La ajedrecista de la política: Sheinbaum

La gran expectativa por conocer a los miembros del gabinete quedó en parte despejada con el aviso del pasado jueves 20 de junio que hizo la Presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre el anuncio de los seis primeros integrantes de su gabinete.

En efecto, proliferaron en días anteriores una serie de listas con los posibles nombramientos de los diversos Secretarios de Estado que acompañarán a la primera Presidenta de México. Durante este tiempo la atmósfera política subió de temperatura, incluso de la oficina de Claudia Sheinbaum desmintieron algunas listas. El tema escaló ya que incluso filtraron que Andrés López Beltrán iría a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público lo cual, también fue desmentido.

El pasado miércoles en la noche saliendo de la oficina la Dra. Sheinbaum adelantó que solo daría a conocer el nombramiento de seis Secretarios de Estado tres mujeres y tres hombres. En una primera jugada, la mandataria electa administrará el tiempo para dosificar los anuncios de los nombramientos, alimentando la expectativa los nombramientos de otras Secretarías al tiempo que termina de hacer los acuerdos con esos personajes que le sumarán a su gobierno.

Sin duda una estrategia muy calculadora, así tendrá el ambiente político y los posibles candidatos deberán estar muy disciplinados para lograr su designación.

“Me siento orgullosa”, dijo Claudia Sheinbaum sobre las personas que integrarán su gabinete. Y no es para menos, al cuidar la paridad de género y poner su sello, la poseedora del bastón de mando de la 4T convocó a los primeros pesos pesados para hacer frente a los retos de su administración.

Marcelo Ebrard, ex Secretario de Relaciones Exteriores y ex aspirante a la candidatura presidencial, es anunciado como titular de la Secretaría de Economía. Rosaura Ruiz será la titular de la nueva dependencia, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e innovación, que sustituye al Conahcyt, lo cual envía el poderoso mensaje de reconciliación y un empuje inédito a las ciencias e investigación. No olvidemos que Sheinbaum fue una destacada científica previo a la política.

Juan Ramón de la Fuente, quien fue encargado de los Diálogos por la Transformación, ex rector de la UNAM y embajador de México ante la ONU, será el nuevo Secretario de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena, actual canciller, es anunciada como la nueva Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Julio Berdegué será el próximo Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; participó en los Diálogos por la Transformación.

Ernestina Godoy, ex Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum, llega a la Consejería Jurídica de la Presidencia, una jugada que buscará dotar de un marco jurídico a muchas de las políticas públicas de la ex jefa de gobierno en el plano federal.

La Presidenta electa ha movido sus piezas en el ajedrez político tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, donde a voz de los próximos coordinadores parlamentarios de la 4T en el Congreso, ha también dejado huella al cumplir compromisos con sus colegas. Ricardo Monreal, experimentado legislador, se perfila para coordinar la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, mientras que Adán Augusto López, ex Secretario de Gobernación quien se destacó como excelente interlocutor, sería el líder de los Senadores.

Para el próximo jueves vendrá la siguiente jugada de la mandataria electa, dentro de los tres de tres podríamos ver a:

Mario Delgado podría ser el nuevo Secretario de Gobernación, que ha sido uno de los personajes que ha formado parte del triunfo de Morena. Fue Secretario de Finanzas y de Educación Pública de la Ciudad de México, Senador, Diputado Federal desde 2020, presidente nacional de Morena y ex coordinador de la campaña presidencial, ha dado estupendos resultados y de probada lealtad con la virtual presidenta.

Pepe Merino podría ser designado a la Agencia de Transformación Digital, de nueva creación que el miércoles pasado anunció la propia Presidenta ante empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, va juntar todas las áreas tecnológicas del Gobierno Federal y el objetivo es agilizar los trámites en instituciones como el Servicio de Administración Tributaria o las aduanas para aumentar la recaudación de impuestos.

Faltan varios cargos y también gente cercana como por ejemplo: Ana María Lomelí, Rosa Ícela Rodríguez, Luisa María Alcalde, Ariadna Montiel, Luz Elena González, Mariana Boy, Olivia Salomón, Quiahuitl Chávez, Esthela Damián, Renata Turrent, Susana Harp, y Altagracia Gómez, entre otras, muy cercanas a la Presidenta electa.

La científica ha marcado la agenda mediática desde el primer día posterior a su elección, y con estas jugadas, sin duda está mostrando sus dotes de ajedrecista política. Y apenas van dos semanas del tsunami de la 4T en las urnas.

Con estos primeros seis nombramientos, la Presidenta electa Claudia Sheinbaum envía señales optimistas, ya que el perfil de los ahora designados son personas muy preparadas y como diría el nuevo canciller: "Va haber un Gobierno que estará a la altura de las circunstancias", enhorabuena.