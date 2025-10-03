1.- Si proporcionas bombas, aviones, misiles, armas y municiones, no eres mediador. Eres cómplice de genocidio.

2.- Si piensas que existe un pueblo elegido por tu dios, y eso hace que tengas privilegios por sobre otros seres humanos, no eres religioso. Eres racista.

3.- Si piensas que no debes voltear a ver el genocidio en Gaza porque existen muchos problemas en México, en realidad te escondes en unas víctimas para no ver la peor matanza de nuestro tiempo.

4.- Si piensas que Israel dejó de asesinar en Gaza por el plan de Trump, recuerda a los 130 civiles palestinos asesinados ayer y hoy. Otros 440 fueron heridos.

5.- Si piensas que es un juego la participación de los mexicanos en la flotilla, y del resto de los activistas, 500 activistas de 44 países, recuerda a los 11 civiles desarmados y asesinados cobardemente en 2010 por el ejército de Israel al tratar de llevar alimentos y medicinas a Gaza. 60 más fueron heridos.

6.- Si piensas que los médicos son respetados por el ejército israelí, recuerda a Omar Hayek, asesinado ayer. 1,723 médicos y personal de salud han sido asesinados en Gaza desde 2023.

7.- Si piensas que Hamás usa escudos humanos, recuerda que el cuartel general israelí se encuentra debajo de un hospital en Tel Aviv, y a los palestinos amarrados en la parte frontal de camiones o tanques israelíes.

8.- Si piensas que en la Biblia se refieren al estado moderno de Israel. Vuelve a leer. O por lo menos lee por una vez el libro.

9.- Si piensas que en el Nuevo Testamento dice algo que justifique la matanza, no eres cristiano. Le rezas a otro dios.

10.- Si crees que el plan de Trump es un plan de paz, no tienes sentimientos de humano. Te llamas Tony Blair.

11.- Si crees que puedes ordenar la creación del grupo de “Amistad México-Israel”, o participar en él, no eres de izquierda. Afíliate con Verastegui (como sea que se llame su grupo).

12.- Si crees que no es momento de 1) romper con Israel, o 2) pedir el juicio de los genocidas, o 3) solicitar acceso a los detenidos y comenzar un proceso por piratería contra la armada israelí, no hay problema. Envía tu currículo a la Secretaría de Relaciones Exteriores.