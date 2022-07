¿Evolucionamos?

Biológicamente, pertenecemos al reino animal, de esta manera nos consideremos los seres más evolucionados sobre la tierra, no dejamos de demostrar que somos parte de este reino, por muchos avances tecnológicos y de innovación que vivamos como seres humanos, no dejamos nuestros instintos de lado. No quiere decir que tengamos que renegar de ellos, o que los tengamos que eliminar, lo que debemos considerar, es que la razón siempre nos va a servir como freno de emergencia, ¿qué será de nosotros cuando este nos falle?

Ciertamente, está demostrado que nos ha fallado, prevalecen los instintos animales en nosotros como seres humanos, por sobre la razón. Seguimos buscando demostrar quien es el más fuerte, solo que en vez de abrir nuestro pecho, golpearlo y gritar como los gorilas, somos competitivos donde intentamos demostrar que somos los mejores y lo damos a conocer a los demás para que se den cuenta de ello. Antes a lo mejor eran batallas cuerpo a cuerpo donde el que ganara cobraba la vida. En la actualidad, se tiene competencias olímpicas donde el ser humano demuestra, a través de destrezas socialmente aceptadas y admiradas porque es el mejor, entre sus contrincantes. Ahora se demuestra, a través del poder adquisitivo que se tiene, entre otras cosas, pero la esencia sigue siendo la misma; reitero, estas son formas socialmente aceptadas, pero también llegamos a los más bajos instintos donde nos seguimos peleando cuerpo a cuerpo y con el uso de armas, y si por alguna circunstancia eres líder de un país, pues se hacen guerras. Hay todo tipo de atrocidades que cometemos las personas, violaciones, asesinatos... Hay quienes se siguen aprovechando de los más débiles, hay explotaciones y cosas peores.

No es una visión pesimista de la raza humana. Por supuesto, también está el lado positivo de la humanidad: la solidaridad que existe ante los problemas, el hecho de darle la mano al prójimo, independientemente de que lo conozcamos o no, las personas que crean las organizaciones de la sociedad civil, por causas justas, quien lucha por los derechos humanos, por los desamparados, los desprotegidos. Hay grandes ejemplos donde se puede ver el gran corazón que poseemos los seres humanos, que logramos conmovernos ante eventos de desastre natural, y es ahí donde sale la mejor versión de nosotros también.

No todo es tan malo, pero tampoco tan bueno, durante nuestra vida siempre existe esa balanza que dependerá de nosotros hacia donde queremos inclinarla; ser parte de lo más básico como seres del reino animal, donde somos instintivos o ser parte de la evolución de la sociedad, a través de una consciencia colectiva responsable.

Nosotros como personas individuales no podemos querer cargar la responsabilidad de un bando o del otro, o echarnos encima de nuestros hombros el pretender querer cambiar el mundo y pretender causar una huella positiva en él. Simplemente, elijamos y vivamos acorde a ello, metiendo ese “freno de emergencia” cuando se requiera, de lo único que somos responsables es de nuestros actos. Nunca debemos de olvidar que la mejor forma de inclinar la balanza, es a través de nuestras acciones; son estas las que nos definen, no nuestras palabras o nuestros pensamientos. La intención, por supuesto que cuenta, a la palabra no se le quita su importancia, pero lo que generara un verdadero cambio, es la acción.

En la película de “El Camino del Guerrero”, hay una escena donde los personajes tienen una conversación interesante, en la cual uno le pregunta al otro: ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Y responde, conocimiento es saber como hacer algo, mientras que sabiduría es hacer eso que sabemos. De esta manera, si nosotros ya sabemos lo que nos hace ser seres más evolucionados, entonces tengamos la sabiduría de llevar a cabo eso que ya sabemos.

¿Tú qué quieres, evolucionamos?



