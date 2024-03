Alerta: Violencia contra las mujeres

Esta semana compartimos el más reciente informe mensual de la Alerta por Violencia Contra las Mujeres, en el que destacamos una serie de resultados derivados de las acciones de investigación y persecución del delito que realizamos desde la Fiscalía para dar atención a los casos de violencia de género.

El informe reconoce acciones como la coordinación con las Abogadas de las Mujeres, desplegadas en 61 Agencias del Ministerio Público, para ayudar a garantizar la Perspectiva de Género (PeG) desde el inicio de las investigaciones, y de esta manera favorecer su acceso a la justicia en condiciones de igualdad y respeto a sus derechos; además de ofrecer apoyo a todas ellas para tramitar medidas de protección.

Tuvimos un incremento de 12% en las carpetas de investigación así como un aumento de 40% en las solicitudes de medidas de protección y la aplicación de 256 medidas denominadas “el agresor sale de casa” en coordinación con el Poder Judicial y la Fiscalía; también la ejecución de 87 medidas que han permitido la recuperación inmediata de 98 niñas, niños y adolescentes desde 2022, como medidas de protección en el ámbito familiar y civil.

En materia de Feminicidio, hay una disminución de 18.7% del 1 de enero al 15 de marzo en comparación con el mismo periodo del año pasado; y al mismo tiempo un aumento de 14.28% en el número de imputados. Como consecuencia, es posible reconocer que pasamos de 142 agresores de mujeres vinculados a proceso en enero de 2019, a 252 agresores en marzo de 2024; esto es, un aumento de 77% y en su conjunto un total de 13,949 agresores de mujeres vinculados a proceso, tan solo en este periodo.

La mejora en la seguridad y la protección a las mujeres, junto con un incremento de la responsabilidad judicial y el combate a la impunidad, representa una respuesta efectiva ante la alerta de género; pero también representa un llamado permanente para reflexionar sobre las causas raíz, detrás de todos estos hechos violentos cometidos por hombres -de acuerdo con estudios, la violencia contra la mujer resulta ser algo frecuente y muy asociado al mundo masculino-.

Se vuelve importante trabajar en acciones de prevención y no solo dirigida a las mujeres, sino a los hombres de todas las edades; ya que detrás de cada acto violento cometido por un hombre en contra de una mujer, existen roles de género, estereotipos, prácticas y creencias equivocadas asociadas a la masculinidad, que han sido heredadas y ampliamente aceptadas, no solo por hombres sino por mujeres, que es necesario deconstruir pues en esa medida, no solo estaremos atendiendo la violencia de género desde la prevención; sino que además, estaremos anticipando daños a la salud, a la economía y en general a toda la sociedad en su conjunto, desde la raíz.

Trabajar desde la prevención con hombres de todas las edades; diseñar políticas de seguridad y prevención del delito y la violencia con enfoque de género y masculinidades; así como implementar medidas sociales y educativas que ayuden a los hombres a entender la masculinidad desde una nueva perspectiva; permitirá devolverle un rol a los hombres en esta importante y sostenida lucha que las mujeres desde el feminismo han liderado.

