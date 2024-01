¿Qué motivaciones tienes este año?

En el vasto lienzo del tiempo, cada nuevo año se presenta ante nosotros como un lienzo en blanco, una página esperando ser escrita con las tintas de nuestros sueños, aspiraciones y esperanzas. Como si de páginas de un libro se tratase, el inicio de un nuevo año nos brinda la oportunidad de escribir, corregir y continuar nuestra historia personal. Y en esta travesía, debemos descubrir con fervor la esencia vital de la motivación y los propósitos de Año Nuevo, que muchas veces nos hacemos, y también muchas veces nos decepcionamos porque no continuamos o ni siquiera comenzamos.

¿Qué es la motivación sino el pulso vibrante que anima nuestras almas, el fuego interno que nos lleva a desafiar las sombras de la duda y a abrazar la luz de nuestras posibilidades? Es esa melodía silenciosa, pero poderosa que susurra al oído de nuestro ser, recordándonos que somos capaces de trascender, de crecer, de transformarnos. Sin motivación, nuestras almas se marchitarían en la monotonía, atrapadas en el laberinto de la complacencia y la apatía.

Pero, ¿qué sucede cuando unimos la motivación con los propósitos de Año Nuevo? Ahí, reside la magia. Los propósitos actúan como brújulas, señalando direcciones en el vasto océano de posibilidades que es la vida. Son faros luminosos que alumbran nuestro camino, recordándonos nuestros valores, sueños y aspiraciones más profundos. Al establecer propósitos, nos comprometemos con nosotros mismos, prometiendo perseguir aquello que da significado a nuestra existencia.

Sin embargo, no puedo evitar preguntarme: ¿cuántas veces hemos dejado que la llama de nuestros propósitos se desvanezca ante la primera ráfaga de viento adverso? ¿Cuántas veces hemos abandonado nuestros sueños en el altar de la comodidad y el miedo? Aquí, en este cruce de caminos, es donde la verdadera esencia de la motivación se pone a prueba. La motivación no es simplemente un sentimiento efímero; es un compromiso, una elección consciente de enfrentar nuestros miedos, dudas e incertidumbres con valentía y determinación.

¿Qué deseas alcanzar? ¿Qué sueños te inspiran? ¿Qué legado deseas dejar? Los propósitos son las estrellas que guían nuestra travesía. Son destellos de luz en la oscuridad, promesas silenciosas que hacemos a nosotros mismos, compromisos íntimos que reflejan nuestros sueños, deseos y aspiraciones más profundos. Establecer propósitos es como

plantar semillas en el jardín de nuestra alma, confiando en que, con cuidado, paciencia y dedicación, florecerán en magníficas creaciones.

En este viaje de autodescubrimiento y crecimiento, recuerda que eres el autor de tu propia historia, el arquitecto de tus sueños. Cultiva la motivación, nutre tus propósitos y permite que tu alma se eleve hacia horizontes de posibilidades infinitas. Porque al final del día, la verdadera belleza de la vida reside en el viaje, en el proceso de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, un propósito a la vez.

No requerimos de un nuevo año para emprender cambios significativos en nuestra vida. La transformación no se limita a momentos específicos; reside en la constante voluntad de superarnos. No es la fecha en el calendario, sino la chispa interna de automejora, lo que impulsa verdaderos cambios. Cada amanecer nos brinda la oportunidad de redefinirnos, de abrazar la mejor versión de nosotros mismos. La esencia está en la disposición del alma, en el deseo genuino de crecer, aprender y evolucionar. De esta forma, con determinación y pasión, establecemos nuestro camino, reconociendo que la autenticidad y el compromiso diario son las verdaderas llaves para una existencia plena, que uno mismo se va forjando y lleva a cabo con la motivación adecuada. Al comprender lo que a ti te impulsa (motiva), resulta más sencillo encontrar la manera de alcanzar el objetivo que te propongas.

