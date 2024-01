¿Qué piensan los mexicanos del 2024 en las redes sociales?

Después de las tendencias en redes sociales de despedida del año 2023, no pueden faltar las de esperanza para el 2024. Sin embargo, a diferencia de otros años en los que los temas eran más relacionados con propósitos como comer mejor, hacer ejercicio o ganar más dinero, este año los mensajes relacionados con el año que inicia son un poco diferentes e incluso preocupantes.



Del lado positivo, en primer lugar, la audiencia sociodigital está concentrada en México. La conversación en redes sociales está principalmente relacionada con el país y sus habitantes, por lo que los conceptos México, mexicano y pueblo ocupan un puesto relevante en la conversación. También, el aumento del salario mínimo es un hecho relevante y aplaudido en los mensajes de la audiencia digital. Además, la estabilidad del peso es vista como importante para este nuevo año.



El Presidente, seguramente hasta que termine su sexenio, será otra de las palabras más repetidas y relacionadas con este nuevo año: López, lopezobrador, presidente y gobierno son algunos de los conceptos referidos.



Del lado negativo, hay preocupación generalizada por la violencia, que es una palabra destacada en las conversaciones sociodigitales, así como el concepto “muerte”. La violencia en otras regiones, como en Medio Oriente y Ucrania, también es tema de conversación en redes sociales. La palabra “guerra” es relevante en los mensajes que emite la audiencia.



Aunque faltan algunos meses para las elecciones, están muy presentes en el 2024. Las palabras elecciones, proceso electoral, candidato, oposición y política son algunos de los temas relacionados de interés para este nuevo año.



Finalmente, hay una cuestión que está marcando tendencia para el 2024, y es la creciente preocupación de la audiencia sociodigital en materia de concentración del poder. Las palabras presidencialismo, imponer e impone, imperio e idolatría son algunos de los conceptos que se relacionan con el poder y el Presidente. También, algunas palabras adicionales como inestabilidad, corrupción, descontento y aumento surgen de los mensajes publicados en las diferentes redes sociales.



Tenemos todo un año para evaluar cada uno de los temas de conversación sociodigital y revisar si serán tendencia o no a lo largo de los meses.



Me quedo con una palabra positiva: humano. Hagamos que este 2024 sea un año “humano” y, sobre todo, empático, por el bien de lo que más le importa a las redes sociales, México y los mexicanos.





Directora General de MW Group

