Muchas almas y algunos desalmados

1.- Una “fundación humanitaria”, dirigida por el pastor evangélico preferido de Donald Trump, Johnnie Moore, que hace del reparto de alimentos un concurso de tiro al blanco, y ocasión para denigrarse él y, aún más, el alma de los que apoyan el genocidio en Israel y en Estados Unidos.

2.- Costo bruto del alma de Marco Rubio, por su apoyo al genocidio en Palestina: 1,013,563 dólares (un millón trece mil quinientos sesenta y tres dólares, esto es poco más de 18 millones y medio de pesos).

Monto por donaciones para el exsenador y, hoy secretario del Departamento de Estado por parte de AIPAC (organización encargada de mantener un “asesor permanente por diputado o senador y, canalizar fondos a candidatos que apoyen el apartheid y la matanza en Israel).

Fuente: trackaipac.com

3.- ¡Qué poco vale el alma de un ser humano! Pago por cabeza de víctima del genocidio al mismo Marco Rubio: 15.57 dólares, unos 286 pesos.

Fuente para los 65,062 muertos en Gaza desde el 8 de octubre de 2023: Live Tracker de Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2025/3/18/gaza-tracker ).

4.- Congresista demócrata por el distrito más pobre de Nueva York: Ritchie Torres. Apoya el genocidio en Gaza. Donación de AIPAC a este político: 1,528,000 dólares (Track AIPAC).

5.- Frase más común de los desalmados: ¡No hay inocentes!

6.- Meir Ben-Shitrit, violador, junto con otros 4 soldados de un preso palestino en una cárcel israelí, y liberado por la presión de la opinión pública de Israel, manifestantes, miembros del gabinete y diputados. Convertido en estrella de un programa de televisión. Situación actual: sin condena y bajo arresto domiciliario por la presión de la opinión pública internacional. A ese extremo de impunidad se llega (el delito fue filmado).

7.-1948 es un año olvidado por el discurso israelí. La expulsión de más de 750,000 palestinos de sus casas, que exportaban fruta y verdura, contaban con ferrocarril y cultivaban el árbol del olivo (con el cual hoy se ensañan), y la desaparición de más de 530 pueblos no importan en lo absoluto.

8.- El apartheid.

Vida diaria llena de ignorancia, odio, discriminación y maltrato que separa a los palestinos de los israelíes. No pasar. Pasar por un punto de revisión bajo las armas. Robo de casas, terrenos y hasta la tradición culinaria.

Sin trato digno para los palestinos. El deporte de escupir a cristianos en Jerusalén. El asesinato impune de cualquiera que se “sienta sospechoso”. Y la sospecha a la vuelta de un gesto, un movimiento, una palabra. La sola existencia de un pueblo que recuerda a esa sociedad el genocidio original sobre el cual han fundado su estado. Todo irracional. Una lectura tergiversada de la Biblia, de su historia, que termina por educar para la crueldad y deshumanización.

9.- Son notorios 6 mexicanos en el grupo nacional, 2 más en los de Suiza y Austria. 1 que ya está presente: la jefa de la oficina de UNICEF en Gaza.

10.- De un lado está un ejército financiado por Occidente, barcos, submarinos, aviones, helicópteros, tanques, cámaras, satélites, soldados con más prestaciones que los norteamericanos, colonos en asentamientos ilegales que viven de las transferencias del gobierno. No es un tema de neutralidad. Es de dignidad, derechos humanos y de castigo a los culpables del genocidio. La posición del gobierno debe ser firme. Falta romper relaciones con Israel.