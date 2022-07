La filosofía y Silicon Valley: Musk, Gates, Bezos, Page y Brin

Entramos a un punto muy debatido con el que podrías no estar de acuerdo: el referente a que los innovadores o líderes tecnológicos sean o no filósofos. Si bien es cierto, sí son afines a Pitágoras por el linaje matemático, muchos considerarían que ellos no podrían ser filósofos puros al carecer del propio atributo filosófico en su abstracta concepción.

Pues bien, desde mi punto de vista la filosofía conlleva diversos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con nuestra convivencia, por ello surge la interrogante: ¿cómo podemos convivir? Hoy en la era digital, estas mentes privilegiadas han implantado un nuevo modo de vida en el mundo, o lo han modificado.

El filósofo Julián Marías nos enmarca el aspecto del modo de vida: “Por filosofía se han entendido principalmente dos cosas: una ciencia y un modo de vida. La palabra filósofo ha envuelto en sí las dos significaciones distintas del hombre que posee un cierto saber y del hombre que vive y se comporta de un modo peculiar”.

Continúa: “por el asombro comenzaron los hombres, ahora y en el principio, a filosofar, asombrándose primero de las cosas extrañas que tenían más a mano, y luego, al avanzar así poco a poco, haciéndose cuestión de las cosas más graves tales como los movimientos de la Luna, del Sol y de los astros y la generación del todo.” Tenemos, pues, como raíz más concreta del filosofar una actitud humana que es el asombro.

Debido a la era tecnológica la actividad humana ha sido beneficiada al igual que modificada. Un ejemplo claro es la pandemia de Covid-19 que se extendió por todo el mundo, donde gracias a las innovaciones tecnológicas miles de empresas, negocios y escuelas pudieron subsistir y seguir, en la medida de lo posible, con sus actividades. Las redes sociales han cambiado las relaciones humanas en todas las edades.

La era tecnológica que nos ha tocado está basada, entre otras ciencias, en las matemáticas, misma que, como veremos, también tuvo presencia hace miles de años, pero acompañada de otra ciencia: la filosofía. La vasta experiencia o conocimiento de ambas ciencias en el pasado tuvo como resultado que personajes de aquella época se cuestionaran la propia naturaleza y existencia del ser; estos filósofos fueron influenciados en sus conocimientos, como repito, por las matemáticas.

Parte de los filósofos de Grecia eran matemáticos, ejemplo de ello fueron Tales de Mileto, Pitágoras, Arquitas de Tarento, Platón, Aristóteles, Euclides y otros más. Pero ahora ha emergido una nueva estirpe, que son los últimos matemáticos de nuestra era, y por ende de la tecnológica, a quienes encontramos en las innovaciones tecnológicas. Algunos más matemáticos que otros, por ejemplo: Ada, condesa de Lovelace, George Boole, John Vincent Atanasoff, John von Neumann, Stewart Brand, Alan Turing, Gottlob Frege y Bertrand Arthur William Russell, Bill Gates, Paul Allen, Steve Jobs, Steve Wozniak, Tim Berners-Lee, Jack Ma, Sergey Brin, Larry Page, Elon Musk, Eric Schmidt, Nathan Blecharczyk, Brian Chesky, Joe Gebbia (Airbnb), Travis Kalanick, Garret Camp (Uber), John Zimmer, Logan Green (Lyft), Chen Wei (Didi), Peter Gassner, Arash Ferdowsi, etcétera.

Galileo Galilei, quien era otro matemático, señaló: “la filosofía está escrita en este libro que se halla abierto ante nuestros ojos —me refiero al universo—, pero nos será del todo imposible entenderla, si antes no somos capaces de captar el lenguaje y aprender los signos con los que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático. Los símbolos son triángulos, círculos y otros sin los cuales es imposible entender palabra alguna. Sin su comprensión nos hallaríamos encerrados en un laberinto oscuro”.

Por lo anterior, en mi reciente obra literaria sostengo la tesis de que los líderes de Silicon Valley son pitagóricos, al encontrar la filosofía a través de los números, cuyas innovaciones han partido, como Julián Marías formuló, del asombro del ser humano y llevar las relaciones humanas a un metaverso a partir de cuantificar nuestras vidas en la red.

Autor del reciente libro “Los filósofos en la era tecnológica. Los pitagóricos de hoy”.

@UlrichRichterM