleaños de Naasón Joaquín en mayo de 2019.

A decir de José Cruz Sánchez Rojas, quien fue presidente municipal de Amozoc en el periodo 2014-2018, impulsado por una coalición de partidos liderada por el PAN y el PRD, los permisos de construcción y las facilidades para la edificación del ecosantuario y la colonia Apóstol Naasón Joaquín García se otorgaron por parte de gobiernos de todos los colores.

En julio del 2016, escribió en Facebook: “La mayoría de permisos y licitaciones fueron realizadas en (la) administración 2008-2011 (Alfredo Bretón Sánchez, PRI) y 2011-2014 (Rosa Elva de Ita Marín, PAN)”.

Pero su gobierno también otorgó permisos de construcción y de uso de suelo entre 2015 y 2016. Es decir, la relación política de la iglesia de LLDM no se limita a los colores de Morena.

Acto político electoral realizado en 2019 en favor del morenista Miguel Barbosa, organizado por la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, sector político aliado a la LLDM. Foto: Diego Prado

Desde 2018 a la fecha, la iglesia mantiene el control político municipal de la mano de la familia De la Rosa, primero Mario en dos periodos (2018-2021 y 2021-2024), y actualmente su hermano Severiano (2024-2027), ambos abanderados por el partido Morena.

Aunque Mario de la Rosa gobernó como activo de Morena, lo cierto es que llegó a la candidatura en 2018 como posición del extinto partido de corte evangelista Encuentro Social (PES), según cuenta uno de sus operadores políticos con los que se platicó para este trabajo: “El PES le abrió la puerta, pero Morena lo cobijó”.

Sin embargo, los escándalos documentados por la prensa local en las dos administraciones de Mario de la Rosa, como la contratación de familiares, supuestos cobros de piso y repuntes en la inseguridad, lo fueron alejando de los grupos de poder político que controlan Morena a nivel estatal.

“En la directiva del partido –cuenta un diputado federal de Morena que pide la reserva de nombre–, no querían entregarle la candidatura al hermano de Mario, pues no estaba bien visto por el gobernador por todos los escándalos que se generaron durante sus dos administraciones. Ellos operaron directamente con el Comité Ejecutivo Nacional la candidatura. Y ahí está desde el 2023 Emmanuel Reyes Carmona –actual senador por Morena suplente de Marcelo Ebrard–, otro de los acólitos de La Luz del Mundo”.

Y lo que se prevé, de acuerdo con habitantes consultados, es que luego de Severiano, algún hijo suyo o de Mario, su hermano, buscarán la candidatura para mantener la hegemonía familiar en ese municipio impregnado de una iglesia que está cerca de cumplir el primer siglo de vida.

Poder que se extiende

El proyecto se inició en los últimos años de vida de Samuel Joaquín Flores, el segundo líder de la iglesia, pero ya no le tocó verlo en pie: falleció el 8 de diciembre de 2014, y el ecosantuario y la colonia se inauguraron en mayo de 2016.

En Amozoc las obras iniciaron entre 2010 y 2011, cuenta uno de los pobladores consultados. Fotos satelitales muestran los primeros indicios de construcción en el terreno a partir de diciembre de 2013. Y fue con la mano de obra gratuita de los fieles que se levantó la infraestructura, asegura un excreyente con el que se platicó para este trabajo. “A todos en las iglesias de Puebla nos tocaba estar ahí. Los fines de semanas venían 100, 200 trabajadores. La comida para ese ejército laboral también fue costeada por la feligresía de cada una de las iglesias de la zona”.

En el interior de la colonia se puede apreciar una estatua de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo. Foto: Diego Prado

Según cuentan vecinos entrevistados, los terrenos fueron adquiridos por la familia De la Rosa, la del alcalde de Amozoc, cuando aún era una zona ejidal, y mucho antes de que tuvieran el control político del municipio. Otros más agregan que también hubo donativos importantes de la familia Cabrera, otra estirpe pudiente de la congregación. De esto no se pudo obtener documentación.

Lo que sí se pudo demostrar es que hoy el predio está en manos de la Asociación Religiosa Fraternidad Levítica, de acuerdo con los registros de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, que fueron entregados para este trabajo tras una solicitud de información.

En su respuesta, la dependencia informó que dentro del expediente de la asociación está registrado el predio en donde se levanta la colonia, pero que hasta el momento Fraternidad Levítica “ha sido omisa” en presentar el título de propiedad.

Aunque una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad (RPP) de Puebla no arrojó certezas. En las instalaciones del RPP, y a petición del reportero, un funcionario revisó las propiedades de Fraternidad Levítica y no halló inmuebles en la zona de Amozoc; el sistema registral también descartó que Proyectos Inmobiliarios Jasuén, compañía de bienes raíces que tiene a Naasón y sus hermanos como socios, tuviera la propiedad del predio.

Fraternidad Levítica es una de las razones sociales con las que opera la iglesia LLDM, y que tiene como representantes legales a Naasón Joaquín y al ministro Gilberto García Granados, entre otros. Y fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida entonces por Santiago Nieto, bajo la presunción de que era parte de un esquema de lavado de dinero. Hasta la fecha la investigación sigue abierta, confirmaron fuentes del gobierno federal, pero corre el riesgo de perder indicios por la prescripción de los delitos.

La Fraternidad Levítica tiene también licencias de construcción en municipios de Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Coahuila y Veracruz, de acuerdo con información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, y un terreno de 600 metros cuadrados otorgado en comodato por el ayuntamiento jalisciense de Tonalá.

Hoy, además de las 13 hectáreas que conforman la colonia, la congregación cuenta con otras tres hectáreas más que se encuentran a un costado, al otro lado de la autopista Puebla-Orizaba, y a las que se accede a través de un sendero polvoso de no más de 100 metros.

Ahí estuvo Naasón en 2018. Dio un recorrido y anunció que en esa área se construiría “un jardín funeral donde las criptas estén al ras del césped, y la otra sección un área de esparcimiento para que convivan las familias”, según documentó la agencia de noticias de LLDM.

Detalle de la reja de entrada del complejo habitacional y de oración que inició en los últimos años de vida de Samuel Joaquín Flores, el segundo líder de la iglesia. Foto: Diego Prado

Se solicitó entrevista con Severiano de la Rosa, alcalde de Amozoc e integrante de la iglesia, pero a través de su equipo de comunicación informó que no atendería la petición.

El ayuntamiento de Amozoc en funciones se negó en varias ocasiones a hacer pública la información sobre los permisos que ha otorgado respecto de la colonia de LLDM, a pesar de que el Instituto de Transparencia de Puebla, le ordenó entregar los datos.

El ministerio de Comunicación y Relaciones Públicas de LLDM tampoco respondió la petición de entrevista que se le hizo, primero vía telefónica y más tarde por correo electrónico.

Se buscó a la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), pero no se logró contacto.

Luz en el nombre, opacidad en la práctica.

