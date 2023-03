Día Internacional de la Mujer: rechazo a la violencia digital contra las mujeres

Las tecnologías de la información han revolucionado nuestras sociedades, culturas y vidas. No obstante, las estructuras patriarcales se han adaptado a los avances de la era digital convirtiendo al ciberespacio en un entorno en el que se reproducen las desigualdades, se amplían las brechas de género y se agudizan la discriminación y violencia contra la mujer. En este tenor, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó conmemorar este año el Día Internacional de la Mujer (DIM) bajo el lema “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y Tecnología para la igualdad de género”.

Esto, en consonancia con el 67º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW por sus siglas en inglés), a celebrarse en este mes de marzo, que tiene por tema “La innovación y el cambio tecnológico, y la educación en la era digital para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”.

Señala la ONU que las normas discriminatorias y la violencia impiden el pleno acceso de las mujeres al mundo digital y aunque se reconocen avances, subsiste la brecha de género en las áreas de las tecnología e innovación y es escasa su representación en empresas tecnológicas así como en el campo de la invención, pese a que su presencia en estos ámbitos produce soluciones más creativas y tiene un mayor potencial de innovación para responder a las necesidades de las mujeres y promover la igualdad de género.

Aunque son muchos los beneficios de la internet, reconoce que también expone a las mujeres y niñas al acoso y abuso sexuales, refiriendo que un estudio en 51 países constató que el 38% de las mujeres habían experimentado en forma personal la violencia en línea.

En la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2021 (ENDUTIH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que en ese año había 88.6 millones de personas usuarias de internet, lo que representó 75.6% de la población de seis años o más; en ese rango de edad, el 74.8% de mujeres y el 76.5% de hombres usan internet, de lo que desprende una brecha de género de 1.7 puntos porcentuales, poco significativa comparada con los datos que refiere la Comisión Económica para América Latina y el Caribe al señalar que 4 de cada 10 mujeres en la región no están conectadas y/o no pueden costear una conectividad efectiva, entendiendo por ésta no solo el acceso a internet, sino también la disponibilidad de dispositivos y habilidades básicas para su utilización.

Ahora, por cuanto al ciberacoso, con datos del Módulo sobre Ciberacoso 2021 (Mociba), el Inegi reporta que de la población usuaria de internet en 2021 que fue víctima de ciberacoso, 8.0 millones fueron hombres y 9.7 millones fueron mujeres.

Camino a la reunión de la CSW, la 64ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer, también instó a cerrar la brecha digital de género como vía para logar la autonomía de las mujeres y la igualdad sustantiva en América Latina y el Caribe. Ahí, la Ministra Ayelén Mazzina –Presidenta de la Mesa Directiva de la Conferencia– señaló: “tenemos que reforzar los cimientos de una sociedad más igualitaria y sacar las violencias por motivo de género de las casas, de la política, de Twitter y de todos los espacios digitales”.

Desgraciadamente la situación del ciberacoso y las diversas formas de violencia digital contra las mujeres, adolescentes y niñas, es recurrente, en riesgo de convertirse en cotidiana. Una situación que no sólo nos deshumaniza, también reitera patrones patriarcales.

Por ello, es mi prioridad y convicción rechazar este tipo de prácticas en el ciberespacio, que como otros debe estar libre de cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación