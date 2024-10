En los últimos años, la Ciudad de México ha sido escenario de transformaciones profundas en materia de recuperación de espacios públicos, infraestructura, vivienda, movilidad, obras públicas, bienestar social, educación, salud, trabajo y economía, pero también de manera muy importante en materia de seguridad pública y procuración de justicia; especialmente en el combate a los delitos de alto impacto que durante mucho tiempo han sido un desafío serio que se vuelve prioridad para nuestra Fiscalía.

Hoy, con cifras en la mano y resultados contundentes, podemos afirmar que hemos dado pasos importantes para devolver la tranquilidad a la ciudadanía. En una comparativa del último año del sexenio de Enrique Peña Nieto con el de Andrés Manuel López Obrador (enero a septiembre), se ha logrado una reducción de 57% en delitos de alto impacto. Esto es producto de una exitosa estrategia de seguridad y acciones ministeriales efectivas, para alcanzar mayor seguridad y paz.

Así, en estos últimos años hemos demostrado que, a través de la coordinación interinstitucional, el compromiso y la voluntad de cada uno de los actores públicos, privados y sociales, es posible reducir la violencia y la delincuencia. En especial de aquellos delitos que históricamente han sido reconocidos como los principales generadores de violencia y miedo, como son los homicidios dolosos, los feminicidios, los secuestros y la trata de personas. Frente a los cuales, nuestros diagnósticos nos han permitido demostrar que la atención a las causas, asegurar el acceso pronto y expedito a la justicia, el trabajo objetivo de inteligencia e investigación, así como la coordinación interinstitucional, en materia de persecución del delito, autonomía no significa aislamiento.

Los resultados alcanzados en la Ciudad de México son el reflejo de este trabajo planificado y sostenido. Analizando el mismo periodo (enero a septiembre de 2018 y enero a septiembre 2024), se redujo el homicidio doloso en un 39%, mientras que el secuestro se redujo en un 72%. Logros que pueden servir como experiencia para el país en la búsqueda de la reducción de estos delitos. El trabajo profesional y comprometido de nuestra Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto ha jugado un papel crucial en el análisis de evidencias, la identificación de patrones delictivos y la formulación de estrategias para desmantelar redes criminales y asegurar sentencias condenatorias. Su labor, en colaboración con peritos y policías de investigación, ha sido clave para la efectividad de los operativos en toda la ciudad.

Pero no hemos actuado solos. La estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha permitido coordinar acciones operativas y desplegar elementos de seguridad en puntos estratégicos, siempre con el respaldo del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México. Esta alianza institucional ha sido fundamental para fortalecer la prevención del delito, pero también la respuesta inmediata ante situaciones de emergencia.

Por otro lado, en materia de feminicidio, debemos decir que todas las muertes violentas de mujeres son atendidas bajo el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio, lo cual garantiza una investigación exhaustiva para procurar verdad y justicia a las víctimas. Ejemplo de ello es que, en el periodo ya referido, el número de sentencias condenatorias por feminicidio aumentó en más de un 500%, lo que demuestra nuestro compromiso con la justicia para las mujeres.

En nuestra estrategia por combatir las estructuras criminales que operan en la ciudad, intensificamos los operativos para desmantelar a bandas organizadas que se dedican a la extorsión, el narcomenudeo y el robo en sus diversas modalidades. Entre 2018 y 2024, desarticulamos 657 de estas bandas criminales, logrando una reducción del 13.7% en comparación con los periodos anteriores.

Estos esfuerzos han sido acompañados por un notable incremento en la ejecución de órdenes de aprehensión, pues en los primeros nueve meses de 2024, realizamos más de 4,500 aprehensiones, lo que representa un aumento del 209% respecto al mismo periodo de 2018. Este tipo de acciones envían un mensaje claro a los delincuentes: no hay espacio para la impunidad en la Ciudad de México.

Nuestro objetivo es claro: quien desafíe la Ley, encontrará una respuesta implacable. De igual manera, los delitos contra las familias, las mujeres y cualquier persona vulnerable serán perseguidos con rigor, y no permitiremos que ningún criminal siga operando en la impunidad. La Ciudad de México ya no es terreno fértil para el delito, y no retrocederemos en la defensa de la seguridad y la justicia.

Encargado del despacho de la FGJ-CDMX