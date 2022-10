¿Hacia dónde estoy viendo?

¿Te ha sucedido que pasas todos los días por la misma calle, o la misma avenida, en sí, recorres el mismo camino, y de pronto te percatas de algo diferente que nunca habías visto antes? Algo que siempre estuvo ahí, pero nuestra cotidianidad no nos permitió apreciar, y de pronto, por alguna razón lo notamos y logramos maravillarnos en ello. ¿De cuántas cosas nos estaremos perdiendo, oportunidades, aventuras o personas? Siempre han estado ahí, pero nosotros no lo notamos porque estamos o enfocados en algo más o simplemente vivimos en total distracción.



En ocasiones nos enfocamos tanto solo en lo que vemos, que olvidamos lo que existe en general, recuerda que no solo lo que vemos es lo que existe. Esto debemos de tenerlo siempre presente, porque en esa cotidianidad podríamos llegar a matar esos sueños que teníamos, debido a que dejamos de ver hacia adentro y solo nos enfocamos en lo que vemos y sentimos afuera. Y aún afuera no estamos prestando la suficiente atención. ¡Imagínate!



En nuestra época nos movemos tan rápido que no nos detenemos a analizar, aunque sea un poco, vivimos de manera acelerada, sin tomar en cuenta que no puede haber pensamiento, sin tiempo para pensar. A lo largo de nuestra propia historia de vida, la gran mayoría de las veces, nos hemos dejado llevar por nuestros sentidos, sin adentrarnos en nuestros sentimientos, emociones y pensamientos.



¿Qué pasaría si te empezaras a enfocar más en lo que quieres y menos en lo que ves? Recuerda que no se trata de ver para creer, sino de creer para poder ver. Considero que el balance adecuado entre lo que existe y lo que queremos es lo que nos da como resultado nuestro presente, ese que ayer solo existía en nuestra imaginación y que hoy es una realidad. Este hoy que nunca creímos tener, ni llegamos a proyectar, pero gracias a nuestro esfuerzo y dedicación, hoy disfrutamos de él y es mucho mejor de lo que pudimos imaginar.



Es necesario siempre voltear hacia fuera sin olvidar nuestro interior y viceversa, estar en perfecta armonía porque tu trabajo interno se manifestará, en tu comportamiento externo, en la medida que más personas trabajemos y edifiquemos nuestro interior, habrá una realidad más esperanzadora.



Cada 14 días, te comparto una columna que este medio me hace favor de publicar, la cual pretende ser una invitación a la autorreflexión, por ello siempre te dejo preguntas para qué tú busques tus propias respuestas. Pero hoy quiero dejarte una tarea; de manera consciente vas a buscar algo nuevo, en el camino por el que siempre recorres, ya sea un nuevo panorámico, permítete maravillarte por el diseño de alguna casa que no le habías puesto atención, de un edificio, algún árbol frondoso, algo por favor, busca algo nuevo, estoy seguro de que algo vas a poder encontrar. Presta atención a la locutora o locutor de la estación que siempre escuchas, a ver qué mensaje puedes recibir de ella o él, o enfócate en tu lista de canciones que siempre oyes, pero ahora préstale atención a las oraciones de las letras de las mismas, estoy seguro de que algo nuevo vas a escuchar. En tu trabajo observa bien a tu alrededor algo nuevo, vas a percibir, te lo aseguro, o interactúa con alguien con quien nunca lo has hecho antes y te maravillaras de su historia.



Date la oportunidad de ver, escuchar, conocer algo o alguien diferente. Esa será tu tarea, tú sabes si la llevas a cabo o no. Por último, para motivarte un poco, te compartiré una frase de un gran amigo, Iván Castro, que considero muy atinada para invitarte a hacer tu tarea: "Nunca ningún escritor desplazó su pluma para que lo trazado se quedara en la hoja o se repitiera en los labios sin que la acción le siguiera."



¿Hacia dónde estás viendo, en que te estás enfocando? Pero sobre todo, ¿de qué te estarás perdiendo? Esta pregunta no te la vas a poder responder, lo único que te queda es poner mayor atención a todo a tu alrededor, sin olvidar tu interior, y solo así podrás hacer nuevos descubrimientos, y poder ver más allá de lo que ya conoces.



