La educación como eje rector del sindicalismo responsable

Para nadie es una novedad la rapidez con la que los tiempos actuales se mueven, al igual que la gran cantidad de exigencias que el mundo laboral moderno implica. En este transitar donde se privilegia la competitividad en medio de una guerra comercial que apertura un amplio panorama manufacturero, pero también transaccional donde la velocidad y la economización de procesos juegan un papel fundamental, se requiere el desarrollo y actualización de los trabajadores.



Esto implica para el mundo del trabajo, y los actores que en él participamos, un reto de dimensiones gigantes, para mantener actualizados a las y los trabajadores, para que en estos nuevos procesos no se vean absorbidos y disminuidos los empleos y las fuentes laborales, sino que, por el contrario, se fortalezcan las áreas de oportunidad.



Nuestro compromiso como líderes sindicales juega un papel primordial para caminar de la mano de las y los trabajadores, escucharlos y atender sus necesidades de forma integral, partiendo desde un plano enteramente social, que englobe todo sentido de mejora y estabilidad para ellos y sus familias.



Dicho de esta forma es que surge la idea de realizar una nueva práctica sindical, con el nuevo modelo nacional denominado Sindicalismo Responsable, que tiene entre sus cimientos la educación como causa y medio para brindar mejores oportunidades a las familias mexicanas; proveer la estabilidad laboral con un panorama de competitividad, partiendo de su motor principal: la clase trabajadora.



El Sindicalismo Responsable ha depositado sus esfuerzos iniciales en la creación de la Universidad Laboral de México 4.0, “Miguel Ramos Arizpe”, inaugurada formalmente en el año 2019, en Saltillo, Coahuila, por el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el líder nacional de la CTM, el Senador Carlos Aceves del Olmo.



Esta institución educativa entiende las necesidades de las familias trabajadoras, ofreciendo horarios flexibles y métodos de estudio variados que se acomoden a toda aquella persona que desee retomar, continuar o profundizar en su entorno educativo y profesional; asimismo, promueve el establecimiento de vínculos con empresas para que se otorguen becas que sirvan como un apoyo total e inmediato, y que no haya obstáculo alguno para su preparación académica.



Esta universidad no tiene por objetivo arrojar múltiples profesionistas con conocimientos vagos, sino que se focaliza en la formación de los próximos líderes que dirigirán el cauce del movimiento obrero organizado; que tomarán las decisiones determinantes en sus centros laborales; y que harán frente a los desafíos laborales y productivos que el futuro depara.



Con la consolidación de este centro educativo, a través de la práctica de un Sindicalismo Responsable con Justicia Social, se atiende de forma sólida una de las principales demandas históricas del movimiento obrero organizado: la educación y formación de líderes sindicales.



El panorama laboral de este momento, demanda día a día una mayor inclusión y participación de las organizaciones sociales, por lo que para todos es imprescindible impulsar las competencias laborales, al tiempo que se ligan los salarios a la productividad, generando una relación directa que hará que la preparación académica impacte de forma positiva en los bolsillos de las y los trabajadores.

Secretario General adjunto de la Confederación de Trabajadores de México y Diputado Federal por el estado de Coahuila.