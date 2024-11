Empresarios del genocidio

Existen hombres y mujeres dedicados con enorme entusiasmo y éxito al arte de llegar tarde. Contrario a la opinión popular, esta tampoco es una disciplina nacional. Existen profesionales a los cuales los mexicanos no podremos igualar aunque nos esforcemos día a día.

Como en las olimpiadas, existen otros países a los cuales los mexicanos no podemos más que admirar de lejos por su constancia y dedicación. Se requieren enormes presupuestos y horas de oficina para lograr lo que hace el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mathew Miller, porque no llega a enterarse de la catástrofe humanitaria y el genocidio confiando en investigaciones en Israel o norteamericanas que, después de un año, no determinan que ocurre en Gaza, Cisjordania (donde todavía no se informan allí no está Hamas) y el Líbano.

El señor Miller no ve la tele, tampoco los periódicos, ni escucha la radio, ni revisa Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Plataformas en las que la realidad de los muertos, torturados y despojados se observa a pesar de la censura. No hablemos de recibir una comisión de víctimas de Palestina o Líbano. Tampoco sabe que él es un criminal de guerra, puesto que apoya y encubre crímenes de guerra, de lesa humanidad sancionados por la Corte Penal Internacional (CPI).

Lo verdaderamente sorprendente es que los funcionarios del departamento de estado ni siquiera leen los correos de otras oficinas del gobierno norteamericano. El jefe del señor Miller, el señor Blinken, no leyó los correos e informes que señalan, por ejemplo, que Israel detiene la ayuda humanitaria, lo cual obligaría a detener las exportaciones de armas a Israel. Porque en Gaza bombardean seres humanos, destruyen panaderías, detienen camiones de alimentos y medicinas, además de destruir hospitales y escuelas, actividades en las cuales son distinguidos.

Los Estados Unidos y la Unión Europea no han llegado a su cita con la historia. Lo cual es particularmente reprobable en el caso de Alemania.

En Estados Unidos, su complicidad con el genocidio ya no descansa en discutir tal o cual dato o hecho, sino “patear el bote”: “Están investigando”. Después de un año ya no suena ridículo ni patético, es sombrío cruel y despiadado.

Mientras tanto Mahasen al Khatib, mujer ingeniera e ilustradora que mostraba su trabajo en las redes, decidió no salirse de su hogar en Jabalina, se negó a desplazare. Murió con su familia en un bombardeo directo a su casa. Las casas de periodistas han sido bombardeadas con misiles israelís. Ilegalmente se hace blanco de los informadores; regodeados en la matanza se asesina a sus familias, incluyendo niñas, niños, mujeres y adultos mayores.

Se bombardea la casa de periodistas, académicos y personalidades palestinas. El intento de arrasar y masacrar sistemáticamente para colonizar y por odio racial ya está documentado. Se llama terroristas a algunas organizaciones por gente que tiene en su haber más muertos pero, ya no existe ni la vergüenza para simular que se busca objetivos precisos.

La idea que a partir de datos abiertos es posible determinar con exactitud donde se encuentra un “terrorista” en medio de una población urbana es un fraude. Uno de los personajes detrás del fraude que sólo otorgó una excusa para iniciar el genocidio es Alex Krap, de industrias Palantir. Empresa cómplice de delitos de lesa humanidad que cotiza en la bolsa de Nueva York y obtiene utilidades de sus actividades criminales. Sus actividades entran dentro del campo de las que han sido condenadas por la CPI. Tiene subsidiaria en México.

México no esta lejos para influir: prohibir la licencia de Pegasus, el comercio con industrias Rafael, Palantir o Elbeit y la entrada de armas con origen israelí es una obligación para el Estado Mexicano. Esto último es difícil seguir, desde hace más de dos años el portal de la Secretaría de Economía que debería de reportar las transacciones internacionales por fracción arancelaria, país de origen y destino no funciona.