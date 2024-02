La inversión extranjera cayó en 2023

A finales de la semana pasada, Banco de México publicó la Balanza de Pagos correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, lo que nos permite ver con más claridad el comportamiento de la inversión extranjera directa durante 2023.

Más allá del bombo y platillo con la que se han anunciado cifras récord en la recepción de este tipo de inversión —distinta a la de portafolio y que se traduce en capacidad productiva y empleos— el banco central muestra que durante 2023 entraron al país con este propósito 36 mil 58 millones de dólares. En la misma tabla se presenta la entrada del año previo, 36 mil 312 millones de dólares. La diferencia de 254 millones de dólares puede ser poca —en términos porcentuales representa “únicamente” una caída de 0.7%— y es posible, incluso, que las cifras sean ajustadas más adelante por el registro posterior de inversión. Pero mientras eso sucede, los datos de la balanza de pagos nos dan una foto de lo sucedido en materia de inversión extranjera.

De esos 36,058 mdd que México recibió durante 2023, 74% correspondió a reinversiones, así que, en estricto sentido, son recursos que se generaron aquí y aquí se quedaron. Sin duda es positivo que los recursos se queden en el país, pero el impacto transformador que suele asociarse con la inversión extranjera no está ahí porque lo estuvo en otro momento.

Las nuevas inversiones hacia el país sumaron 4 mil 817 millones de dólares, casi 75% por debajo de las mismas durante 2022, que fueron ese año 18 mil 147 mdd.

Es en este contexto que llega el anuncio de una inversión importante para Querétaro. Amazon Web Services (AWS), proveedora de servicios de cómputo en la nube, invertirá en el transcurso de 15 años y a partir de 2025, cinco mil millones de dólares en ese estado del Bajío. De concretarse la inversión, será relevante no solo por el monto, sino porque cambiará la capacidad de procesamiento de datos y sería un paso hacia adelante en el camino de la digitalización.

Durante 2023, Querétaro no estuvo entre los diez estados que más inversión extranjera recibieron, ocupó el lugar 16. En los primeros tres lugares estuvieron la Ciudad de México, Sonora y Nuevo León, en ese orden. Querétaro, al tercer trimestre del año pasado, había recibido únicamente 617 millones de dólares. El anuncio de AWS seguramente será muy bienvenido, aunque la empresa tendrá que decir cómo resolverá los temas hídricos y de oferta eléctrica que tiene la entidad, problemas que aquejan no solo a las empresas sino a los hogares.

Los anuncios no siempre se traducen en una inversión real. Las condiciones cambian y las empresas se ajustan. Hace casi un año, el primero de marzo de 2023, se anunció la inversión de Tesla en Nuevo León. La emoción por la llegada de una empresa con ese tamaño de marca —más allá de por el monto específico de la inversión que nunca se ha sabido con claridad— no se hizo esperar. Sin embargo, todavía no se pone la primera piedra de la fábrica que acompañaría el anuncio.

Hoy se habla del momento favorable que vive México por los conflictos comerciales que tiene Estados Unidos con China. Los anuncios, sin duda, hablan de las expectativas, pero el mejor indicador de éstas que existe es el dato de inversión. Las cifras de inversión extranjera directa aún no capturan la oportunidad que México podría tener.

