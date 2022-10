Claudia vs Claudia

Está de moda que cada día salen nuevas figuras políticas para contender por la Presidencia de la República en 2024. El propio ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, hizo su lista de los propios aspirantes de la oposición en donde incluso apareció el líder en redes sociales, Chumel Torres.

En las últimas semanas alzaron la mano Silvano Aureoles por el PRD; y las senadoras Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu Salinas por parte del PRI; esta última ha dado la sorpresa desde su discurso sobre “la militarización”. Otra mujer que se suma a la lista de precandidatas presidenciales es la senadora Lily Téllez.

Cobra relevancia el foro llevado a cabo donde participaron los miembros del PRI llamado “Dialogo por México”. Los participantes fueron entre otros, Enrique de la Madrid, también precandidato, y los gobernadores Enrique Villegas y Miguel Riquelme, quienes coincidieron en que el PRI debe ser humilde, y no repetir los errores del pasado.

En su participación, Claudia Ruíz Massieu se destapó señalando: “Estoy lista, la vida, mi familia y mi partido me dicen que estoy lista para servir a México, quiero encabezar el proyecto de un México plural, soy Claudia Ruíz Massieu, no tengo miedo, si me atrevo y estoy lista”. Mostrando la herencia de su padre José Francisco Ruiz Massieu a quien se le ha reconocido como un gran político, por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

A más de uno le sorprendió este nuevo destape, como por ejemplo a su compañero Enrique de la Madrid, hijo también de otro político y expresidente, Miguel de la Madrid Hurtado.

Por lo que en un escenario posible pudiera ser que por un lado tenemos a Claudia Ruiz Massieu y, por el otro, a Claudia Sheinbaum que cada día le están saliendo bien las cosas en la CDMX.

Hay que recordar la trayectoria política de Claudia Ruíz Massieu: ha sido Diputada Federal, Secretaria de Relaciones Exteriores, de Turismo, y Secretaria General del su partido, y actual Senadora de la República.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo es una política, científica y académica, teniendo a su cargo la secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal (2000-2006), miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, ha sido galardonada con el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, así como también recibió con el Premió Joven Investigador de la UNAM en Innovación Tecnológica Sor Juana Inés de la Cruz. Fue Jefa Delegacional en Tlalpan del 2015 al 2017, y en la actualidad es Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Es así que, a la competencia por la carrera presidencial se suman más mujeres, siguiendo los pasos de la batalla por el Estado de México donde ya aparecen por Morena la senadora Delfina Gómez y por el PRI se perfila a Alejandra del Moral.

Una competencia por una gubernatura o una presidencia entre mujeres puede tornarse interesante al considerar el legado de grandes políticas del mundo, como la alemana Angela Dorothea Merkel y la chilena Verónica Michelle Bachelet, entre otras.

Por lo que un posible escenario para el 2024 podría ser un Claudia vs Claudia.



Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales. Autor del libro “Los filósofos en la era tecnológica. Los pitagóricos de hoy”.

@UlrichRichterM