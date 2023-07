¿Les dejamos ganar?

Tal parece que la batalla contra el mundo, la mayoría de las veces, no la vamos a ganar; debido a que en ocasiones se unen; nuestros seres amados, la familia, los amigos, compañeros de escuela o los colegas del trabajo, entre otros. Esto se debe a que, de alguna forma, la gran mayoría de las personas quieren que encajemos en sus propios arquetipos, de lo que ellos consideran que es lo mejor, para nosotros y la gran mayoría de las ocasiones los comentarios los caen con la mejor intención, otras veces no tanto, pero para ello, es importante estar en constante atención. Se nos cuestiona sobre nuestra vida, ¿cuándo haremos esto o aquello? ¿No se te estará pasando el tiempo? Y la oración que más les gusta a las personas más adultas: “a tu edad yo ya había hecho esto o aquello o ya tenía tal o cual cosa”.

Como resultado, la existencia puede ser cada vez más difícil para muchas personas, a medida que nos hemos habituado a adoptar más estándares que "debemos cumplir". No obstante, ni tú ni yo nos hemos planteado la pregunta de si deseamos llevar a cabo todo esto o aquello, simplemente no cuestionamos lo que nos impusieron, porque era una costumbre o creencia que eso era lo correcto para nuestra vida y sentirnos responsables de cumplir con las expectativas de los demás, o como lo escribí en alguna ocasión, tomamos la vida como una lista de supermercados que vamos palomeando.

En este momento, es importante detenernos, pensar y decidir si queremos o no los estándares o debemos inventarlos. En realidad, solo buscamos lo que nos gusta o nos llama la atención, y a veces no es como que tengamos que inventar algo o no. Como dice mi Maestra Yogui, "con lo que resonemos".

Al recibir ataques excesivos por parte de las personas que nos rodean, es aquí donde debemos respetarnos a nosotros mismos y también poner un alto. Estos tendrán el derecho a expresar sus opiniones, pero nosotros tenemos el derecho a estar o no de acuerdo con ellas, incluso tenemos el derecho a alejarnos o no escucharlas.

Tenemos presente que no somos seres totalmente individuales e independientes, y tampoco lo llegaremos a ser; somos seres sociales. Es importante saber qué estándares prefiero cuando tengo que definir lo que quiero. Por supuesto que tendremos influencia del mundo, pero es conveniente tener claro solo lo que uno desea, y también comprender que no está escrito en piedra; nuestra perspectiva cambia, por lo tanto, nuestro enfoque y necesidades también van evolucionando.

La afirmación de que estamos en confrontación con el mundo puede resultar excesiva, porque nos enfocamos en nuestros propios intereses y, especialmente, en nuestras propias convicciones.

Como es mi costumbre comentar, solo cuídate de no ser tu esa persona que carga de estándares a otro, cuida no ser ese familiar que siempre está juzgando, ese compañero o compañera que solo critica, porque no entran los demás en esos estándares que tú consideras correctos, porque también eso nos puede suceder, convertirnos en todo aquello que no nos gusta.

Es posible que se puedan establecer estándares sociales, culturales y familiares, pero sobre todo aquellas que se encuentran en el ámbito individual. Es posible que no cambiemos los primeros, pero podemos optar por elegir nuestra familia, posiblemente no la de sangre, pero si nuestra tribu, recuerda: "con lo que resonamos". Por lo tanto, no les permitas ganar. No sé tus creencias, pero lo que es un hecho irrefutable es que solo tenemos esta vida, así que la única y verdadera misión que tienes es disfrutarla, no dejes de hacerlo, solo por las imposiciones sociales, las creencias limitantes.

Creo que es la primera vez, que te respondo a una de mis preguntas, pero solo es una sugerencia, ¿tú qué piensas? ¿Les dejamos ganar?

