El Grupo Atlacomulco en terapia intensiva

Próspero municipio del Estado de México lo es Atlacomulco. Ahí surge un grupo político del cual han emergido importantes dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que han gobernado a esa entidad durante casi 70 años. Se inicia este Grupo con Isidro Fabela, nacido en este municipio en 1882. Fue gobernador del Estado de México de 1942 a 1945. Éste dejó a Alfredo del Mazo Vélez, su sobrino, para que gobernara, pero el grupo político alcanzó la cima a la llegada al gobierno del profesor Carlos Hank González, quien gobernó de 1969 a 1975. Hank quiso ser candidato del PRI a la presidencia de la República, pero no pudo por no cubrir los requisitos constitucionales, ya que no era hijo de padre mexicano.

En 1981 llegó al gobierno del codiciado Estado de México el priista Alfredo del Mazo González, hijo de Alfredo del Mazo Vélez, quien décadas atrás también gobernó ese Estado.

Enrique Peña del Mazo, padre de Enrique Peña Nieto, fue pariente del gobernador Alfredo del Mazo González. María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez fue hija de Constantino Enrique Nieto Montiel, familiar del exgobernador Arturo Montiel Rojas en sus últimos años. Así se fue tejiendo la red de poder del grupo.

Hoy el nieto y el hijo de los Alfredos gobierna dicho estado: Alfredo del Mazo Maza, y de no haber un cambio drástico, está a punto de perder las próximas elecciones para renovar la gubernatura, cuyo escenario podría ser su sepultura política al perder su bastión de poder.

En efecto, los actuales miembros de dicha élite política, como Arturo Montiel Rojas, se encuentran agazapados, sin moverse. El expresidente Enrique Peña Nieto mejor partió a España, donde ha mostrado que es una persona que entiende y sabe guardar las formas en su papel de expresidente.

En la próxima elección a gobernador, Morena ya tiene listos a sus precandidatos, entre ellos se encuentra a Alejandro Encinas Rodríguez, la maestra Delfina Gómez Álvarez y Horacio Duarte Olivares.

La secretaria de Educación ha recibido varios impactos por su gestión municipal y en la SEP, por lo que estaría vulnerable ante el electorado. Alejandro Encinas Rodríguez, hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador, sigue conteniendo asuntos relevantes en Gobernación. Es así como hoy sale el delfín de Andrés Manuel López Obrador; me refiero a Horacio Duarte, quien es un alfil leal y destacado que podría ser el sepulturero del Grupo Atlacomulco.

Horacio Duarte es muy cercano al Presidente. Desde hace décadas estuvo en el equipo de abogados en el desafuero, y ha sido uno de los líderes de Morena cuando se postuló como candidato el hoy Presidente, por lo que es un hombre de toda su confianza. A la luz del peso electoral que tiene el Estado de México en las elecciones presidenciales, Duarte puede ser un buen operador en el rumbo al 2024 y apoyar con los votos de la zona conurbada del Estado de México y de la CDMX, por ello el doble interés de meter a un segundo operador político, el primero ya está en manos de Adán Augusto López Hernández.

Hoy está en aduanas por decisión del Presidente. En su lógica, quien ocupe la candidatura de Morena al Estado de México será alguien que le sea leal y, como repito, efectivo operador por el peso político de la entidad. De ahí que don Horacio Duarte pase de Texcoco a posiblemente despachar en 2023 en Toluca, teniendo el semáforo verde de la aduana de Palacio Nacional.



