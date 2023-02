¿Hasta dónde quieres ver?

El mundo es definitivamente grande y eso es un hecho irrefutable, independientemente de que nosotros lo alcancemos a ver o no. Las cosas suceden a nuestro alrededor y pasan, nos demos cuenta o no de ello. Se sabe que en el mundo existimos ya casi 8 mil millones de personas; detente a imaginar por un momento, la cantidad de miradas por las que nos podemos cruzar, la cantidad de ideas que pueden surgir, las emociones que se generan, los sentimientos que se entrelazan, las historias que se entretejen. A mí me resulta bastante interesante esta situación, literalmente una infinidad de posibilidades.

La mayoría de las personas contamos con una mirada limitada hacia fuera y peor aún, incluso hacia adentro de nosotros. Y esto nos restringe también porque nos enfocamos en lo que nosotros sentimos y pensamos que nos olvidamos de que tenemos un entorno y que pertenecemos a él, no que él nos pertenece a nosotros.

Pareciera que existe un egoísmo natural en nosotros que no nos permite empatizar con los demás. Pero si por alguna razón, abrimos un poco más nuestros ojos, empezamos a observar en lugar de solo ver, a escuchar en lugar de solo oír, nos vamos a dar cuenta de que muchas personas estás viviendo nuestros mismos dramas, nuestros mismos problemas, o incluso que están pasando por peores circunstancias que nosotros. Esto no se trata de compararnos, sino de abrir nuestras perspectivas y dejar de creer que solo lo que nos sucede a nosotros importa.

Es triste cuando no nos preocupamos por los que nos rodean y mucho menos por los que no alcanzamos a mirar. Aunque a veces hay contradicciones en algunas personas que deciden pretender generar cambios a cientos de kilómetros de distancia que hacerlo en su propio entorno, y si así lo hacen no es malo, solo digo que es curioso, toda aportación para mejorar es positiva, y por supuesto que funciona.

No logramos entender que lo que le sucede a la otra persona, también me sucede a mí, hay una interconexión, lo queramos ver o no. Una vez vi una imagen donde había 6 hombres en una lancha, la cual estaba agujerada, por ende, se estaba llenando de agua, y 3 de ellos estaban angustiados tratando de sacar el agua de la lancha, y los otros 3 estaban en el otro extremo viendo y burlándose de los 3 angustiados. De alguna manera eso es lo que sucede en nuestra sociedad porque en esa imagen era evidente que los 6 se iban a ahogar.

Hemos hablado hasta ahora de una manera macro por así decirlo, pero también lo podemos aplicar a lo micro. Cuando nos disponemos a entretejer nuestras historias con los compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, o incluso hasta con la familia, y amigos. Lo que realmente pasa es que nos damos la oportunidad de conocerlos a mayor profundidad y les damos también la confianza de que nos conozcan más allá de lo habitual.

Nos vamos dando cuenta que los mismos problemas por los que yo pasé, los está viviendo alguien y mi experiencia le pudiera servir, así mismo los problemas que ahorita tengo alguien más ya los vivió y me pudiera regalar cierta perspectiva. Mucho ojo aquí, porque lo que sirve a otros, no necesariamente nos tiene que servir a nosotros, ni lo que a mí me sirvió le va a funcionar a los demás.

Tal vez y solo tal vez, los problemas por los cuales estamos pasando, son más fáciles de lo que nosotros lo pensamos. Solo hace falta una buena conversación, pero eso sí, con la persona correcta y puede que no encontremos una solución, pero por lo menos el hablarlos nos ayuda a escucharnos y muchas veces de allí salen las soluciones, también existen esas personas que al escucharnos nos quieren ayudar, al final la empatía es lo mejor que podemos tener.

No nos dejemos llevar solo por lo que vemos, sentimos o pensamos, abramos los ojos, escuchemos mejor, seamos empáticos, existe una infinidad de posibilidades. Recuerda: “El mundo es muy grande, aunque nuestra mirada siga siendo limitada”.



