¿Con qué estás cargando?

¿Recuerdas que, en algún momento de tu vida, has tenido que cargar algo durante varios días, meses, incluso años? Me refiero a una carga emocional, mental, incluso un malestar físico. En un inicio por muy pesado que pareciera dicha carga, conforme pasan los días nos vamos acostumbrando a ello. ¿Te acuerdas cuando cargabas la mochila al inicio del ciclo escolar? ¿El maletín del trabajo?, o algo que por alguna necesidad cargamos y como no estamos acostumbrados, al principio nos parece agotador, dependiendo de lo que sea. Conforme pasan los días, cada vez sentimos menos ese cansancio, no es porque haya disminuido el peso, es, porque nos vamos acostumbrando a llevarlo, a tal grado que empieza a formar parte de nosotros como si fuera una extensión más de nuestro cuerpo. Lo cargamos con tal habilidad que a la vista de los demás pareciera que tenemos poderes sobre naturales, porque al intentar cargarlo los demás se podrán dar cuenta del peso y se sorprenden de que nosotros lo llevemos con gran destreza. ¿No te parece que de alguna forma es lo mismo nuestros dolores, físicos y emocionales? Ahí aplicamos esa de >.

Hay dolores en la vida que nos llegan, los cargamos y llevamos con gran pesar en nuestra existencia, incluso hay ocasiones en que genuinamente llegamos a pensar que no podremos más. Sin embargo, aun así, comenzamos, continuamos y en ocasiones hasta terminamos algo, o por lo menos es lo que hacemos algunas personas, otras de plano si optan por caminos diferentes. Lo mismo sucede con ese dolor, lo cargamos a cuesta arriba, hasta que llega el momento que ya ni siquiera nos percatamos que lo portamos, no es que no exista, solo que nos acostumbramos a llevarlo, que lo hicimos parte de nuestra vida.

Todos los dolores que llegamos a sentir en nuestra vida son importantes; hay, con los que tienes que aprender a vivir, como la perdida de nuestros padres, o los que tengan hijos, la perdida de alguno de ellos, se dice, que este es uno de los mayores dolores emocionales que una persona puede llegar a cargar. Como ya lo mencione, depende del enfoque de cada uno de nosotros, la perdida de una pareja, o una traición amorosa, el hecho de sentir decepción por algo o alguien, la pérdida de un negocio o un empleo de mucho tiempo. Los seres humanos tendemos a crear vínculos y estos son de suma importancia para nuestra salud emocional, pero cuando estos vínculos se rompen, nos causa un gran dolor y pena, con los cuales debemos aprender a vivir.

Sentir dolor, es una señal inequívoca de que tenemos vida, si nada nos causara dolor, entonces tendríamos que ver, porque le perdimos sentido a nuestra existencia. Solo debemos de tener cuidado de que el dolor no nos convierta en personas que no somos. A veces nos perdemos tanto en él, que tendemos a ser diferentes, debido a que no es lo mismo caminar cargando con algo.

Está comprobado médicamente que cuando una persona vive con dolor, en alguna parte de su cuerpo, tiende a ser una persona que socializa poco, debido a que el dolor nos hace ser irritables. Esto sin duda afecta a quienes están a nuestro alrededor, porque tarde o temprano optaran por no convivir con una persona así, y nos dejaran, y cuando las personas nos empiezan a dejar; nos sentiremos abandonados, y cuando uno se siente abandonado, baja la autoestima, y una persona con baja autoestima tiene a ser destructiva emocionalmente a su alrededor, para el final replicarlo dentro de sí.

Ahora imagínate ¿qué sucede cuando el dolor es emocional? Cuando no hay una forma de medirlo y solo nos quedan nuestras palabras, para poder expresarlo, pero ni siquiera las palabras logran definir nuestro sentir. Cuando cargamos con ese peso debemos de ser conscientes que hay personas a nuestro alrededor, como familia, amigos, pareja, o colegas de trabajo, y nuestro comportamiento los alejará, por ello es que te comento que es importante tener cuidado que el dolor no nos convierta en personas que no queremos ser. Pero también no olvidemos ser empáticos con quienes nos rodean porque no sabemos realmente que es lo que ellos llevan cargando, en ocasiones solo juzgamos sin saber por lo que están pasando. Recordemos que así como cuando cargábamos esa mochila pesada, en ocasiones había quienes nos ayudaban a llevarla y nos hacían más ligera la carga.

¿Qué llevas cargando en este momento? Piénsalo un poco, ¡siéntete a ti! ¿En quién te estás convirtiendo? Eso que ves en ti, ¿te gusta? ¿No crees qué es momento de liberarte un poco? Regálate esas respuestas.



Facebook: Yheraldo Martínez

Instagram: yheraldo

Twitter: @yheraldo33