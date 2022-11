¿Cómo se pierde?

¿Es ahora?, claro, si no, ¿cuándo? El momento siempre es ahora, no te guardes nada para después, porque posteriormente puede llegar a ser demasiado tarde. ¿Sabes cuanta ropa jamás usaste porque eran para una ocasión especial? ¿Cuántas vajillas quedaron nuevas porque serian utilizadas para un evento importante? Y cuando se quiso usar esa ropa, ya no quedó como debería, y cuando se sacó por fin esa vajilla, la mesa ya estaba vacía. Por ello, si llegas a ver tu reloj, te darás cuenta, que: lo único que marca es; ahora.

Aplica para todo, no postergues durante mucho tiempo esa idea que tienes, ese proyecto que traes en mente, esa meta que logra hacer vibrar tu corazón, ese objetivo que te hace emocionarte, ese sueño que quieres hacer realidad. No dejes pasar mucho tiempo antes de tener esa conversación crucial con esa persona especial. No permitas que el tiempo te dé una frente fría por besar, cuando tienes aún, una mejilla tibia por sentir.

¿Qué tan grave es eso que supuestamente te hicieron como para que no hables con tus seres queridos?, familia o amigos, si son relevantes para ti, este es el momento, solo te digo que tú hagas tu parte. Muchas relaciones definitivamente no vuelven a ser las mismas y también está bien. Mi humilde recomendación es que lo hagas de la manera más sana posible para ti, y para las otras personas, de tal manera que te ayude a cerrar ciclos y que no cargues con nada que no te corresponda y sí, si te corresponde, no queda más que aceptar y también ofrecer disculpas. Somos humanos y todos nos equivocamos, tampoco te puedes juzgar con los ojos de tu presente, porque en tu pasado pensabas diferente, eso no sería para nada justo, debido a que ahora tienes más conocimiento o más experiencia. Y que quede claro, esto no nos justifica a hacer cualquier tontería, que afecte a los demás.

Todos de alguna manera poseemos esa pequeña ilusión de que “tenemos toda una vida por delante” ¿y si no?, de verdad créelo un poco y ¿si no la tuviéramos?, ¿qué pudiéramos hacer ahora? Tampoco te agobies, solo enfócate en lo que sí está en tus manos hacer.

Solo podemos perder aquello que alguna vez tuvimos, cuando hablamos de perder la vida, tendría que haber sido nuestra, primero, ¿así lo es en tu caso?, ¿tu vida es tuya? La vida se pierde de muchas maneras, se pierde cuando dejas de vivir tu vida y quieres vivir la de los demás, o la que te impone una mayoría. Se pierde criticando los errores ajenos y no mirando los propios, cuando no buscamos soluciones a nuestros obstáculos, cuando dejas de disfrutar de las cosas buenas, cuando nos enfocamos en lo importante y olvidamos lo esencial.

Estas son solo algunas formas que drenan nuestra vida, ¿tú tienes en mente algunas otras? Desde afuera o desde adentro hay muchas formas de ir perdiendo, de ir restando. No hay una forma correcta de vivir, desde donde yo lo creo, solo existe esa manera que te haga sentir en plenitud, a ti, no lo que los demás crean, que es bueno para ti, sino lo que tú decides vivir. En ocasiones puede ser yendo a contracorriente, en otras romper con nuestras propias creencias, con nuestras heridas. Hace unos días escuché algo muy hermoso de una persona muy sabia, “no eres lo que te hicieron”, eres lo que tú decides ser con plena consciencia. Hay una frase atribuida a George Eliot que me parece bastante atinada para lo que estamos aquí platicando. «Nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido».

También pudiéramos estar enfocándonos en ¿cómo disfrutas la vida? Yo no sé cuánto tiempo tenga, en este plano terrenal y realmente nadie lo sabe, considero que solo nos queda ¡vivir! Sin dejar de explorar. Y tú, ¿de qué manera estás perdiendo la vida?



