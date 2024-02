Desde la Raíz: Un laboratorio de comunalidad en la Sierra Tarahumara

Por Eugenia Legorreta y Diana Sandoval

Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas

Históricamente algunos pueblos y comunidades del país han resistido los procesos de asimilación social, cultural, espiritual, política y económica. Hoy en día, esa perseverancia les ha conducido a gestar proyectos innovadores orientados a (re)crear la vida de modos distintos al modelo hegemónico, dando pie a sistemas sustentables que toman en cuenta la comunalidad y al abanico de poblaciones indígenas y no-indígenas que habitan las regiones.

De acuerdo con Jaime Martínez Luna, comunalidad es un concepto vivencial que permite la comprensión integral, total y común de hacer la vida, no basta nombrarse como tal, es necesario cultivar los valores y cada aspecto de la vida que alimenta la convivencia común. En comunalidad, es decir, una sociedad territorializada, organizada, recíprocamente productiva, y colectivamente festiva, diseña mecanismos, estrategias, actitudes y proyectos que le determinan la cualidad en sus relaciones con el mundo exterior; asimismo, diseña principios, normas e instancias que definen y reproducen sus relaciones al interior.

En la Sierra Tarahumara, se imparte actualmente una maestría en Educación Comunal, el nombre de este curso nos lleva a hacernos varias preguntas, tales como: ¿qué significa aprender sobre la comunalidad? y, ¿para qué sirve? Las personas que cursan la maestría hacen registros de sus prácticas y de la manera en la que éstas se relacionan con la vida y los modos de ser/estar en comunidad, dando cuenta también de los hechos concretos o situaciones que provocan, posteriormente se analizan los registros para descubrir qué producen y si las personas en su diario actuar promueven y respetan la cultura, las costumbres, la cosmovisión y la vida colectiva.

Este proyecto busca trasladar la fuente del conocimiento a los territorios y comunidades de los pueblos originarios, reconocer en sus actores, instituciones, dinámicas y entramados relacionales una riqueza profunda y pertinente que los coloca como origen del aprendizaje. La teoría no enmarca el proceso, lo hace la vida comunitaria, las colectividades colocan sus perspectivas, nombran cosas y explican sus prácticas desde sus lógicas, que después dialogan con la teoría. Dicho esfuerzo está dirigido a abrir los caminos posibles para lograr relaciones que integren el enfoque intercultural.

La Maestría en Educación Comunal es una alternativa innovadora de aprendizaje orientada a la creación de modos de vivir que pueden ser más gentiles, comprensivos e incluso disruptivos, que no están libres de contradicciones pero que nos pueden llevar a imaginar sociedades más justas y respetuosas con la tierra. La Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México apuesta por instruirnos juntas y juntos, por no quedarnos en la retórica. Aprender de las comunidades no representa un acto romántico, es un acto político sostenido ya que estas experiencias de aprendizaje aportan a la construcción de mundos más amables y gozables.