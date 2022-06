¿Cómo te ha transformado el dolor?

Por supuesto que todos hemos pasado por hechos dolorosos en nuestra vida, y sin duda alguna esos hechos que nos han marcado de una manera significativa son lo que de alguna u otra forma le han dado un nuevo sabor a nuestra existencia. Bruce Lee dijo una vez: “si no hay dolor, no hay avance”. ¿Tú qué piensas?, yo no lo contradigo. Sin embargo, también puede haber avance sin dolor.

Eso de que avanzamos a través del dolor es innegable. Aquí todos y cada uno de nosotros podríamos hacer una larga lista de hechos que han resultado dolorosos para nosotros, solo debemos de prestar mucha atención, y cuidar que el dolor, no nos convierta en la persona que no queremos.

¿Cuántas veces? Hemos visto a una persona que habla de manera golpeada o hasta agresiva a la hora de comunicarse, o decimos que es agria, o que todo le molesta, es corajuda, o llegamos a decir que está amargada, porque difícilmente se ríe por algo que a nosotros nos causa mucha gracia. Luego, ya que nos ponemos un poquito a investigar por qué la persona se comporta de esa manera, hay quien lo justifica diciendo que: ha sufrido mucho en la vida. Es como si el hecho de sufrir nos convierte en una persona diferente. Es innegable que todo lo que ocurre en nuestra vida va modificando nuestra manera de percibirla y de vivirla, pero nosotros debemos elegir como queremos reaccionar.

En la gran mayoría de los casos nosotros no controlamos lo que nos pasa, por supuesto que tenemos una gran injerencia en nuestro destino, pero hay cosas que definitivamente si se nos salen de nuestro control absoluto, esto hace que la vida nos sorprenda en cualquier sentido. En este caso nos enfocamos en las situaciones que nos causan mucho dolor; puede ser la muerte de un ser querido, la pérdida de un negocio, el rompimiento de una relación de muchos años, la decepción de alguna persona importante para nosotros, el hecho de que no logremos aquello que tanto soñamos, por lo que tanto peleamos, nos esforzamos. No siempre se consigue lo que se desea, pero no por eso se deja de luchar por lo que se quiere.

En fin, todos estos ejemplos y muchos más que tiene que ver con el dolor que puede llegar a nuestra vida. Una vez que pasamos por alguno de ellos, nuestro semblante cambia, de entrada se puede ir perdiendo la magia que hay en nuestro rostro, la sonrisa se va desdibujando y en ocasiones hasta el brillo de nuestros ojos se puede ir apagando. Mientras estamos recuperándonos del dolor, es entendible que esto suceda, y hasta es sano, cada uno tenemos derecho a vivir nuestro duelo. Lo relevante, siempre lo que remarco, es que lo peligroso es quedarnos estancados en este tipo de sentimientos, sin ese brillo, sin esa sonrisa, sin esa magia. Decía la madre teresa de Calcuta: “no dejes que se oxide el hierro que hay en ti”.

Estas son solo cosas que las pueden llegar a percatar las personas que conviven más con nosotros, para aquellas que sabemos somos importantes. Pero hay otras señales que son más significativas porque son muestras de que se están interiorizando en nosotros estos sentimientos. Ser de un humor tan cambiante, y generalmente nos volvemos muy irritables, es decir, que nuestra paciencia disminuye y cosas que a lo mejor antes pasábamos por alto, ahora les damos mucha importancia. Cuando comenzamos a lastimar a las personas que están a nuestra alrededor, con comentarios o comportamientos, hacía con ellos. De alguna manera son señales que queremos que nos den nuestro espacio, pero no sabemos cómo expresárselos y terminamos lastimando a quienes nos rodean.

Dependiendo de los lazos que exista en ellos, algunos se irán y otras se quedaran, pero el hecho de que se vayan ya causara un daño en nosotros, porque nos iremos sintiendo abandonados, y entonces se puede llegar a convertir en un círculo vicioso.

Por ello, debemos de estar siempre alertas, de que el dolor no nos convierta en una persona que no somos, por supuesto que nos hace más fuerte, nos va de alguna manera enseñando las cosas de la vida, fortaleciendo, brindándonos experiencia. Pero jamás permitamos que un dolor en nuestra vida llegue a apagar nuestros corazones, borre nuestra sonrisa o llegue a menguar el brillo de nuestros ojos, ni que nuestra magia desaparezca.

A ti, ¿en quién te ha transformado el dolor? ¿Te gusta la persona que eres? O ¿Crees que es momento de hacer modificaciones?

¿Tú qué crees?

¿Tú qué piensas?

¿Tú qué sientes?





Instagram: yheraldo

Twitter: @yheraldo33 Facebook: Yheraldo MartínezInstagram: yheraldoTwitter: @yheraldo33