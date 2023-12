La política convertida en un escenario de magia

Todavía no llegan los Reyes Magos a la Alameda y en el ambiente político ya se sienten sus primeros efectos mágicos.

Esta semana aparecieron por arte de magia, Ricardo Monreal, nombrado Coordinador de Enlace Territorial, y Adán Augusto López, Coordinador Político, quien curiosamente desapareció desde su última visita a Palacio Nacional; lo mismo sucede con Tatiana Clouthier y hoy vuelven a través del equipo cercano de Sheinbaum.

Marcelo Ebrard no recibió los polvos mágicos a pesar de haberse quedado en Morena, será porque no supo manejar con dotes mágicas su futuro, así es que la bola de cristal nada pudo hacer por él, ya que por el momento no se ve en donde pueda realizar su acto de aparición.

Pero eso no es todo, hasta los azules sintieron los efectos de la magia, pues al expresidente Vicente Fox le desaparecieron su cuenta de “X”, red social del pitagórico Musk, tras los ataques contra Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, pues desde el pasado lunes aparece en la cuenta de Fox: "no existe", así de fulminantes fueron los magos de Elon.

Un escenario donde han aparecido esta semana muchos personajes políticos es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la biblioteca viviente de nuestro país donde lo primero que se hizo fue honrar la memoria de su fundador Don Raúl Padilla, que a pesar de haber desaparecido físicamente, su presencia se encuentra más presente por habernos legado dicho acontecimiento cultural.

Xóchilt Galvez apareció con la exdirectora de Conaculta, Consuelo Sáizar, nada más que a la candidata del frente se le olvidó el título de su libro y el acto de aparición que llamó la atención fue el de Ricardo Anaya Cortés, que se enfila para el Senado.

No hay que perder de vista a quien apareció recientemente en los escenarios políticos y en la FIL, cuyo color naranja lo acompaña y que está llamando la atención a pocos días de haber abierto su espectáculo, no vaya a ser que el buen Samuel y su esposa Mariana García con sus dotes de juventud, recuperen algunos de los secretos de Harry Potter y Hermione Granger, pero por lo pronto casi se esfuma al Congreso Local para nombrar sustituto, así es que andan investigando quién fue el hechicero de este episodio.

También apareció Clara Brugada en la FIL y digamos que le fue bien en el mundo de las letras, su exposición fue concisa.

Miles de libros nuevos hoy aparecen en la feria, también muchas personas, incluyendo niños y jóvenes se han movilizado y caminado por los pasillos de la FIL, deteniendo su marcha en cada stand de las prestigiadas editoriales como Océano, Ubijus y de las librerías como Gandhi, Porrúa, Fondo de Cultura Económica, Marcial Pons, etcétera.

Dentro de estos libros está presente mi último texto titulado “Para el caso Richter Google”, de Editorial Ubijus, en donde recopilo una serie de artículos surgidos en la férrea batalla legal contra dicho gigante tecnológico: “Google”.

Así que, si de magos se trata, esperemos lo que sucederá el próximo año, donde nuestro voto señalará quién dirigirá el destino de este mágico país.