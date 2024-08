Regreso a clases y bullying le quitan el sueño a infancias y juventudes LGBTQ+

Por: Jorge Nava

Todavía recuerdo las noches previas al inicio de clases en las que no podía dormir. Ya como adulto lo contaba como anécdota y algunas personas me decían que era porque estaba emocionado, pero la realidad era otra y hoy sé que era debido al, hoy muy conocido, bullying o acoso escolar.

Este fenómeno es muy peligroso, es hijo de la violencia e impacta el bienestar físico, mental y emocional de las infancias, adolescencias y juventudes, en especial a las que pertenecen a la población LGBTQ+.

Vamos un poquito para atrás. La violencia es todo aquello que hacemos, que no hacemos o dejamos de hacer para dañar a otras personas. De esta conducta se desprende la violencia de género, esa que reciben las mujeres por parte de sus parejas varones y cuando en una pareja hay violencia su descendencia aprende a relacionarse de esta forma con sus pares replicándola en los entornos en los que se desenvuelven como el hogar, acosando a sus hermanxs, primaxs, vecinxs; en la escuela con sus pares; más tarde en el trabajo practicando acoso u hostigamiento laboral; así como con sus parejas.

¿Por qué poner el dedo en la llaga y hablar del bullying? En un par de semanas las infancias y juventudes regresan a la escuela y se van a encontrar con este fenómeno el cual es muy peligroso, tanto así, que hay quienes han considerado terminar con su vida debido al bullying.

La Encuesta 2024 sobre Salud Mental en Juventudes LGBTQ+ en México, elaborada por The Trevor Project México, apunta que más del 50 por ciento de las Juventudes LGBTQ+ en México, consideraron al suicidio durante los últimos 12 meses, un 33 por ciento sí intentó suicidarse y de este grupo el 77 por ciento expresó que fue por motivos familiares y 60 por ciento por motivos escolares, es decir, e bullying, rechazo, discriminación y violencia por identificarse con una orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género distinta a la que espera la sociedad, lo cual impacta de forma negativa el bienestar físico, mental y emocional de las juventudes.

¿Qué podemos hacer ante este fenómeno con el regreso a clases a la vuelta de la esquina? Entre algunas estrategias que pueden implementar madres, padres y xadres están:

Validar las emociones de sus hijxs.

Hacerles saber que tener miedo a lo desconocido es normal.

Asegurarles que van a tener su apoyo en cada paso del proceso escolar.

Informarse sobre las actividades que sus hijxs tendrán.

Conocer a quienes les estarán dando clases.

Comunicar a las autoridades escolares si hay alguna condición de salud o educativa a la que haya que prestar atención.

Como personas adultas, es nuestra responsabilidad seguir construyendo espacios seguros para todas las personas que conforman a nuestra familia, sin violencia, rechazo, discriminación, homofobia, tranasfobia, bifobia y construir hogares afirmativos.

En los espacios escolares las autoridades y personal docente es importante que:

Se informen sobre perspectiva de género y teoría queer.

Construir protocolos de actuación en contra del bullying o acoso escolar.

Que haya medidas preventivas y de reparación del daño.

Impulsar campañas informativas y de sensibilización en contra del bullying, sobre salud mental, diversidad y relacionadas con la construcción de espacios seguros y de validación para las Juventudes LGBTQ+

Hoy como adulto miro con emoción a mis sobrinxs que se preparan para el retorno a la escuela, desde luego que se enfrentarán a retos, aprendizajes y diversas experiencias, pero como psicólogo y psicoterapeuta me preocupa su bienestar físico, mental y emocional porque no quisiera que ellxs tengan miedo de ir a la escuela o que generen aversión a entrar al salón, que se aislen y que no participen en clase, que no se integren o que no tengan amistades, que eviten ir a la escuela, que inventen sentirse enfermxs para evitar a sus acosadores. Por el contrario, quiero que vayan con mucha ilusión, que puedan aprovechar todas las herramientas y estrategias que proporciona la escuela, que construyan recuerdos lindos de su etapa escolar, que vivan y convivan en entornos seguros, sin rechazo, discriminación, homofobía, transfobia, bifobia y lgbtqfoia y que por supuesto, puedan dormir con tranquilidad todas las noches previas al inicio de ciclo escolar.

Gerente de los Servicios de Chat y Texto de The Trevor Project