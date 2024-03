La reciente ratificación de la entrada de Suecia a la OTAN, con el visto bueno final de Hungría, marca un momento histórico que rompe con siglos de neutralidad sueca. Esta adhesión, largamente discutida y finalmente acordada, no solo cambia el paradigma de seguridad de Suecia sino que también recalibra el equilibrio de poder en la región europea, elevando inevitablemente las tensiones entre Rusia y Occidente.

La neutralidad de Suecia, una postura mantenida con orgullo durante más de 200 años, ha sido considerada como una piedra angular de su política exterior. Esa sorprendente insistencia en unirse a la OTAN está disfrazada como crecientes desafíos de seguridad en la región, acentuados por la acción militar rusa en Ucrania. Esto ha llevado a Suecia a buscar refugio bajo el paraguas de seguridad de la OTAN; sin embargo, parece más bien ser resultado de una serie de presiones para unir al vecino estratégico militar y que se sume al tren donde todos los occidentales están, sin pensar en las consecuencias.

La adhesión de Suecia a la OTAN no solo expande geográficamente la influencia de la alianza sino que también envía un mensaje contundente a Moscú sobre “la unidad” y determinación de Occidente en frente a sus actitudes durante la guerra. Rusia, que ya ha expresado su descontento con la expansión de la OTAN hacia el este, verá este movimiento como otra provocación, potencialmente llevando a una escalada en las tensiones regionales. La reacción de Rusia ante este cambio significativo es muy clara, ya que Putin ha dejado claro que Rusia estaría listo para proteger sus fronteras. Sin embargo, es probable que aumenten las maniobras militares y las actividades de influencia en las fronteras de la OTAN y más allá.

La ratificación de Hungría, aunque retrasada, eliminó el último obstáculo para la adhesión de Suecia, demostrando la complejidad de las dinámicas internas de la OTAN y los delicados equilibrios políticos que deben manejarse. Este paso, que sigue a un largo proceso de negociaciones, especialmente con Türkiye sobre cuestiones de seguridad y la lucha contra el terrorismo, destaca el compromiso de Suecia con los supuestos valores de la OTAN y su disposición a contribuir a la seguridad colectiva.

Este momento histórico no solo redefine el papel de Suecia en el escenario internacional sino que también pone de manifiesto la creciente preocupación de los países europeos por una seguridad colectiva robusta en el contexto de un entorno de seguridad cada vez más impredecible. A medida que Suecia y la OTAN navegan por este nuevo capítulo, el mundo observará atentamente cómo se desenvuelven estas tensiones y cuál será el impacto a largo plazo en la estabilidad regional y global.

Al mismo tiempo, el tema de la expansión de la OTAN hacía países nórdicos, que ha durado más de un año y aún no ha llegado a una conclusión, muestra que la solidaridad europea, según se creía, no es tan sólida como se pensaba. Es evidente una inconsistencia y un choque de intereses y posturas dentro de la misma OTAN y entre los países europeos. Esto nos enseñó la caja de Pandora, donde vimos que, según el discurso de "morir por uno" según el artículo 5 y la idea de que toda la OTAN lucharía por la seguridad de un país, no supera los intereses unilaterales de los países miembros. La solidaridad fingida es como una sombra; desaparece en la oscuridad de los intereses propios.

Esta situación es una prueba de que desde el Pacto de Varsovia, la importancia de la OTAN ha cambiado y hoy en día la OTAN se ha convertido en otra institución burocrática que ha perdido su objetivo principal. En lugar de mantener la seguridad y la paz, solo vemos escaladas militares, ya que la OTAN obliga a los países miembros a invertir cada vez más en economía de guerra, lo cual va en contra de sus valores de los últimos 30 años. Además, los problemas que antes se mantenían en la sombra ahora salen a la luz con choques entre países. Esta expansión hacia el norte nos hace preguntarnos: ¿Serán los problemas y choques que Rusia enfrenta con los países occidentales en el Ártico un tema pendiente?

¿Cuál es el verdadero riesgo de esta expansión de la OTAN hacia el norte de Europa? La historia nos muestra que cada vez que la OTAN ha expandido sus fronteras, ha seguido un periodo de creciente tensión con Rusia. La pregunta entonces es: ¿Estamos preparados para las consecuencias de este nuevo avance? La preocupación no radica solo en la potencial respuesta militar de Rusia, sino también en cómo esto podría solidificar aún más los bloques geopolíticos, llevando a una división más marcada del mundo en esferas de influencia contrapuestas.