Salir del Clóset, la vulnerabilidad que nos acerca

Por: Alex Lara

Salir del clóset no es solo un acto de autovalidación, también es un acto de vulnerabilidad. Se trata de compartir nuestra verdad, de exponernos y permitir que lxs demás nos vean tal como somos. Para mí, fue un proceso complejo y profundamente transformador, que me permitió acercarme a quienes me rodean de una manera auténtica. En este acto de compartir nuestras historias y miedos, creamos conexiones que van más allá de las similitudes o las diferencias; nos encontramos en la vulnerabilidad.

Recientemente decidí romper la distancia que existía entre Yalitza Aparicio y yo: Nos encontramos en +Cerca, la campaña de The Trevor Project México que tiene por objetivo construir entornos más inclusivos. En este espacio, de manera literal y metafórica, nos acercábamos a través de un acto de apertura en el que compartí con ella mis experiencias y me vulneré al hablar sobre mis vivencias personales.

Salir del clóset en ese espacio, con una cámara presente, fue un acto de valentía. Externar este proceso y compartirlo con Yalitza me permitió sentir que ahora estábamos realmente +Cerca, no solo en términos físicos, sino también emocionales.

Desde que nacemos, somos seres sociales, y necesitamos de las demás personas para sentirnos completos. La necesidad de pertenecer y conectar con otrxs nos lleva a formar vínculos y comunidades que nos definen. Sin embargo, la cercanía con otrxs no siempre depende de lo que tenemos en común, sino de lo que estamos dispuestxs a compartir. A veces, aunque estemos físicamente cerca de otras personas, puede parecer que existe un abismo emocional. Esa brecha se puede reducir cuando nos mostramos vulnerables, cuando decidimos compartir nuestras historias, nuestras inseguridades, y nuestras verdades más profundas. En ese acto de exposición, construimos una conexión auténtica, que no se basa en lo que tenemos en común, sino en lo que estamos dispuestxs a dar.

Según la Encuesta sobre Salud Mental de las Juventudes LGBTIQ+ en México, elaborada por de The Trevor Project México, la falta de apoyo familiar es un obstáculo significativo. Aunque el 75 por ciento de las juventudes LGBTIQ+ encontraron apoyo en sus amistades LGBTIQ+ y el 73 por ciento en sus amistades no LGBTIQ+, solo el 31 por ciento recibió respaldo de sus madres y el 17 por ciento de sus padres. Esto resalta la importancia de crear redes de apoyo entre amigues y comunidades, que son esenciales para proteger la salud mental y el bienestar de quienes atraviesan el proceso de salir del clóset.

Es fundamental reconocer que salir del clóset no es solo un proceso personal, sino también una herramienta para construir redes de apoyo. Nos da la oportunidad de abrir puertas para que otras personas compartan sus historias, creando así un espacio seguro donde la vulnerabilidad se convierte en un acto de fortaleza. Aunque la aceptación no siempre es garantizada, saber que podemos inspirar a otrxs a ser quienes realmente son, y acercarnos más, es lo que nos permite conectar en un nivel más profundo.

Participar en +Cerca me ayudó a reafirmar la importancia de la vulnerabilidad y de estar dispuestxs a compartir nuestras experiencias. Fue un recordatorio de que, aunque salir del clóset puede ser difícil, hacerlo en un espacio seguro y auténtico tiene el poder de acercarnos a quienes nos rodean, crear empatía y abrir las puertas para una comunidad más inclusiva y comprensiva.

El video de +Cerca con Yalitza Aparicio lo puedes consultar aquí.

Colaborador del programa de Intervención de crisis de The Trevor Project