Infancia y adolescencia: prioridad para la Justicia en la CDMX

La violencia contra niñas, niños y adolescentes no puede verse como un problema privado; es una herida que desgarra el tejido de nuestra sociedad y exige una respuesta contundente y colectiva. Por ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha establecido unidades especializadas, como la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Unidad de Atención y Protección a Víctimas y Testigos. Unidades que representan nuestra primera línea de defensa para garantizar que el bienestar y la justicia para los menores sean accesibles y efectivos en nuestra ciudad.

El personal ha recibido la capacitación para sensibilizarse en cada caso que llega a nosotros y entiende que se trata de vidas en riesgo, por ello nuestro compromiso va más allá de la persecución del delito; se trata de una labor constante para devolver a estos menores la seguridad y esperanza que necesitan, asegurando que el Estado cumpla con su responsabilidad de protegerlos.

Tan solo en el año 2019, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reportó que 63% de los menores en México experimentaron algún tipo de maltrato en su entorno familiar, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, la violencia infantil alcanzó un pico preocupante a nivel nacional: más de 129 mil carpetas de investigación por violencia familiar tan solo en 2021, lo que representó un incremento del 20% en comparación con el año anterior. Ante esta realidad, la FGJCDMX no puede ni debe quedarse de brazos cruzados, y es por ello que en los últimos meses hemos reforzado nuestras unidades especializadas para actuar con la celeridad y sensibilidad que estos casos demandan.

La Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, ubicada en Doctor Río de la Loza 114, esquina con Doctor Vértiz, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc (teléfonos 55-53-46-86-94 y 55-53-46-86-75), investiga diariamente cientos de casos de abuso, bajo un enfoque integral orientado a la protección de las víctimas, entendiendo que cada acción y cada medida ejercida es determinante para su recuperación. La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, ubicada en Dr. Río de la Loza, 156, 4º piso, colonia Doctores (teléfono 55 5345-5160 ext. 5160, 5159), de la cual depende la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, es un brazo crucial ante situaciones de violencia a menores, ya que se encarga de atender entre otros casos, aquellos de violencia vicaria, donde el maltrato psicológico a través de los hijos se convierte en un instrumento de manipulación.

Contamos también con nuestra Unidad de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, que además de ofrecer apoyo psicológico, ubicada en el 4to piso de nuestro edificio en la calle Dr. Andrade 103, colonia Doctores, (teléfono 5345 5066), también acompaña a las víctimas durante todo el proceso judicial, asegurando que niñas, niños y adolescentes no vuelvan a ser revictimizados.

El maltrato infantil no puede abordarse de manera aislada ya que la colaboración intersectorial e interinstitucional ha demostrado ser el enfoque adecuado para que se articulen los esfuerzos de todas y cada una de las dependencias en un solo fin, que es la protección del Derecho Superior de la Infancia y por supuesto la adolescencia. Por ello, nuestra coordinación y colaboración con instancias encargadas históricamente de la protección de los menores, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es fundamental para ofrecer una red de protección efectiva.

No podemos permitir que más infancias sean víctimas de violencia y delitos en nuestra ciudad. Niñas, niños y adolescentes van primero. Debemos actuar hoy, no podemos esperar otro día más para que cada niña y cada niño en la Ciudad de México tenga acceso a una vida y un desarrollo en un ambiente seguro, donde sus derechos sean respetados y su bienestar sea una prioridad. La protección de la infancia y la adolescencia es una responsabilidad compartida, y desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, nuestra misión es clara: no descansar hasta que cada menor en esta ciudad esté seguro y cuente con acceso pronto y expedito a la Justicia. Porque proteger a nuestros niños no es solo un deber legal; es la única manera de garantizar un futuro más justo y más humano para todas y todos en nuestra ciudad.

Encargado del despacho en la FGJ-CDMX